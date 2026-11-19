Las autoridades colombianas adelantan gestiones con el Reino Unido para lograr la extradición de Guzmán, quien permanece en Inglaterra tras ser capturada en diciembre de 2025 (Colprensa)

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Las autoridades colombianas continúan adelantando gestiones con el Reino Unido para lograr la extradición de Zulma Guzmán Castro, investigada por el caso de las frambuesas con chocolate contaminadas con talio que provocaron la muerte de dos menores de edad en abril de 2025.

La coordinación con el Gobierno británico y las dificultades para realizar audiencias virtuales desde Inglaterra han impedido, por ahora, avanzar en la imputación de cargos en su contra.

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La información fue entregada por la fiscal General Luz Adriana Camargo, quien explicó que existe comunicación con las autoridades británicas y que se han adelantado reuniones para facilitar el procedimiento de extradición. También señaló que la Fiscalía busca evitar inconvenientes ante el tribunal inglés, debido a las diferencias entre los sistemas judiciales de ambos países.

Por el momento, la imputación de cargos no se realizará, mientras se resuelven las condiciones para garantizar la comparecencia de Guzmán ante la justicia colombiana y se coordinan los procedimientos correspondientes con su defensa.

Gestiones para lograr la extradición

La fiscal Luz Adriana Camargo sostuvo una reunión con la nueva embajadora del Reino Unido para buscar apoyo en el trámite de extradición y facilitar la coordinación entre ambos países (Iván Valencia/AP)

Durante la declaración a medios de comunicación, la funcionaria explicó que las autoridades colombianas están pendientes del trámite de extradición en Inglaterra y que sostuvieron una reunión con la nueva embajadora del Reino Unido para abordar el proceso.

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“En Inglaterra está el de extradición. Estamos pendientes porque no queremos tampoco tener dificultades con el tribunal, que no entiende un poco cómo es la estructura del proceso penal nuestro. Tuvimos una reunión con la nueva embajadora de Reino Unido y nos están prestando un apoyo para poder lograr la extradición”, señaló a los medios de comunicación.

Camargo agregó que la posibilidad de avanzar en la imputación depende, en buena parte, de las condiciones para que Guzmán comparezca ante las autoridades judiciales colombianas. Según explicó, en Inglaterra no cuentan con un sistema de audiencias virtuales como el requerido para este procedimiento, lo que ha dificultado establecer un acuerdo para su participación en la diligencia.

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“Por esta razón, tampoco hemos podido llegar a un acuerdo para su comparecencia y estamos pendientes de poder avanzar”, afirmó. Al ser consultada directamente sobre si, por ahora, no se llevará a cabo la imputación, respondió: “Por ahora no va a haber imputación”.

Coordinación con la defensa de Guzmán

La investigada cuenta en Colombia con representación de la Defensoría del Pueblo, según indicó Camargo (Colprensa)

En la declaración también se abordó la situación de la representación legal de Guzmán en Colombia y las conversaciones que las autoridades han sostenido para coordinar el procedimiento judicial.

La funcionaria indicó que la investigada no tendría una defensa contractual en el país y que, según su información, estaría siendo representada por la Defensoría del Pueblo. Añadió que se encuentran adelantando coordinaciones para garantizar que el proceso se desarrolle sin afectar las actuaciones que están en curso.

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“Teníamos una conversación pendiente con su defensa. Ella aquí en Colombia no tiene defensa contractual, tiene una defensa de la Defensoría del Pueblo, si mal no estoy. Y estamos en proceso de poder coordinar adecuadamente, de manera que no se dañe ningún procedimiento en curso”, manifestó.

La investigación por las muertes con con talio

Guzmán es investigada por su presunta participación en el envío de frambuesas con chocolate contaminadas con talio, alimentos que ocasionaron la muerte de dos menores de 13 y 14 años en Bogotá, en abril de 2025 (captura de pantalla Verdades Incómodas/Youtube- Imagen ilustrativa Infobae)

Zulma Guzmán Castro es investigada por su presunta participación en el envío de frambuesas cubiertas de chocolate contaminadas con talio a la vivienda de la familia De Bedout, en Bogotá. El consumo de estos alimentos ocasionó la muerte de dos menores, de 13 y 14 años, en abril de 2025. Otras dos personas resultaron intoxicadas, pero sobrevivieron.

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De acuerdo con la información conocida sobre el caso, los alimentos fueron entregados por un domiciliario un día antes de que se produjeran las intoxicaciones. La Fiscalía considera a Guzmán como principal sospechosa del envío y ha investigado la hipótesis de que el hecho estaría relacionado con una presunta relación sentimental que habría mantenido con Juan de Bedout, padre de una de las menores.

Tras salir de Colombia, Guzmán fue localizada y capturada en Inglaterra en diciembre de 2025, luego de que se emitiera una circular roja de Interpol para ubicarla. Desde entonces, permanece en ese país mientras se adelantan los procedimientos para su eventual extradición.

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Las autoridades también investigan información revelada por Noticias RCN sobre la presunta existencia de dos pasaportes con números diferentes asociados a Guzmán, documentos que habrían sido entregados a la Policía por entidades estatales.

La diligencia de imputación por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio continúa pendiente.