Volodimir Zelensky reclamó a los países aliados acelerar el suministro de defensas antiaéreas para proteger el sistema energético ucraniano. (REUTERS/Yves Herman)

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, reclamó este jueves a sus aliados que aceleren el envío de sistemas de defensa aérea y armamento para proteger al país de los ataques rusos, mientras se reanudan los contactos diplomáticos para negociar el eventual final de la guerra. El mandatario advirtió que la protección de las ciudades, las instalaciones energéticas y las vías de comunicación sigue siendo una necesidad urgente, en un escenario en el que Moscú mantiene sus operaciones militares y Kiev busca garantías internacionales para un eventual acuerdo.

La solicitud fue planteada durante una reunión de la Coalición de los Voluntarios, integrada por más de cuarenta países que respaldan a Ucrania. Al término del encuentro, Zelensky señaló que sus interlocutores coincidieron en la necesidad de incrementar las capacidades defensivas ucranianas y anticipó que habrá nuevas medidas de asistencia.

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“La defensa de nuestros pueblos y ciudades, de nuestro sistema energético, de nuestra logística, de nuestros puentes, es, verdaderamente, la primera prioridad”, afirmó. También aseguró que “todos los socios han estado de acuerdo hoy en que debe reforzarse nuestra defensa y habrá decisiones”.

Entre las necesidades militares mencionadas por el mandatario figuran nuevos aviones de combate F-16 y un suministro adicional de municiones para esas aeronaves. La aviación ucraniana utiliza estos aparatos, entre otras misiones, para enfrentar los drones rusos Shahed, incluidos los modelos equipados con motores a reacción, que alcanzan velocidades superiores a las de las versiones convencionales y representan un desafío mayor para las defensas antiaéreas.

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Ucrania solicitó aviones de combate F-16 adicionales para contrarrestar los drones rusos Shahed con motores a reacción.

Kiev también trabaja con gobiernos europeos en el desarrollo de una capacidad propia para interceptar misiles balísticos. Actualmente, Ucrania depende de sistemas y proyectiles proporcionados por sus aliados occidentales para contrarrestar ese tipo de armamento, pero la disponibilidad limitada de interceptores estadounidenses constituye una de las dificultades para mantener una protección sostenida.

En el frente militar, Zelensky sostuvo que las fuerzas ucranianas mantienen posiciones firmes en el este del país, particularmente en los alrededores de Dobropillia y Kostiantynivka, dos localidades de la región de Donetsk sometidas a una fuerte presión rusa. El presidente aseguró que las tropas de Kiev están conteniendo los intentos de avance y rechazó las afirmaciones de Moscú sobre la captura de ambas ciudades.

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La disputa por esos territorios forma parte de la ofensiva rusa para controlar el Donbás, integrado por Donetsk y Lugansk. Aunque las fuerzas del Kremlin consiguieron avanzar en distintos sectores durante los últimos años, el movimiento de la extensa línea de contacto se ralentizó en los últimos meses.

En paralelo, Ucrania mantiene operaciones contra infraestructura estratégica rusa. Zelensky confirmó un ataque que destruyó una sección central del puente de Crimea, construido por Moscú después de la anexión de la península en 2014. El mandatario justificó la acción como una respuesta a los bombardeos rusos contra puentes, ciudades e instalaciones ucranianas y sostuvo que la estructura no podrá permanecer después de la guerra.

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Ucrania alcanzó el puente de Crimea en un ataque masivo

Negociaciones con Estados Unidos

Mientras continúan los combates, Washington busca ampliar el marco de las negociaciones. El enviado especial estadounidense Jared Kushner anunció que Kiev y Moscú realizarán la próxima semana un nuevo intercambio de prisioneros, después de los compromisos alcanzados durante las conversaciones celebradas en Abu Dabi.

El representante de la Casa Blanca destacó que el proceso diplomático permitió reactivar los contactos entre las partes y anticipó nuevas liberaciones. “La semana que viene otra vez (otros prisioneros) podrán reunirse con sus familias. Es un avance”, declaró. Las delegaciones habían acordado trabajar en un canje que podría incluir a más de mil detenidos de cada bando.

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Kushner también confirmó que las conversaciones podrían incorporar formalmente a los gobiernos europeos, que hasta ahora no habían participado directamente en el formato trilateral integrado por Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Según explicó, Washington considera que Moscú está dispuesto a discutir en una mesa más amplia y que las posiciones comienzan a acercarse en cuestiones vinculadas con la seguridad posterior al conflicto.

Uno de los principales asuntos pendientes son las garantías que recibirá Kiev para evitar una nueva agresión rusa. Zelensky sostiene que la incorporación de Ucrania a la Unión Europea constituiría una protección fundamental y reiteró que su país mantiene también la aspiración de ingresar en la OTAN.

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Estados Unidos impulsa la incorporación formal de los países europeos a la mesa de negociación sobre el conflicto. (REUTERS/Hannah McKay/Archivo)

Kushner señaló que Estados Unidos contempla garantías con efectos similares a los del artículo 5 de la Alianza Atlántica, que establece la defensa colectiva ante un ataque contra uno de sus integrantes. Sin embargo, aclaró que una fórmula de ese alcance debería formar parte de un acuerdo más amplio y contemplar consecuencias importantes si Rusia incumple sus compromisos.

El enviado estadounidense y Steve Witkoff, representante de la Casa Blanca para misiones de paz, tienen previsto reunirse con asesores de seguridad europeos y negociadores ucranianos para coordinar una propuesta común antes del próximo contacto con Moscú.

Ambos también informaron que habían conversado con Donald Trump durante su regreso de China, donde el presidente estadounidense se reunió con Xi Jinping y Vladímir Putin. Witkoff aseguró que el mandatario expresó su voluntad de alcanzar una salida pacífica para la guerra en Ucrania.

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Por ahora, Kiev busca avanzar en dos frentes simultáneos: fortalecer sus capacidades militares para resistir nuevas ofensivas y conseguir compromisos internacionales que respalden cualquier eventual acuerdo con el Kremlin.