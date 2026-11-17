'El milagro de San Genaro', de Sándor Márai (Salamandra)

Guardar

Se recupera una de las obras fundamentales de Sándor Márai, El milagro de San Genaro (Salamandra), que retrata el exilio del escritor a través de una ciudad, Nápoles, marcada por las ruinas de la posguerra, la pobreza y una religiosidad que atraviesa la vida cotidiana. Publicada originalmente en alemán en 1957, la novela sitúa en el sur de Italia las preguntas del escritor húngaro sobre la historia, la pérdida de la patria y la defensa de la dignidad individual ante los regímenes totalitarios.

La obra surgió después de la ruptura de Márai con el régimen comunista de Hungría en 1948 y de su salida definitiva del país. Instalado en Nápoles, el autor encontró una ciudad en la que convivían la precariedad material, una vitalidad persistente y una tradición religiosa milenaria. Esa experiencia de extranjería alimentó una ficción centrada en el desarraigo político y personal.

PUBLICIDAD

El milagro de San Genaro se desarrolla en Posillipo, un barrio napolitano cuya rutina se altera con la llegada de una pareja de refugiados de Europa Oriental. La comunidad observa a los recién llegados mientras espera uno de los acontecimientos religiosos más arraigados de la ciudad: la licuefacción de la sangre de San Genaro, considerada una señal de protección para Nápoles.

Crisis política e individual

La novela cuenta la historia de un intelectual que ha perdido su patria y hasta su nombre. El protagonista intenta comprender el sentido de una época atravesada por la violencia política, el desplazamiento y la burocracia, mientras enfrenta una crisis interior que lo distancia de la vida que encuentra a su alrededor.

PUBLICIDAD

'El milagro de San Genaro', de Sándor Márai (Salamandra)

Su muerte iniciará una investigación posterior y el relato de su compañera la transformará en una reflexión sobre la resistencia individual frente al poder y la deshumanización.

La descripción de la obra plantea que el conflicto no se limita al desplazamiento geográfico. El exilio adquiere una dimensión existencial: el protagonista no solo ha abandonado un país, también ha perdido referencias políticas, sociales y personales. La novela vincula esa fractura con la necesidad de conservar una posición moral en un tiempo de derrumbe.

Nápoles y el milagro de San Genaro

La ciudad ocupa un lugar central en el relato. Nápoles no funciona únicamente como el escenario de los acontecimientos, sino como una presencia que reúne contradicciones: la miseria de la posguerra, la devoción popular, la memoria histórica y una energía colectiva que resiste a la destrucción.

PUBLICIDAD

El escritor de origen húngaro Sándor Márai.

La espera del milagro de San Genaro ordena el clima de la novela. Según la tradición evocada en el libro, la sangre del santo patrón debe licuarse como signo de protección para la ciudad. Ese rito religioso acompaña la tensión de los personajes y se cruza con las dudas del protagonista sobre la fe, la historia y la posibilidad de hallar un sentido después de la devastación europea.

La importancia de El milagro de San Genaro reside en la forma en que traslada los grandes conflictos del siglo XX a la intimidad de un hombre sin patria. Márai parte de la historia europea reciente, pero concentra el relato en una conciencia individual sometida a la pérdida, la soledad y la dificultad de sostener una identidad propia.

PUBLICIDAD

Recomendaciones de la semana: cine, true crime y la nueva novela de Isabel Allende.

El escritor había dejado Hungría tras su ruptura con el régimen comunista en 1948. La novela, publicada nueve años después, transforma esa separación en materia literaria sin limitarse a un relato autobiográfico. El protagonista encarna la condición del extranjero que debe reconstruirse lejos de su país y de las certezas que organizaban su vida anterior.

La novela ha sido considerada por publicaciones como Le Monde o Die Welt como una de las piezas fundamentales de la literatura del siglo XX. Entre otras obras célebres es autor de El último encuentro o El divorcio de Buda.