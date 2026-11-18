Manolo Sarria, presentador de 'Atrápame si puedes'. (Canal Sur)

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La polémica ha sacudido la programación de Canal Sur y ha situado a uno de sus rostros más conocidos en el centro de una investigación. La dirección de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha decidido retirar temporalmente de su parrilla Atrápame si puedes, el concurso presentado por Manolo Sarria, después de que una trabajadora vinculada a la producción del espacio haya denunciado al humorista por un presunto caso de acoso sexual.

La decisión llega después de que la cadena autonómica tuviera conocimiento de la denuncia y de la apertura de dos procedimientos para esclarecer lo sucedido. Por un lado, la productora responsable del formato ha puesto en marcha una investigación interna y, por otro, los hechos también han sido trasladados a la Policía Nacional. Mientras se desarrollan ambas actuaciones, Canal Sur ha optado por apartar el programa de su oferta televisiva.

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La medida no supone la cancelación definitiva de Atrápame si puedes, sino la suspensión de las entregas que estaban presentadas por el humorista. De hecho, el concurso ha podido recuperar su espacio en la programación con un cambio al frente: el actor Antonio Garrido ha asumido la conducción del formato, en el que ya había ejercido como sustituto de Sarria en anteriores ocasiones.

Manolo Sarria y varios concursantes de 'Atrápame si puedes'. (Canal Sur)

La denuncia que ha provocado la decisión de Canal Sur

Según las informaciones publicadas sobre el caso, la denuncia ha sido presentada por una profesional que trabajaba para una empresa subcontratada por MediaSur, productora responsable del concurso. La trabajadora habría puesto los hechos en conocimiento tanto de la compañía como de la Policía Nacional, lo que ha desencadenado la apertura de diferentes actuaciones para esclarecer lo sucedido.

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La dirección de RTVA recibió una comunicación formal de la productora en la que se le informaba de que se había activado el protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual. A partir de ese momento, la televisión pública andaluza puso en marcha sus propios mecanismos de prevención y seguimiento y trasladó a la empresa su disposición a colaborar en todo lo necesario para determinar qué ocurrió.

El episodio denunciado habría tenido lugar en las instalaciones donde se graba el programa, en el edificio de Retevisión, situado en la Isla de la Cartuja de Sevilla. Según la información publicada por El País, los hechos se habrían producido en la sala de maquillaje, donde en ese momento se encontraban la trabajadora y el presentador. Por ahora, la investigación deberá esclarecer las circunstancias de lo sucedido y valorar las declaraciones y pruebas que puedan aportarse.

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La situación fue trasladada también a la Comisión de Igualdad de la RTVA, que conoció las actuaciones emprendidas por la dirección. La gravedad de la denuncia ha llevado a la corporación a adoptar una posición preventiva mientras se desarrolla el procedimiento interno de la productora.

Antonio Garrido sustituye a Manolo Sarria en ‘Atrápame si puedes’

La ausencia de Manolo Sarria ya se ha hecho visible para los espectadores de Canal Sur. El concurso dejó de emitirse durante las jornadas del jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, cuando la cadena optó por ofrecer otros contenidos en su lugar. Sin embargo, esta semana ha recuperado su presencia en la parrilla con Antonio Garrido como presentador.

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Antonio Garrido. (Canal Sur)

El actor no es un desconocido para los seguidores del formato, puesto que ya había ocupado el puesto de Sarria durante algunos periodos, especialmente en las sustituciones estivales. Su incorporación permite mantener la continuidad de uno de los espacios habituales de la programación de entretenimiento de la televisión autonómica, aunque ahora con un cambio motivado por las circunstancias que rodean al conductor habitual.

Desde Canal Sur han insistido en que la decisión de apartar temporalmente al humorista tiene carácter estrictamente cautelar y preventivo. La suspensión no constituye un pronunciamiento sobre la veracidad de los hechos ni implica que se haya determinado responsabilidad alguna. La corporación ha subrayado que deben respetarse tanto la confidencialidad de las actuaciones como los derechos y las garantías de todas las personas implicadas.

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Quién es Manolo Sarria, uno de los rostros conocidos de Canal Sur

La noticia supone un importante revés para Manolo Sarria, que durante años ha mantenido una estrecha relación profesional con la televisión andaluza. El humorista alcanzó una gran popularidad como integrante del Dúo Sacapuntas, formación con la que compartió escenario y protagonizó algunas de las actuaciones cómicas más recordadas de la televisión española.

Manolo Sarriá, componente del Dúo Sacapuntas y exconcursante de 'Celebrity Bake Off: famosos al horno' (RTVE)

Con el paso del tiempo, Sarria consolidó su faceta como presentador y se convirtió en una de las caras habituales de Canal Sur. Desde hace aproximadamente seis años estaba al frente de Atrápame si puedes, adaptación autonómica de un concurso de preguntas y respuestas que ha conseguido hacerse un hueco entre la audiencia de la cadena.

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El formato, pensado para un público familiar y con el humor como uno de sus ingredientes principales, se ha convertido en uno de los espacios más vistos de Canal Sur. Precisamente por ello, la decisión de apartar a su presentador habitual ha tenido un impacto inmediato en la continuidad del concurso.