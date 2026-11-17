Los misiles rusos alcanzaron los puentes Norte y Sur de Kiev y causaron cortes de agua y calefacción en la capital (Imagen de Archivo)

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Rusia lanzó una nueva ofensiva con misiles balísticos contra Ucrania que tuvo entre sus principales objetivos a Kiev, donde dos puentes estratégicos resultaron alcanzados y los daños en instalaciones esenciales provocaron cortes de agua y calefacción en distintos sectores de la capital. Los bombardeos también afectaron a otras ciudades del país, entre ellas Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia y Smila, en una operación que volvió a poner bajo amenaza a la población civil y a las redes de servicios básicos.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, comunicó los primeros daños poco antes de la medianoche de este lunes. En un mensaje publicado en Telegram, informó que los puentes Norte y Sur habían recibido impactos durante el ataque ruso. Minutos después, amplió el balance y confirmó que las consecuencias alcanzaban a instalaciones fundamentales para el funcionamiento de la ciudad.

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“Como consecuencia del ataque enemigo, se han producido daños en sistemas de infraestructura crítica”, señaló el funcionario. También precisó que algunas zonas de la capital sufrían interrupciones en el suministro de agua y calefacción.

La ofensiva se produjo después de que la Fuerza Aérea ucraniana emitiera advertencias sobre la posibilidad de ataques con armamento balístico. Ante la amenaza, las autoridades locales pidieron a los habitantes que permanecieran en los refugios y evitaran desplazarse mientras continuaban las operaciones de defensa antiaérea.

El ataque con proyectiles balísticos en Smila dejó tres personas heridas en la región de Cherkasy. (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Imagen de Archivo)

Klitschko había informado previamente que las fuerzas ucranianas estaban trabajando para interceptar los proyectiles que se dirigían hacia la capital. La magnitud de la amenaza llevó a las autoridades a mantener las alertas durante la noche y las primeras horas del martes.

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El presidente Volodimir Zelensky había anticipado que Moscú preparaba nuevos bombardeos y pidió a la población que no desatendiera las advertencias oficiales. Su mensaje también incluyó una promesa de respuesta frente a los ataques rusos.

“Esta noche, durante la madrugada y a lo largo de mañana, presten atención a las alertas de peligro de misiles”, expresó el mandatario. Luego advirtió: “Y ellos, en Rusia, deben saber que por cada una de sus maldades habrá una respuesta justa de nuestra parte”.

Los ataques no quedaron limitados a Kiev. En Smila, dentro de la región de Cherkasy, tres personas sufrieron heridas después de que las fuerzas rusas utilizaran misiles balísticos contra la localidad. El responsable de la administración regional, Igor Taburets, informó que los equipos de emergencia evaluaban los daños y que los afectados habían recibido asistencia médica.

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En Kharkiv, la segunda ciudad más poblada de Ucrania, el alcalde Igor Terekhov comunicó que varios proyectiles impactaron en el distrito de Kholodnohirskyi.

También hubo ataques contra Zaporizhzhia, donde las fuerzas rusas alcanzaron una instalación de infraestructura industrial. El responsable de la administración militar regional, Ivan Fedorov, informó que se habían registrado al menos seis impactos contra distintos sectores de la ciudad y sus instalaciones esenciales.

Las fuerzas rusas dirigieron al menos seis impactos contra instalaciones industriales y servicios esenciales en Zaporizhzhia.

En Dnipro, otra de las principales ciudades ucranianas, también se escucharon fuertes detonaciones durante la madrugada. La Fuerza Aérea había advertido sobre el desplazamiento de proyectiles balísticos y la necesidad de mantener las precauciones ante posibles nuevos impactos.

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La ofensiva coincidió con una nueva escalada de ataques aéreos entre ambos países. Ucrania lanzó una operación con drones contra objetivos en territorio ruso, incluidos sectores de la región de Moscú. El alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, aseguró que los sistemas de defensa habían destruido 20 aparatos no tripulados que se aproximaban a la ciudad.

Las fuerzas ucranianas también volvieron a atacar el puente de Crimea, una infraestructura construida por Rusia para conectar su territorio con la península ocupada y anexionada ilegalmente en 2014. El gobernador impuesto por Moscú, Sergey Aksyonov, confirmó que el tránsito quedó suspendido después de la operación.

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El puente tiene una importancia estratégica para Rusia porque constituye una vía de comunicación terrestre fundamental para el traslado de personal, equipamiento y suministros hacia Crimea. Desde el comienzo de la invasión a gran escala, en febrero de 2022, Ucrania lo convirtió en uno de los principales objetivos de sus operaciones contra la logística militar rusa.

La nueva ofensiva se produjo, además, en medio de los contactos diplomáticos para explorar una salida al conflicto. Representantes de Ucrania, Estados Unidos y países europeos mantenían conversaciones sobre posibles instancias de negociación con Moscú, aunque las diferencias territoriales y las exigencias del Kremlin continúan dificultando cualquier acuerdo.

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El tránsito en el puente de Crimea quedó suspendido tras una nueva incursión militar de las fuerzas ucranianas.

Zelensky había advertido que Rusia no mostraba señales de abandonar su estrategia de presión militar. Los bombardeos contra Kiev y otras ciudades volvieron a demostrar que, mientras continúan los contactos internacionales, la población ucraniana sigue expuesta a ataques que afectan tanto a instalaciones estratégicas como a los servicios indispensables para la vida cotidiana.