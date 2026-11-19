Valentina Ferrer reveló cómo es su relación con J Balvin tras la separación (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Valentina Ferrer se refirió a la relación que mantiene con J Balvin después de confirmar el fin de su relación sentimental y aseguró que ambos priorizan el bienestar de su hijo, Río. La modelo argentina señaló que conserva una comunicación cercana con el cantante colombiano y que los dos se acompañan en su rol como padres.

La expareja mantuvo durante meses un bajo perfil sobre su vida privada. Sin embargo, Ferrer respondió algunas preguntas de medios de comunicación durante un encuentro en un aeropuerto y habló de la dinámica que sostiene con José Álvaro Osorio Balvin, nombre de pila del intérprete de “Ginza”.

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Ferrer y J Balvin confirmaron hace aproximadamente dos meses que habían tomado caminos separados. Al anunciar la ruptura, la modelo dejó claro que ambos continuarían unidos como familia por Río, el hijo que tienen en común.

En su reciente aparición, la argentina evitó profundizar en aspectos personales de la separación. No quiso responder si atravesó un duelo tras el final de la relación ni dio detalles sobre una posible nueva relación sentimental.

Valentina Ferrer dijo que el objetivo de ambos es el bienestar de Río

La modelo fue consultada sobre si estaba dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor. Ante la pregunta, respondió que su prioridad está en el afecto que tiene para su hijo. “Obviamente que tengo amor para mi Río”, expresó Valentina Ferrer antes de que los periodistas insistieran sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación.

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Durante el intercambio, una de las personas presentes comentó que una ruptura puede implicar el inicio de una nueva etapa. Ferrer precisó que no considera que esté empezando desde cero, sino que continúa con su vida.

“No empezar de cero, es seguir la vida, es seguir la vida. Obvio, ese es el objetivo de los dos. Para José y para mí, nuestro objetivo es el mismo, que es que Río sea feliz”, afirmó la modelo. La declaración permitió conocer cómo la expareja ha afrontado la separación. Aunque ya no comparten una relación amorosa, Ferrer sostuvo que existe una coincidencia central entre ambos: brindar estabilidad a su hijo.

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La modelo evitó hablar de un posible duelo tras la ruptura

Los reporteros le preguntaron a Ferrer si el final de su vínculo con J Balvin le generó momentos de tristeza o si ya había realizado un proceso de duelo. La argentina evitó referirse al tema y pidió que no se generaran especulaciones. “No, nada, no empecemos con los chismes”, respondió mientras se dirigía hacia la salida del aeropuerto y acomodaba su equipaje.

La modelo insistió en que Río está bien y afirmó que ambos padres han procurado manejar la nueva situación de manera adecuada. En ese momento volvió a mencionar al artista colombiano y dio detalles sobre la relación que mantienen luego de la ruptura.

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“Río está feliz, Río está feliz. Estamos haciendo todo muy bien por Riri. Como dije, nuestro objetivo es el mismo y es hacerlo feliz y eso es lo importante”, manifestó.

Ferrer aseguró que mantiene una amistad con el cantante colombiano

Valentina Ferrer explicó que ella y J Balvin cumplen de manera conjunta con su responsabilidad como padres. De acuerdo con la modelo, el vínculo que conservan se basa en el acompañamiento y la amistad. “Río tiene una mamá y un papá que se acompañan muy bien, que son muy buenos amigos. Y yo creo que eso es lo más importante”, dijo la argentina.

La pareja había mantenido una relación durante varios años y recibió a Río en 2021. Desde entonces, ambos compartieron algunos momentos familiares en redes sociales, aunque también procuraron proteger diversos aspectos de la vida del niño.

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Tras conocerse la separación, J Balvin no se extendió públicamente sobre la situación. El cantante publicó un mensaje para Valentina Ferrer por su cumpleaños pocos días después de que se confirmara el final de la relación, pero no ha dado declaraciones amplias sobre el tema.

Ferrer, por su parte, se ha concentrado en sus actividades personales y en el BFF Club, iniciativa que describió como un espacio de apoyo entre mujeres en sus redes sociales. “Para mí más bien es el apoyo hacia las mujeres. Siento que es algo muy lindo”, señaló al hablar de ese proyecto.

La modelo no confirmó si considera abrirse nuevamente a una relación amorosa. Sus respuestas se centraron en el presente de Río y en el vínculo que sostiene con J Balvin para acompañarlo en esta nueva etapa familiar.

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