Leonardo Aguilar detalló los pormenores de una velada entre amigos que terminó con un tatuaje compartido. (Facebook Christian Nodal / @leonardoaguilaroficial)

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Leonardo Aguilar confirmó que se tatuó junto a su cuñado Christian Nodal el número 22, logotipo de su nuevo disco Esquina 22, después de colaborar juntos en la composición de un tema del material. El hermano de Ángela Aguilar reveló el gesto durante su llegada al Congreso Mundial del Mariachi, donde fue abordado por la prensa.

El cantante recibió el 15 de noviembre la distinción de embajador de la tercera edición del congreso, celebrado en la Ciudad de México. Antes del evento Leonardo respondió algunas preguntas de los reporteros que lo esperaban a su llegada al evento. “Pregúntenme, yo les contesto”, dijo.

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Leonardo detalló que la idea del tatuaje nació de forma espontánea la noche del lanzamiento de su disco. Al ser cuestionado sobre un comentario previo acerca de otro tatuaje de Nodal, el cantante aprovechó para revelar un dato que pocos conocían. “No solo se tatuó el logo de Soyate, nos tatuamos el logo de Esquina 22, que es mi nuevo disco. ¿Quieren ver?”, afirmó mientras mostraba el diseño en su propio brazo.

El intérprete no precisó en qué parte del cuerpo lleva Nodal el mismo tatuaje, aunque sí confirmó que ambos decidieron hacérselo el mismo día.

El intérprete confirmó que Christian Nodal participó en la composición de un tema de su álbum "Esquina 22" y que después ambos decidieron marcar el momento en su piel. (Captura de pantalla @leonardoaguilaroficial)

La canción “A quién voy a culpar” nació de un trabajo conjunto

Leonardo explicó que la relación con su cuñado va más allá del gesto en la piel y se remonta al proceso de composición de su álbum más reciente. “Ay fue padrísimo, porque colaboramos, aunque ustedes no lo sepan, Christian escribió conmigo la canción de A quién voy a culpar”, afirmó el cantante sobre el tema incluido en Esquina 22.

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El momento del tatuaje ocurrió de manera improvisada tras una reunión entre ambos artistas, posterior a la presentación oficial del disco. “En el lanzamiento del disco, que fue el cinco de noviembre, el viejo se jaló, o sea, Christian se jaló conmigo y ‘cahuameamos’ con mis amigos ahí”, relató Leonardo sobre la celebración que antecedió a la decisión conjunta.

Según el propio cantante, fue la presencia del tatuador de Nodal lo que detonó la idea de plasmar el número en la piel de ambos. “Terminando estaba ahí su tatuador, me dijo: ‘Me voy a tatuar el veintidós’. Y le dije: ‘Viejo, es la primera vez que vienes a la Esquina 22, pero me encantó’. Y le dije: ‘Pues yo me lo tatúo también’”, contó Leonardo sobre el instante preciso en que surgió la propuesta.

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Nodal ya había mostrado otro tatuaje relacionado a los Aguilar

El cantante habló sobre su vínculo artístico con Nodal luego de que este último mostrara otro tatuaje relacionado con la familia Aguilar durante un concierto en Aguascalientes.

La pregunta sobre el tatuaje surgió luego de que Nodal mostrara, el 6 de noviembre, un diseño distinto durante una presentación junto a la familia Aguilar. En esa ocasión, el cantante subió al escenario con Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar y Josi Cuén durante el espectáculo Sinfónico Hasta los Huesos.

El show formó parte del Festival Cultural de Calaveras 2026, realizado en la Megavelaria de la Isla San Marcos, en Aguascalientes. Fue en ese escenario donde Christian Nodal lució en la mano el logotipo de la familia Aguilar, tatuaje con el que cubrió un corazón verde que llevaba anteriormente en la misma zona del cuerpo.

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El emblema que ahora lleva en la piel no es un diseño cualquiera. Es una versión estilizada del fierro de herrar que perteneció al abuelo y al padre de Pepe Aguilar, ligado al rancho El Soyate, en Tayahua, Zacatecas. Pepe lo ha descrito como una “batiseñal”: el distintivo de todo lo que forma parte de su legado, desde los caballos y el ganado hasta los discos y las marcas comerciales de la dinastía.

Ese gesto se sumó a una serie de acciones públicas que han vinculado a Nodal con la familia de su esposa, Ángela Aguilar, en un periodo marcado por el distanciamiento del cantante con sus propios padres.

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