(David Perez/Facebook)

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Las autoridades de Mauldin, Carolina del Sur, mantienen la búsqueda del ciudadano colombiano Marlon Alexander Pabón López, de 24 años, señalado como el sospechoso del crimen de la connacional Ivonne Lizeth Guerra Gómez, de 31 años, hallada con una herida de bala en una vivienda ubicada en el sector de Stonebriar Street el viernes 30 de octubre de 2026.

La familia de la víctima cree que el hombre, expareja de Guerra Gómez, pudo haber viajado o pasado por Nashville, Tennessee, donde tendría familiares.

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Sin embargo, las autoridades no han confirmado esa pista ni su ubicación actual.

Mientras tanto, la Policía de Mauldin informó el 18 de noviembre que encontró abandonada la camioneta Hyundai Tucson plateada de 2013 que presuntamente conducía el investigado.

El vehículo fue localizado cerca de Poinsett Highway, en Greenville, Carolina del Sur, pero el sospechoso continúa prófugo.

La familia asegura que la víctima había terminado la relación

Tatiana Guerra, hermana de la víctima, contó a Noticias Telemundo Nashville que Lizeth había terminado la relación después de descubrir que Pabón López la habría grabado en momentos íntimos sin su consentimiento.

Según su relato, el 30 de octubre el hombre llegó a la vivienda en la que Lizeth almorzaba con su madre. La familia indicó que, poco después, la madre escuchó una discusión y un disparo.

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La joven colombiana había emigrado a Estados Unidos y proyectaba abrir un spa dedicado a servicios de belleza. Su hermana viajó desde Bogotá para acompañar a su madre y demás familiares tras conocer el crimen.

Pabón López es considerado armado y peligroso

Las autoridades describen a Pabón-López como un hombre de aproximadamente 1,73 metros de estatura y 79 kilogramos de peso.

Sumado a lo anterior, desde la Policía de Mauldin se advirtió que el migrante colombiano debe ser considerado armado y peligroso.

Antes de que el vehículo fuera localizado, los investigadores indicaron que el sospechoso podría movilizarse en una Hyundai Tucson plateada de 2013, con una abolladura sobre la llanta trasera del lado del pasajero.

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La información difundida por varios medios locales y publicaciones en redes sociales mencionaba placas de Carolina del Sur 692DAK o 492DAK.

Por su parte, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos apoya la investigación y la familia de Guerra Gómez ofreció una recompensa de USD 15.000 por información que permita ubicar y detener al sospechoso.

La Policía pidió no acercarse al sospechoso

La Policía solicitó a cualquier persona con información sobre el paradero de Pabón López que no intente confrontarlo y que contacte de inmediato a las autoridades locales.

Las pistas pueden ser entregadas al detective Dodaro, de la Policía de Mauldin, en el teléfono 864-361-1113. También se pueden enviar denuncias anónimas a Crime Stoppers, en la línea 864-23-CRIME.

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