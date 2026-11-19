Petro respondió a críticas de Alejandro Ordoñez sobre el manejo fiscal de su administración (Presidencia - Colprensa)

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El 18 de noviembre de 2026, el ministro del Interior, Alejandro Ordoñez, respondió a los cuestionamientos del expresidente Gustavo Petro sobre la situación económica durante la administración de Abelardo de la Espriella. En su criterio, las cuentas tributarias y fiscales contradicen el diagnóstico del exmandatario: “La realidad nos muestra todo lo contrario. Los balances de carácter tributario, de carácter fiscal son evidentes. Los números no mienten y frente a esa hecatombe que heredamos la estamos enfrentando con toda la decisión y diseñando los instrumentos legales necesarios para salir del hoyo”.

Ordóñez reiteró que el Ejecutivo enfrenta las dificultades fiscales heredadas mediante instrumentos legales y decisiones de ajuste. También indicó que mantiene conversaciones con las distintas bancadas del Congreso de la República para construir acuerdos alrededor de la Ley de Rescate Fiscal.

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El ministro del Interior señaló que el balance fiscal del Estado demuestra el maluso de recursos públicos durante la administración Petro - (suministrado)

“La realidad nos muestra todo lo contrario. Los balances de carácter tributario, de carácter fiscal son evidentes. Los números no mienten y frente a esa hecatombe que heredamos la estamos enfrentando con toda la decisión y diseñando los instrumentos legales necesarios para salir del hoyo”, afirmó en rueda de prensa.

De igual manera, sostuvo que el Ejecutivo tiene expectativas de alcanzar un consenso político que permita aprobar el proyecto de ley de Rescate, con el que pretende responder a la situación económica y fiscal del país.

“Hay buenas expectativas, buenas noticias. El presidente expresó un aspecto importante que tiene que ver con las modificaciones que muchos sectores estaban esperando. Hay esperanza y estoy muy entusiasta”, señaló el exprocurador.

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Petro le recordó a Ordoñez cómo entregó el país<b> </b>

El expresdiente de la República aseguró que, según el Dane, las proyecciones de crecimiento del país en los tres meses del Gobierno de Abelardo de la Espriella solo aumentó en 0,5% (@petrogustavo/X)

Frente a las críticas del alto funcionario, el líder del Pacto Histórico utilizó sus redes sociales para hablar sobre los logros a nivel de crecimiento económico de su administración.

Petro señaló que antes de dejar la Casa de Nariño, los indicadores del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) revelaron que el país tenía unas proyecciones de crecimiento del 3,6%, mientras que en los tres meses del Gobierno de Abelardo de la Espriella solo aumentó en 0,5%.

A su vez, sostuvo que a lo largo de su cuatrienio, el Ejecutivo consiguió llegar a mínimos históricos de pobreza y desempleo.

“Aprenda economía. Dejamos el país creciendo al 3,6% y ahora ustedes lo tienen creciendo al 0,5%. Dejamos al país con la tasa de pobreza y desempleo más baja del siglo y ahora ustedes disparan desempleo y hambre”, escribió en su cuenta de X.

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El político de izquierda agregó: “Hecatombe la suya ministro Ordoñez. Fue derrotado por toda la justicia nacional e internacional en su intensión de burlarse del voto de la ciudadanía bogotana(sic)”.

Petro rememoró cuando el ministro del Interior lo sacó de la Alcaldía de Bogotá

Con este mensaje en X, el expresidente Gustavo Petro habló sobre Alejandro Ordóñez y su llegada al Ministerio del Interior en reemplazo de Rodrigo Lara - (@petrogustavo/X)

Una vez conocida la designación del exprocurador General de la Nación y exembajador Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo ministro del Interior, una de las voces críticas frente a su llegada al Gobierno fue la del expresidente Gustavo Petro, que reactivó su disputa contra el exjefe del Ministerio Público y pidió “volverlo a derrotar” en los procesos que emprenda.

Petro, en su perfil de X, acusó a Ordóñez de haberlo apartado de la Alcaldía de Bogotá a través de un proceso que calificó de irregular y sostuvo que la decisión disciplinaria dictada por el nuevo funcionario cuando era procurador no resistió las revisiones judiciales que siguieron a nivel local e internacional, por lo que volvió a la Alcaldía un mes después.

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“Siendo alcalde de Bogotá, me sacó de la alcaldía el señor Alejandro Ordóñez con un mañoso proceso. Ahora Abelardo (De la Espriella) lo nombra ministro del Interior”, insistió.

Cabe mencionar que la confrontación se remonta a diciembre de 2013, cuando Ordóñez ordenó la destitución de Petro y su inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos. La medida se produjo durante la crisis generada por el nuevo modelo de recolección de residuos Basura Cero en Bogotá, en el cual, según el exprocurador, se registraron serias inconsistencias.

“Le gané todos los procesos judiciales en las cortes de Colombia: Consejo de Estado, tribunales administrativos, jueces de tutela y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo el exmandatario.

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