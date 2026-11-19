Karina García publicó un video junto a su hijo Kairo, 10 días después de dar a luz. La creadora de contenido mostró parte de las rutinas que comparte con el bebé y recibió mensajes de felicitación por su apariencia física en el posparto (@karinagarcíaoficiall)

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Karina García compartió un video de los primeros días junto a su hijo Kairo, a 10 días de haber dado a luz, y respondió a las reacciones que generó su apariencia física en redes sociales. La creadora de contenido publicó imágenes desde su casa, donde apareció con el bebé en brazos y habló de la etapa que atraviesa tras convertirse nuevamente en madre.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia difundió la grabación en Instagram, plataforma en la que cuenta con cerca de seis millones de seguidores. En el registro se le mostró en el balcón de su habitación mientras cargaba y alimentaba a Kairo, hijo que tuvo con el cantante Kris R.

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García eligió un enterizo negro y una faja para aparecer ante la cámara. La publicación despertó comentarios sobre el recién nacido, pues en varios fragmentos se observa parte de su rostro, y también sobre la imagen de la influenciadora pocos días después del parto.

Así luce Karina García pocos días después del nacimiento de su hijo Kairo (@karinagarciaoficiall/ Instagram)

La paisa acompañó el video con un mensaje centrado en la experiencia de acompañar a su hijo durante sus primeros días de vida. “Que feliz me haces mi niño. Todos los días con mi niño han sido hermosos, llenos de aprendizaje y mucho amor”, escribió.

Kris R reaccionó al video que Karina García publicó con Kairo

La publicación recibió miles de interacciones y mensajes de felicitación. Entre las reacciones estuvo la de Kris R, quien escribió unas palabras dirigidas a Karina García y al bebé: “Los amooooo!! Me cambiaron la vida”.

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El cantante ha acompañado algunos de los momentos que la creadora de contenido ha compartido desde el nacimiento de Kairo. La pareja ha permitido que sus seguidores conozcan fragmentos de esta etapa familiar, aunque hasta el momento no ha presentado oficialmente al niño con una publicación dedicada a revelar por completo su rostro.

En las imágenes, García aparece concentrada en Kairo y en las rutinas que implica el cuidado de un recién nacido. La influenciadora señaló que los días posteriores al parto han estado acompañados por nuevas experiencias y por el vínculo que construye con su hijo.

Karina García compartió parte de las rutinas que cumple con Kairo durante sus primeros días de vida (@karinagarciaoficiall/ Instagram)

Los seguidores también dejaron mensajes en los que comentaron la apariencia del bebé. Varios usuarios resaltaron el tamaño del niño y expresaron expectativa por conocer más detalles sobre él en futuras publicaciones de su madre.

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Además de las reacciones por Kairo, parte de los comentarios se enfocó en la figura de Karina García durante el posparto. Algunos usuarios destacaron que la influenciadora se veía diferente a pocos días de haber dado a luz.

Tras recibir esos mensajes, la paisa compartió otro video en el que apareció bailando. Allí manifestó que reconoce los cambios que ha tenido su cuerpo durante y después del embarazo, aunque afirmó que se siente feliz en este momento.

Karina García señaló que tiene kilos de más, pero aseguró que vive con alegría los días posteriores al nacimiento de Kairo. Su reacción se alejó de una explicación sobre metas físicas o plazos de recuperación y puso el foco en su bienestar emocional y en el tiempo que pasa con su hijo.

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La creadora de contenido ha mantenido activa su presencia en redes sociales durante los últimos días. Sus publicaciones recientes han estado vinculadas con la maternidad, el cuidado del bebé y los cambios en su rutina desde la llegada de Kairo.

La exposición de esta etapa también generó respuestas de seguidores y figuras del entretenimiento que le enviaron mensajes de apoyo. Muchos de ellos resaltaron la cercanía entre madre e hijo y la reacción de Kris R al contenido compartido.

La creadora de contenido ha mantenido una presencia activa en redes sociales desde el nacimiento de Kairo (@karinagarciaoficiall)

Desde el nacimiento del bebé, Kairo se ha convertido en el principal tema de las publicaciones de Karina García. La influenciadora ha compartido videos en los que lo carga, lo alimenta y permanece con él en casa.

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El niño es fruto de su relación con Kris R, quien se ha referido públicamente a la llegada de su hijo como un cambio relevante en su vida. Su comentario en la publicación de García fue uno de los mensajes que más llamó la atención entre los seguidores de la pareja.