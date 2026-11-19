La Policía alerta sobre las llamadas comerciales. (Policía)

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Las llamadas comerciales son una de las vías más habituales para captar clientes de compañías de energía, telecomunicaciones, seguros o servicios financieros. Su identificación ha sido durante años una de las principales dificultades para los usuarios, que recibían ofertas desde números móviles, líneas fijas o numeraciones difíciles de distinguir de una comunicación personal.

Desde el 17 de octubre, las empresas obligadas por la normativa española deben utilizar números de nueve cifras que comiencen por 400 para realizar este tipo de contactos. La medida busca que el destinatario pueda identificar, antes de responder, que se trata de una llamada con fines publicitarios o de captación.

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La Policía Nacional ha difundido una advertencia sobre el uso del prefijo 400 en las llamadas comerciales, una numeración reservada para este tipo de comunicaciones que no elimina la necesidad de mantener precauciones ante posibles intentos de fraude. “Se acabó el misterio. Desde el pasado 17 de octubre, tu móvil te dará una pista antes de contestar”, señala el cuerpo en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El prefijo 400 no garantiza que la llamada sea segura

El cambio forma parte de las medidas impulsadas por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública contra el spam telefónico y las estafas mediante llamadas y mensajes. El objetivo es diferenciar las comunicaciones comerciales de las gestiones relacionadas con contratos ya vigentes, incidencias o reclamaciones.

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Los números que comienzan por 400 se emplean para llamar, pero no para recibir comunicaciones. La Policía Nacional lo resume con una advertencia: “Un 400 solo emite, no recibe llamadas entrantes”. Por ese motivo, quien reciba una llamada desde esa numeración no podrá devolverla.

Una mujer observa en la pantalla de su teléfono móvil una llamada entrante identificada como comercial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno sostiene que esta restricción busca impedir que los usuarios devuelvan una llamada a un número desconocido y queden expuestos a prácticas fraudulentas. Las compañías de telecomunicaciones, además, deben bloquear las llamadas comerciales detectadas desde numeraciones distintas, para lo cual pueden tener en cuenta patrones como un volumen elevado de contactos salientes.

La aparición de un 400 en la pantalla tampoco acredita por sí sola la identidad de quien está al otro lado del teléfono. Apenas cuatro días después de la entrada en vigor de la medida, se conoció la denuncia de un vecino de Puente Genil, en Córdoba, que afirmó haber entregado sus datos bancarios a una persona que se hizo pasar por empleado de una compañía eléctrica desde una línea con ese prefijo.

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El método responde a la modalidad conocida como vishing, en la que los delincuentes suplantan a empresas, bancos u operadores para obtener contraseñas, datos de tarjetas, códigos de verificación o información bancaria. Ante una llamada inesperada, las autoridades aconsejan no facilitar datos sensibles y cortar la comunicación si el interlocutor solicita información confidencial.

Cómo denunciar una llamada irregular

La nueva numeración tampoco habilita a las empresas a llamar sin límites. Las comunicaciones publicitarias siguen sujetas a la normativa de protección de datos y a las restricciones sobre llamadas no solicitadas. Al inicio de la conversación, la compañía debe identificarse, informar de la finalidad comercial y permitir que el usuario manifieste su oposición a futuras comunicaciones.

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Las llamadas de atención al cliente tienen reglas distintas. Las empresas deben usar para esas gestiones números gratuitos 800 y 900, líneas geográficas o números cortos autorizados. Una consulta por una factura, una avería, una reclamación o un contrato en curso no debería llegar desde un 400.

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha asegurado que el 98,3 por ciento de los consumidores siguen recibiendo llamadas comerciales no solicitadas cuando se cumple un año de su prohibición, por lo que la organización ha puesto en marcha una plataforma de afectados por el spam telefónico para ayudarles a denunciar estas irregularidades. (Fuente: FACUA)

La Policía Nacional recuerda que, si una llamada comercial llega desde otra numeración y no ha sido bloqueada, el usuario puede denunciarla. El Ministerio indica que los afectados pueden reclamar ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones o poner los hechos en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

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Si existió un intento de estafa o se compartieron datos bancarios, conviene contactar de inmediato con la entidad financiera, revisar los movimientos de la cuenta, conservar el número, la fecha y la hora de la llamada, y formalizar la denuncia. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) también dispone de la línea gratuita 017 para resolver dudas sobre fraudes digitales.