La ira de Putin tras el ataque de Ucrania al puente de Crimea: “Responderemos y le causaremos mucho más daño”

Guardar

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió este jueves, después de firmar la “Declaración sobre la paz”, que Moscú responderá con medidas “mucho más dolorosas” a los ataques ucranianos contra el puente de Crimea, después de que la infraestructura fuera alcanzada por tercera vez en una semana. El mandatario descartó retomar conversaciones para frenar los ataques contra objetivos de infraestructura tras lo ocurrido.

“Tras los ataques al puente de Crimea, no negociaremos. Responderemos a estos ataques”, declaró Putin al finalizar su participación en la cumbre de la APEC en Shenzhen, China. También sostuvo que la reacción rusa causará un daño mayor que el provocado por Ucrania sobre el viaducto.

PUBLICIDAD

Vladímir Putin advirtió que Moscú responderá a los ataques ucranianos contra el puente de Crimea con medidas más dolorosas. (REUTERS/Maxim Shemetov/Pool)

Rusia suspendió el tráfico ferroviario tras el tercer ataque en una semana

El Ministerio de Transporte ruso informó que un ataque nocturno con drones obligó a interrumpir temporalmente el servicio ferroviario en el tramo del puente de Crimea. La cartera indicó que no hubo heridos y que especialistas evaluaban las afectaciones en la estructura.

Ucrania alcanzó el puente de Crimea en un ataque masivo

Serguéi Aksyonov, gobernador de Crimea designado por Moscú, confirmó el incidente durante la mañana. El puente une territorio ruso con la península ucraniana anexionada por Rusia en 2014 y constituye una vía relevante para la conexión terrestre, ferroviaria y logística de la zona.

Con 19 kilómetros de longitud, el viaducto fue inaugurado por Putin en 2018. El Kremlin lo presenta como una obra civil, una condición que el presidente ruso volvió a recalcar al afirmar que había ordenado que no se utilizara con fines militares.

PUBLICIDAD

Los ataques de esta semana elevaron la presión sobre Moscú. El lunes se registraron daños menores, mientras que el martes drones y misiles ucranianos destruyeron el tramo central de la carretera, según la información conocida, y provocaron el derrumbe de su arco principal al mar. El ataque del jueves llevó a la suspensión de los trenes.

Putin descartó negociar ataques a infraestructuras después de lo ocurrido

El jefe del Kremlin afirmó que las partes habían contemplado anteriormente una negociación para cesar los ataques contra infraestructuras. Sin embargo, aseguró que esa posibilidad quedó descartada por la ofensiva contra el puente. “Nuestra respuesta será mucho más dolorosa en comparación con lo que hizo el régimen de Kiev con el puente”, dijo.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Transporte de Rusia suspendió el tráfico ferroviario en el puente de Crimea tras un ataque con drones. (SERVICIO DE SEGURIDAD DE UCRANIA/Handout vía REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, reconoció que el objetivo de la operación era presionar a Moscú, después de que Rusia se negara a aceptar una tregua energética durante las negociaciones celebradas con mediación estadounidense en Abu Dabi.

La ofensiva ocurrió antes de la reunión de Putin con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, en Shenzhen. Moscú calificó ese encuentro como una cumbre trilateral de relevancia histórica y buscaba exhibir su interlocución directa con Washington y Pekín en medio de la guerra.

Putin dijo que Rusia quiere terminar la guerra, pero responsabilizó a Kiev por el bloqueo

En otra intervención ante la prensa, Putin aseguró que Rusia no desea prolongar los combates. “No tenemos ningún deseo de continuar este conflicto armado”, afirmó, luego de que Trump y Xi expresaran interés en avanzar hacia el fin de la guerra.

PUBLICIDAD

El mandatario ruso reiteró su versión de que su país intenta cerrar un conflicto iniciado en 2014 en el Donbás y atribuyó la falta de acuerdo a la posición ucraniana. Señaló que Kiev debe aceptar los planteamientos transmitidos por Estados Unidos después de la cumbre ruso-estadounidense de agosto de 2025 en Anchorage, Alaska.

Putin afirmó que Kiev debe aceptar la situación territorial en Donetsk para avanzar hacia el fin del conflicto armado. (REUTERS/Maxim Shemetov/Pool)

Putin también se refirió a la región de Donetsk y sostuvo que Ucrania intenta mantener el control de entre el 10 % y el 20 % del territorio, según las distintas estimaciones citadas. “Todos tendrán que aceptar la realidad sobre el terreno”, manifestó, sin precisar qué condiciones concretas considera necesarias para un acuerdo.

PUBLICIDAD

Sobre las garantías de seguridad, el líder ruso dijo que Ucrania tiene derecho a ellas, aunque insistió en que también debe garantizarse la seguridad de Rusia. Añadió que Moscú acepta la propuesta de integrar la seguridad ucraniana en un marco europeo común.

Trump, Xi y Putin firmaron una declaración sobre estabilidad y riesgo nuclear

Antes de las advertencias por el puente, los presidentes de Rusia, China y Estados Unidos firmaron la “Declaración de los Jefes de Estado de Rusia, China y Estados Unidos sobre la paz”, difundida por la agencia rusa TASS y medios estatales chinos. El documento, suscrito el 19 de noviembre de 2026, aborda la estabilidad internacional, la energía, las instituciones multilaterales y la prevención de una guerra nuclear.

PUBLICIDAD

Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping firmaron en Shenzhen una declaración sobre estabilidad internacional y cooperación energética. (EFE/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT)

La declaración señala que los tres gobiernos intercambiaron posiciones sobre la situación internacional y respalda una reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También contempla un aumento de la producción y de los suministros de productos petrolíferos refinados, con el objetivo declarado de contribuir a la estabilidad energética.

Durante la cumbre, Trump propuso que las tres potencias nucleares dialogaran sobre la reducción de sus arsenales y los mecanismos para impedir el uso de armas atómicas. “Tenemos que cooperar para combatir la amenaza de proliferación nuclear en otros países del mundo”, afirmó el presidente estadounidense.

Xi pidió prevenir una guerra nuclear, respetar los tratados internacionales y evitar el cruce de “líneas rojas”. El apartado final del texto reafirma que “en una guerra nuclear no puede haber vencedores y que nunca debe desencadenarse”, además de comprometer a los tres países a mantener contactos para reducir los riesgos nucleares y frenar la proliferación de este tipo de armamento.

PUBLICIDAD