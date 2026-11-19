'Antonio Roma', interpretado por Diego Amador Jr. ofrece un concierto en Madrid el próximo 3 de febrero. (Instagram)

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Antonio Roma lo está petando. A 19 de noviembre, supera los 180 mil oyentes mensuales en Spotify. Su canción más escuchada es Un loco, que, estrenada el pasado mes de agosto, roza ya los dos millones de escuchas. En Instagram tampoco le va nada mal: acumula 381.000 seguidores. Todo esto ha hecho que en menos de tres meses ya tenga fecha para dar su primer concierto: será el 3 de febrero del año que viene en la mítica sala Galileo Galilei de la capital. La cuestión, como dijo William Shakespeare, es ser o no ser. Y es que en este caso, Antonio Roma no es: ni siquiera existe.

“Antonio Roma no es humano, es un concepto, un universo de emociones creado con ayuda de la inteligencia artificial, pero nacido del talento y la conceptualización humana de compositores, músicos y productores”, cuenta la IA en un video publicado en su cuenta de Instagram. Estamos ante la paradoja de la inteligencia artificial: un artista que no existe ofrece un concierto en una sala real, con público real que paga 25 euros por entrada, como figura en la web de la promotora, Gee Ticket. Según ha podido saber Infobae, el concierto lleva vendidas, a esta hora, 424 entradas. La foto máxima de la sala es de 500.

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Para no esperarse la nada absoluta o, como máximo, un altavoz, los temas de los dos álbumes publicados hasta la fecha en plataformas digitales —tiene un repertorio con más de una treintena de canciones— los interpretará ni más ni menos que un artista real: el cantaor sevillano Diego Amador Jr., que pertenece a la tercera generación de la saga de artistas que lleva su apellido, entre ellos, sobrino de Raimundo Amador, que a finales de los 70 lideró el grupo Veneno junto a su hermano Rafael y Kiko Veneno. Según ha confirmado

¿Quién está detrás de Antonio Roma?

Detrás del éxito de Antonio Roma están tres jóvenes colombianos: Manuel Valencia, Sergio Vargas y Nicolás Pineda Melo. Los tres fundaron en 2026 Criptik Sound, una discográfica especializada en la creación de artistas mediante inteligencia artificial, tal y como ha detallado El País.

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Sus responsables cuentan con experiencia en la industria musical, después de haber trabajado en estrategias digitales para artistas como Aitana, Lola Índigo o Morat. Según explicó Melo al citado, ellos mismos escriben las letras y componen las melodías, mientras que la tecnología “les ayuda” en la producción y en la creación de la voz.

'Antonio Roma', interpretado por Diego Amador Jr. ofrece un concierto en Madrid el próximo 3 de febrero. (Instagram)

Para trasladar ese universo digital a los escenarios, la discográfica ha recurrido a este artista de 33 años. Un artista que, paradójicamente, cuenta con menos de 500 oyentes mensuales en Spotify, frente a los más de 180.000 del personaje al que interpretará.

Según publicó El País, los responsables del proyecto descubrieron al sevillano en Instagram, después de que otros músicos rechazaran participar en el espectáculo. Además de su experiencia en el flamenco, llamó especialmente su atención el parecido físico entre el cantaor y Antonio Roma. “Me hizo un poco de gracia, porque la verdad es que se parece a mí y el personaje es un poco lo que yo soy, ¿no? Me impactó porque hay similitudes", dijo.

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Pese al rechazo que pueda crear el proyecto, la directora creativa y de marketing de la Galileo Galilei, Alicia Almagro, ha asegurado que “A veces hasta nos cuesta encontrar proyectos de flamenco para la sala, y aquí se le está dando trabajo a varios músicos. No considero que hacer cosas con IA sea negativo automáticamente”.