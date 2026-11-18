La red subterránea de Derinkuyu mantiene una temperatura constante de entre 15 y 17 grados gracias al aislamiento de la roca (Grosby)

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Bajo las formaciones rocosas de Capadocia, en el centro de Turquía, existe una red de túneles que mantiene una temperatura de entre 15 y 17 ℃ durante todo el año.

La antigua ciudad de Derinkuyu, construida como refugio ante ataques en la región, reúne elementos que urbanistas e investigadores analizan frente a las olas de calor, el frío y otros efectos del cambio climático.

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En la superficie, los inviernos pueden traer nevadas y temperaturas bajo cero. En verano, el calor eleva la demanda de aire acondicionado y agrava los riesgos para la salud.

Un residente descubrió la ciudad subterránea de Derinkuyu en 1963 tras derribar una pared de su vivienda durante una reforma (Grosby)

A decenas de metros bajo tierra, las condiciones cambian: las paredes de roca y el aislamiento natural sostienen un ambiente térmico más constante, según describió un informe de la BBC News.

Derinkuyu llegó a albergar hasta 20.000 personas bajo tierra

El nombre Derinkuyu significa “pozo profundo” en turco. La estructura subterránea se extiende por más de 2,5 kilómetros y cuenta con túneles, salas, pozos de agua y sistemas de ventilación. Algunas estimaciones sitúan su profundidad en hasta 85 metros y señalan que tenía capacidad para alojar a 20.000 personas.

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Las cifras sobre sus niveles difieren. Algunas fuentes citan entre seis y 12 pisos, mientras que otras elevan el número a 18. La ciudad quedó al descubierto en 1963, cuando un residente derribó una pared de su casa durante una reforma y encontró pasadizos que se prolongaban bajo el terreno.

La construcción se utilizó como protección durante las incursiones de ejércitos árabes entre mediados del siglo VII y comienzos del XI. Su capacidad defensiva incluyó accesos estrechos, reservas de agua y conductos que permitían renovar el aire en los sectores interiores.

La antigua estructura subterránea sirvió como refugio defensivo ante las incursiones de ejércitos árabes entre los siglos VII y XI (Grosby)

Ese diseño también dio lugar a una condición que hoy atrae la atención de especialistas: la estabilidad térmica. Las estructuras excavadas en roca responden menos a las variaciones diarias y estacionales de la superficie, por lo que ofrecen un espacio fresco en los meses cálidos y más templado durante el invierno.

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Las cuevas mantienen el promedio térmico anual de la superficie

Ali Yamaç, miembro fundador del Grupo de Investigación de la Cueva de Obruk, trabaja desde hace 15 años en la catalogación de cuevas y construcciones subterráneas de Capadocia junto con el municipio de Kayseri. El equipo también cartografió espacios bajo Santa Sofía, en Estambul.

“Las temperaturas en todas las cuevas, ya sean naturales o artificiales, son un promedio de las temperaturas de la superficie a lo largo del año”, explicó Yamaç a BBC News.

El interés por estos espacios crece en un país donde, según las estimaciones citadas por el medio británico, la temperatura aumentó 2,1 ℃ desde la época preindustrial. Ese incremento intensificó las olas de calor y las sequías, modificó los patrones de lluvia y elevó las preocupaciones por inundaciones.

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El aumento de 2,1 grados en Turquía intensificó las olas de calor y las proyecciones anticipan un alza de la mortalidad en Estambul (Grosby)

Un estudio de modelización reciente también anticipó que las muertes vinculadas al exceso de calor podrían multiplicarse por diez en Estambul hacia el final de este siglo. En Capadocia, las bajas temperaturas invernales suman otro desafío por los costos energéticos de la calefacción.

Roma y Helsinki analizan el subsuelo como infraestructura urbana

El investigador italiano Francesco La Vigna, del Instituto Italiano de Protección e Investigación Ambiental (ISPRA), planteó que el subsuelo debe incorporarse a la planificación de las ciudades. También preside el Grupo de Expertos en Geología Urbana de EuroGeoSurveys (EGS).

“Estamos acostumbrados a expandir nuestras ciudades verticalmente sobre la superficie. Pero creo que debemos empezar a considerar el subsuelo como un recurso”, sostuvo La Vigna, según recogió BBC News.

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Especialistas del ISPRA cartografiaron más de 7.000 estructuras subterráneas bajo Roma, entre canteras, catacumbas, túneles de agua e hipogeos antiguos. El relevamiento comprende unos 350 kilómetros cuadrados.

Los expertos del instituto ambiental italiano identificaron más de 7.000 espacios bajo Roma para evaluar su uso como refugios climáticos (Wikimedia Commons)

El objetivo es determinar cuáles de esos espacios podrían adaptarse como refugios climáticos y cuáles reúnen condiciones de seguridad para abrir al público.

La Vigna indicó que las autoridades necesitan mapas precisos e incorporar esa información a los planes urbanísticos. En Helsinki, una planificación de este tipo ya articuló unos 200 kilómetros de instalaciones bajo tierra, con parques infantiles, espacios culturales, piscinas, un museo y una iglesia.

La ventilación y los derrumbes son los principales desafíos

La reutilización de construcciones subterráneas exige controles técnicos. Los búnkeres modernos requieren la verificación de la estabilidad del hormigón y de los sistemas de ventilación. Las canteras, catacumbas y cuevas excavadas en roca presentan evaluaciones más complejas.

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Capadocia se encuentra sobre la falla de Ecemiş, que cruza más de 64 kilómetros de la región. Aunque esa falla no produjo terremotos en los últimos 17.000 años, Turquía registra actividad sísmica y los derrumbes representan un riesgo en estructuras antiguas.

Cerca de mil cuevas de Ortahisar almacenan millones de cajas de cítricos mientras los técnicos evalúan el riesgo de derrumbes (Captura de video)

“El riesgo de derrumbe es real y persistente”, advirtió Yamaç. La Vigna señaló que cada lugar debe recibir una certificación de seguridad antes de ser habilitado.

En la actualidad, numerosas cavidades de Capadocia se destinan al almacenamiento de papas y limones. En Ortahisar, una localidad de poco más de 3.000 habitantes, cerca de mil cuevas permiten guardar hasta cinco millones de cajas de cítricos. Yamaç sostuvo que esos espacios también podrían ofrecer resguardo a personas expuestas a veranos cada vez más cálidos.

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