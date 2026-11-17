Members of the Iraqi armed group Kataib Hezbollah hold flags during the funeral of their members, who were killed in an airstrike that targeted a Hashd al‑Shaabi headquarters near the western al‑Qaim district on the Syrian border, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Baghdad, Iraq, March 2, 2026. REUTERS/Thaier Al-Suda

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El primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, ordenó este lunes a las Fuerzas Armadas entrar en Jurf al Sakhar, el principal bastión de Kataib Hezbollah, la milicia chií respaldada por Irán que Estados Unidos incluye en su lista de organizaciones terroristas desde 2009. El portavoz del Gobierno, Haidar al Aboudi, dijo a la agencia estatal INA que se fijó “un plazo para que la facción armada salga de la zona”. Una fuente de seguridad precisó a AFP que vence el viernes.

La orden llega dos días después de que una comisión investigadora confirmara el contrabando de petróleo en esa zona de la provincia de Babilonia, a unos 50 kilómetros de la capital. El sábado, Zaidi destituyó a nueve funcionarios, entre ellos el jefe de la policía provincial, el comandante local de las Fuerzas de Movilización Popular y el director de la Compañía de Oleoductos del Ministerio de Petróleo. Los implicados, cuyos nombres no se conocen, fueron remitidos a la justicia.

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Este lunes, el primer ministro trató el caso con Faiq Zidan, presidente del Consejo Judicial Supremo.

Según un documento del Ministerio de Petróleo, los contrabandistas perforaron un oleoducto de 66 centímetros que transporta al menos 200.000 barriles diarios. El crudo terminaba en fosas cavadas en la tierra. Los investigadores encontraron además una pequeña refinería oculta y equipos de bombeo escondidos en hangares, fuera del alcance de la vigilancia aérea. Funcionarios iraquíes citados por Reuters calculan que el robo, iniciado en 2021, le costó al Estado cientos de millones de dólares.

El primer ministro iraquí Ali al Zaidi ordenó el despliegue del Ejército en Jurf al Sakhar para expulsar a Kataib Hezbollah.

Kataib Hezbollah niega el contrabando. En un comunicado difundido el domingo, acusó a la oficina del primer ministro de estar “fabricando mentiras” y denunció que sufre “la mayor operación de chantaje destinada a forzar” a la milicia a entregar sus armas. En las últimas semanas había acusado a Zaidi de corrupción y amenazado a su Gobierno. Un dirigente político de primer rango dijo a AFP que la disputa “se ha vuelto personal” y que otros líderes intentan rebajar la tensión.

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La milicia ocupa Jurf al Sakhar desde 2014, cuando participó en la recuperación de la zona de manos del Estado Islámico. Desde entonces es un área militarizada y cerrada, con aldeas y tierras de cultivo, a la que muchos de sus antiguos habitantes no han podido volver. Poco se sabe públicamente de lo que hay dentro. El 28 de febrero, día en que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán, recibió el primer bombardeo en suelo iraquí atribuido a Washington; murieron dos combatientes.

Imagen de archivo de camiones cisterna alineados frente al depósito de crudo de Tuba, en Basora, Irak. 12 noviembre 2026. REUTERS/Essam Al-Sudani

Zaidi asumió el cargo el 14 de mayo con el respaldo de la Administración de Donald Trump y convirtió el desarme de las milicias en el eje de su programa. Tras reunirse con Trump en la Casa Blanca en julio, fijó el 30 de septiembre como fecha límite, el día en que terminaba la misión de la coalición internacional contra el Estado Islámico. Kataib Hezbollah y otras dos facciones, Kataib Sayyid al Shuhada y Harakat al Nujaba, se negaron a entregar su arsenal. El 1 de octubre, el primer ministro aplazó la fecha hasta el 30 de junio de 2027.

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La presión de Washington tiene también un frente económico. El Departamento del Tesoro acusa al régimen iraní de usar la economía iraquí para esquivar las sanciones. En julio de 2025 sancionó la red del empresario iraquí-británico Salim Ahmed Said, que vendía crudo iraní mezclado con iraquí, y el 7 de mayo incluyó en su lista al viceministro de Petróleo, Ali Maarij al Bahadly, por desviar petróleo en beneficio de Teherán.

Durante la ofensiva contra Irán, los grupos proiraníes multiplicaron sus ataques contra intereses estadounidenses en Irak y en la región; el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, contabilizó más de 600 entre febrero y abril. A comienzos de noviembre, Zaidi viajó sin previo aviso a Teherán. El canciller Fuad Hussein declaró a INA que la visita buscaba “acercar a las partes iraní y estadounidense”, cuyas negociaciones para poner fin al conflicto llevan semanas estancadas.

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El plazo para que Kataib Hezbollah abandone Jurf al Sakhar vence el viernes 20 de noviembre.