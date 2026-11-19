Los líderes de Rusia, China y Estados Unidos firmaron una declaración de paz que omitió la guerra en Ucrania. (EFE/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT)

Guardar

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este jueves que está dispuesto a repetir la reunión celebrada en Shenzhen con sus homólogos de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, a la que definió como “una página en la historia de la diplomacia”. Tras la cumbre, el mandatario ruso vinculó ese encuentro con la necesidad de aceptar la realidad en los conflictos actuales y aseguró que Moscú busca poner fin a la guerra en Ucrania.

En una rueda de prensa posterior a la cumbre, Putin comparó el encuentro con la Conferencia de Yalta de 1945. “En Yalta nadie se repartió el mundo”, sostuvo el presidente ruso, antes de añadir que entonces se reconoció la situación existente y que en los conflictos actuales también será necesario “aceptar la realidad”.

PUBLICIDAD

Putin dijo que Moscú no quiere prolongar la guerra en Ucrania

El jefe del Kremlin respondió así a los llamados de Donald Trump y Xi Jinping para terminar la guerra en Ucrania. “Rusia también está interesada. Nosotros no tenemos ningún deseo de continuar este conflicto”, declaró Putin ante la prensa en la ciudad china.

No obstante, sus palabras coincidieron con una escalada de tensión por los ataques contra el puente de Crimea, infraestructura que enlaza la península anexionada con territorio ruso. Putin advirtió que la respuesta de Moscú será “mucho más dolorosa” que los daños atribuidos por Rusia a Ucrania.

El presidente ruso aseguró que Moscú busca terminar la guerra en Ucrania y que no desea prolongar el conflicto. (REUTERS/Maxim Shemetov/Pool)

El mandatario afirmó que, después de esos ataques, Rusia no negociará un cese de las operaciones contra las infraestructuras de ambas partes. También insistió en que el puente es una instalación de uso civil y señaló que anteriormente había ordenado no emplearlo con fines militares.

PUBLICIDAD

El Ejército ucraniano atacó el puente por tercera vez en la semana pocas horas antes de la cumbre. Misiles y drones alcanzaron la vía férrea, después de que el martes fuera destruido un tramo de unos 270 metros de carretera. Serguéi Axiónov, dirigente instalado por Moscú en Crimea, comunicó que el tráfico fue suspendido de manera provisional.

La declaración conjunta situó el riesgo nuclear entre las prioridades de las tres potencias

Los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia, Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, adoptaron este jueves una “Declaración sobre la paz” al término de su primera reunión trilateral, celebrada en Shenzhen. El texto, difundido íntegramente por la agencia rusa TASS y por medios estatales chinos, es breve: un preámbulo y cuatro puntos sobre la reforma de la ONU, la energía, la inmunidad de los funcionarios estatales y las armas nucleares. No menciona la guerra en Ucrania.

PUBLICIDAD

Vladímir Putin comparó la cumbre trilateral de Shenzhen con la Conferencia de Yalta de 1945. (REUTERS/Maxim Shemetov/Pool)

La declaración suscrita por Rusia, China y Estados Unidos incluyó el compromiso de mantener conversaciones para reducir los riesgos nucleares y contener la proliferación de armas atómicas. El documento reafirma que “en una guerra nuclear no puede haber vencedores y que nunca debe desencadenarse”.

Trump propuso que las tres potencias, a las que describió como los mayores poderes nucleares, abrieran un diálogo sobre la reducción de arsenales y sobre mecanismos para impedir el uso de esas armas. El presidente estadounidense también dijo que Irán no dispondrá de un arma nuclear.

Por su parte, Xi calificó las armas atómicas de “espada de Damocles” y pidió su prohibición y eliminación total. El líder de China planteó que los tres países deben impedir una guerra nuclear, respetar los tratados internacionales y evitar que se traspasen “líneas rojas”.

PUBLICIDAD

Rusia advirtió una respuesta severa tras los nuevos ataques ucranianos con misiles y drones contra el puente de Crimea. (REUTERS/Maxim Shemetov/Pool)

El acuerdo también incluyó energía, ONU y el alcance de tribunales internacionales

En materia institucional, los mandatarios respaldaron una reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reforzar su respuesta ante los desafíos globales y sus tareas de paz y seguridad internacionales.

El segundo punto del texto prevé que los tres países aumenten la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados, con el objetivo declarado de favorecer a todos los países y sostener abastecimientos energéticos estables.

Asimismo, Rusia, China y Estados Unidos destacaron el consentimiento de los Estados y las inmunidades de los funcionarios en el ámbito jurídico. La declaración sostiene que la Corte Penal Internacional y otras instituciones similares no deben exceder sus atribuciones.

PUBLICIDAD