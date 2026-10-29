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De la estrella a los escudos: los símbolos más frecuentes en las banderas del mundo

Un relevamiento histórico examinó el origen cultural, político y territorial de los emblemas patrios. Estos diseños reflejan desde constelaciones visibles hasta tradiciones heráldicas o acuerdos de soberanía nacional

Colección de tarjetas con bordes blancos que reproducen banderas de países como Brasil, China, Chile, Marruecos y Estados Unidos.
El emblema puede representar unidades políticas, referencias astronómicas, creencias o procesos históricos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En las banderas nacionales conviven historias colectivas, referencias territoriales, creencias y proyectos políticos. Aunque cada diseño responde a decisiones tomadas en contextos específicos, decenas de países repiten un mismo emblema que aparece en enseñas de todos los continentes, desde Brasil y China hasta Marruecos, Australia, Chile y Estados Unidos.

Ese elemento puede aludir a la unidad nacional, a la división administrativa de un Estado, a una aspiración de independencia o a la ubicación de un país en el planeta. Los colores y símbolos de las banderas suelen estar vinculados con la historia, la cultura y la religión de cada nación, según explica Britannica.

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Su presencia extendida anticipa cuál es el emblema que domina el mapa mundial de las banderas nacionales.

Cuál es el símbolo más utilizado en las banderas del mundo

La estrella ocupa el primer lugar entre los símbolos presentes en las banderas nacionales. Un relevamiento histórico de la Federación Internacional de Asociaciones Vexilológicas (FIAV) la identificó como el motivo más frecuente durante el siglo XX, por delante de los escudos y las armas heráldicas.

La cifra exacta varía según el universo que se tome como referencia. Los listados internacionales que consideran 195 Estados —los 193 miembros de la Organización de las Naciones Unidas, la Santa Sede y el Estado de Palestina— ubican en 61 los países con una o más estrellas en su bandera. Otros inventarios, limitados a Estados independientes, contabilizan 59. Más allá de esa diferencia metodológica, el resultado se mantiene: ningún otro símbolo tiene una presencia tan extendida en los pabellones nacionales.

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Los escudos aparecen en el segundo puesto, con presencia en 27 banderas. España, Paraguay y la Ciudad del Vaticano son algunos de los ejemplos más conocidos. En buena parte de Europa, estos elementos derivan de la tradición heráldica medieval, que trasladó a las banderas símbolos antes utilizados por monarquías, ciudades y linajes.

Las cruces también tienen una participación relevante, con presencia en 18 Estados soberanos. Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia comparten la cruz nórdica, desplazada hacia el lado del mástil. Según Britannica, las cruces cristianas forman parte de las banderas europeas más antiguas que siguen vigentes.

Luego se ubican el sol y la luna o creciente. Cerca de 16 países incluyen un sol en su bandera, como Argentina, Uruguay, Macedonia del Norte y Kazajistán.

En torno a 14 enseñas nacionales exhiben una luna o creciente; Turquía, Argelia, Pakistán y Malasia lo combinan con una estrella. El motivo se asocia con frecuencia a estados de mayoría musulmana, aunque su origen y su interpretación cambian en cada caso.

Diez banderas en pedestales dorados alineadas sobre una mesa de madera barnizada en un salón formal con sillas y ventanales.
Cerca de 60 países incluyen una o más estrellas en sus enseñas nacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los países que tienen estrellas en su bandera

En la bandera de Estados Unidos, las 50 estrellas blancas representan a los 50 estados que integran la unión. Las 13 franjas, en tanto, recuerdan a las colonias originales. Es uno de los ejemplos más directos de una estrella utilizada para reflejar la organización territorial de un país.

La bandera de China contiene una estrella dorada de mayor tamaño y otras cuatro más pequeñas. El diseño, adoptado en 1949, expresa la conducción del Partido Comunista Chino y la unión con los sectores sociales representados en la narrativa revolucionaria de ese período. Allí, el símbolo responde a una definición política antes que geográfica.

En Brasil, las 27 estrellas de la esfera azul representan a las unidades federativas. Además, su disposición reproduce, con adaptaciones, el cielo observado desde Río de Janeiro el 15 de noviembre de 1889, día de la proclamación de la República. El National Space Centre explica que la bandera brasileña combina una referencia administrativa con posiciones de estrellas y constelaciones visibles en el hemisferio sur.

Australia, Nueva Zelanda, Samoa y Papúa Nueva Guinea incluyen la Cruz del Sur, una constelación visible desde el hemisferio austral y vinculada históricamente con la orientación durante la navegación. La bandera australiana suma la Estrella de la Mancomunidad, de siete puntas, que representa a los seis estados y los territorios del país.

Chile utiliza una estrella blanca como emblema de la unidad estatal, mientras que las ocho estrellas de Venezuela aluden a provincias que declararon su independencia de España. En Marruecos, la estrella verde de cinco puntas recibe el nombre de sello de Salomón. Turquía, por su parte, mantiene la combinación de estrella y creciente, presente también en las banderas de otros países.

Así, una misma figura puede representar la organización territorial de Estados Unidos, la estructura federal de Brasil, una constelación visible en el hemisferio sur o símbolos vinculados con la identidad política, religiosa e histórica de cada nación.

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