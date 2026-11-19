Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, fue recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, tras su captura en Briceño, Antioquia. (Suministrada a Infobae Colombia)

Guardar

El abogado de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, aseguró que la defensa no ha recibido un requerimiento formal de extradición sobre su cliente por parte de la justicia de Estados Unidos y confirmó que revisa la conveniencia de un posible preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en pro de entregar información de interés nacional.

En diálogo con La FM, el jurista Miguel Perdono habló por primera vez desde la captura de su cliente, al que las autoridades señalan como cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia. El defensor sostuvo que no ha sido notificado de una solicitud internacional y que el equipo jurídico se concentrará en examinar las acusaciones contra Uñates.

PUBLICIDAD

“Por el momento la defensa no conoce ningún requerimiento que esté hecho por parte del Gobierno de los Estados Unidos”, reiteró Perdomo en declaraciones entregadas al citado medio y que permitieron establecer el panorama jurídico cercano que deberá afrontar el también excabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc.

El presidente difundió imágenes del detenido, a quien señaló de estar vinculado con el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda y otros hechos violentos en Antioquia. (@ABDELAESPRIELLA/X)

Este pronunciamiento se conoció después de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidiera que alias “Primo Gay” sea enviado al país norteamericano. El mandatario lo relacionó con el derribo de un helicóptero en Anorí, ocurrido en agosto de 2025, y con el asesinato del joven periodista Mateo Pérez Rueda, en mayo de 2026.

PUBLICIDAD

“Haremos la solicitud formal al Gobierno americano para que Primo Gay sea extraditado. Enviaremos todo el prontuario de este bandido, responsable del derribamiento del helicóptero Black Hawk, propiedad de EE. UU., en el que fueron asesinados 13 policías en Amalfi, y del asesinato del joven periodista Mateo Pérez”, dijo.

Defensa analiza si un preacuerdo beneficia a alias “Primo Gay”

En la entrevista concedida al medio radial, Perdomo confirmó que la defensa estudia la viabilidad de una negociación con la Fiscalía. Aclaró que no existe una propuesta concreta ni una decisión adoptada, pues el análisis depende del contenido del expediente y de los hechos que puedan ser atribuidos a su cliente en el proceso.

PUBLICIDAD

La llegada del poderoso criminal, excabecilla del Clan del Golfo y del frente 36 de las disidencias de las Farc se llevó a cabo la mañana del miércoles 18 de noviembre de 2026. (Fiscalía - Inpec)

En ese orden de ideas, el abogado explicó que, si el mecanismo resulta favorable, se lo recomendarán a Uñates López. Por ahora, la estrategia apunta a establecer qué conductas pueden ser discutidas ante la justicia y cuáles son los elementos probatorios que sustentan las imputaciones contra el sujeto, capturado en Briceño (Antioquia).

“Si es conveniente, se lo recomendaremos”, señaló el letrado sobre la eventual posibilidad de un acuerdo, aunque insistió en que aún no hay una fórmula definida con el ente acusador, que deberá determinar cómo avanzará la acusación y también el posterior juicio en contra de este delincuente, de apenas 24 años de edad.

PUBLICIDAD

Alias Primo Gay fue imputado por concierto para delinquir agravado, secuestro, porte de armas de uso restringido y utilización ilegal de uniformes. Un juez ordenó enviarlo a prisión, pese a que recriminó los señalamientos hechos por el presidente Abelardo de la Espriella; en un caso en el que el procesado no aceptó los delitos endilgados.

Alias Primo Gay fue sometido a un corte de cabello, marca característica de las recientes capturas efectuadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. (Inpec)

Abogado negó vínculos con el ataque contra un helicóptero

La posibilidad de una extradición ha cobrado fuerza por las acusaciones vinculadas con el derribo de un helicóptero en Anorí, que, como lo decía Rendón, fue un hecho que dejó 13 policías muertos. Frente a esto, el abogado indicó que esa podría ser una de las razones detrás de una eventual petición internacional, aunque fue más allá.

PUBLICIDAD

“Él niega enfáticamente haber tenido participación”, remarcó el abogado al referirse al caso de la aeronave. Y agregó que Uñates López le aseguró que no estaba en el lugar de los hechos y que se encontraba en otro sector del país; en una versión que, según el jurista, tendría respaldo al interior de la Fiscalía General de la Nación.

Néider Yesid Uñates López fue acusado de haber perpetrado el crimen del joven periodista Mateo Pérez Rueda. (Ejército Nacional - @ISAZULETA/X)

En su postura frente a la captura y reclusión de su cliente, Perdomo dijo que la defensa revisará de forma individual cada señalamiento. Según relató, Uñates le ha expresado que no tuvo participación en varios de los hechos bajo investigación, aunque será la justicia la que determine si “Primo Gay”, trasladado a La Picot, dice o no la verdad.

PUBLICIDAD

“Vamos a revisar el expediente para determinar en cuáles conductas puede tener responsabilidad y en cuáles no”, sostuvo el jurista. También afirmó que su trabajo buscará garantizar los derechos fundamentales del insurgente durante las distintas etapas del proceso judicial, que generaría preocupación en el implicado.