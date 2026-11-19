La capital antioqueña albergará el foro de la alianza, mientras el país liderará los nodos del Caribe y del Pacífico junto con Ecuador (EFE/ @DanielNoboaOk)

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Colombia acogerá la primera reunión del Escudo de las Américas de 2027 en Medellín, según anunció el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, tras un encuentro en Bogotá con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

La cita reunirá a los países adheridos a la iniciativa regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

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El encuentro se realizará durante los primeros meses de 2027, aunque las autoridades no comunicaron una fecha específica ni detalles sobre la agenda, las delegaciones participantes o la duración de las sesiones.

Colombia acogerá la primera reunión del Escudo de las Américas de 2027 en Medellín (Luisa Gonzalez/REUTERS)

“El próximo foro de la alianza contra carteles de las Américas, de 19 países que suscribimos esta gran coalición, va a ser en la ciudad de Medellín el próximo año, en los primeros meses”, afirmó Mora.

Medellín reunirá a los 19 países de la coalición

La reunión prevista en Medellín será la primera de 2027 del Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Estados Unidos que busca coordinar acciones regionales frente al narcotráfico y otras redes delictivas que operan a través de las fronteras.

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Hegseth definió el encuentro como un espacio entre países que buscan actuar de forma coordinada contra los narcotraficantes transnacionales. “Una reflexión de países independientes, fuertes, soberanos, unidos juntos para derrotar a los narcotraficantes transnacionales”, expresó.

El Gobierno colombiano considera que la designación de Medellín responde al papel que espera asumir dentro de la coalición. El presidente Abelardo de la Espriella había anticipado en julio, antes de asumir el cargo, que la ciudad sería la sede de un encuentro de la iniciativa.

Pete Hegseth definió el encuentro del Escudo de las Américas como un espacio entre países que buscan actuar de forma coordinada contra los narcotraficantes transnacionales (@SecWar/X)

En aquella oportunidad, De la Espriella sostuvo que Medellín fue elegida porque allí “está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado”. La ciudad será ahora escenario de una reunión que reunirá a representantes de los gobiernos que integran el mecanismo.

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Colombia liderará los nodos del Caribe y del Pacífico

El Ministerio de Defensa informó que Colombia consolidó su adhesión a la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C), identificada por esa cartera como el componente operacional del Escudo de las Américas.

Según la información oficial, la A3C articula la coordinación entre los países participantes, el intercambio de inteligencia y las capacidades de acción conjunta contra el crimen transnacional. El mecanismo está integrado por 19 países.

Mora sostuvo que Colombia tiene condiciones para aportar a esa cooperación por su ubicación geográfica y por la experiencia de sus fuerzas de seguridad frente a grupos armados y estructuras dedicadas al narcotráfico.

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El Ministerio de Defensa informó que Colombia consolidó su adhesión a la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C) (Colprensa)

El ministro Jorge Mora indicó que el país ejercerá un papel de conducción regional dentro de la iniciativa. La cartera de Defensa precisó que Colombia lidera dos de los cuatro nodos establecidos por la coalición: el del Caribe y el del Pacífico, este último junto con Ecuador.

La aclaración amplía lo anunciado inicialmente por Mora, quien había mencionado el liderazgo colombiano en el nodo del Caribe. La información posterior del Ministerio de Defensa incluyó la responsabilidad compartida en el nodo del Pacífico.

La visita de Hegseth reforzó la cooperación bilateral

La reunión entre Hegseth, Mora y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula, se produjo durante la visita del funcionario estadounidense a Bogotá. El Gobierno colombiano presentó el encuentro como una señal de profundización de la cooperación bilateral en asuntos de seguridad.

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El Ministerio de Defensa señaló que la relación con Estados Unidos apunta a fortalecer las acciones contra organizaciones criminales y a mejorar los mecanismos de intercambio de información entre las instituciones de ambos países.

Durante la jornada, Hegseth entregó a Colombia el primero de una serie de aviones militares de transporte Lockheed C-130 Hercules. Mora había indicado antes de la visita que esperaba la llegada de otras dos aeronaves.

El Ministerio de Defensa señaló que la relación con Estados Unidos apunta a fortalecer las acciones contra organizaciones criminales (@mindefensa/X)

El C-130 Hercules es un avión de transporte táctico de tamaño medio. Puede trasladar hasta 94 personas, 74 camillas o un vehículo blindado, de acuerdo con las especificaciones difundidas sobre ese modelo.

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La llegada de la aeronave y la organización del foro de 2027 formaron parte de los asuntos abordados durante la visita estadounidense. Las autoridades no difundieron todavía el calendario definitivo de la reunión en Medellín ni la lista de delegaciones que asistirán.