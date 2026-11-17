El canciller pakistaní, Ishaq Dar, recibe a su par iraní, Abbas Araghchi, antes de la reunión de la OCE en Islamabad. 16 de noviembre de 2026. (Reuters)

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Pakistán ratificó este lunes su disposición a sostener los canales diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, en un esfuerzo por reducir las tensiones entre ambos países, durante una reunión de la Organización de Cooperación Económica (OCE) celebrada en Islamabad.

El encuentro, encabezado por el canciller pakistaní Ishaq Dar, convocó a representantes de 10 Estados miembros, entre ellos Afganistán, Irán, Turquía y varias antiguas repúblicas soviéticas. Participaron cancilleres y altos diplomáticos de distintos países asiáticos, incluido el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

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El objetivo central de la cita fue ampliar la cooperación comercial dentro del bloque, a partir del fortalecimiento de los vínculos de transporte entre sus integrantes. Al finalizar la jornada, la OCE emitió un comunicado conjunto en el que respaldó los esfuerzos de mediación impulsados por Pakistán y Qatar, además de una iniciativa iraní orientada a poner fin al conflicto. El documento subrayó también la importancia de la contención, el diálogo y la implicación diplomática frente al actual clima de tensión en la región.

El canciller Abbas Araghchi responsabilizó a Estados Unidos e Israel por la inestabilidad en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. (REUTERS/Murad Sezer)

Dar remarcó que Pakistán ha abogado de forma constante por “la resolución pacífica de las controversias mediante el diálogo y la diplomacia, de conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”. Precisó que el primer ministro Shehbaz Sharif y el jefe del ejército, el mariscal de campo Asim Munir, mantienen contacto estrecho con países de la región y socios internacionales para facilitar una salida pacífica a la disputa.

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Añadió que su país aguarda una respuesta estadounidense a las propuestas más recientes formuladas por Teherán, basadas en el acuerdo provisional alcanzado en junio. “No hemos perdido la esperanza ni hemos cesado en nuestros esfuerzos. Seguimos haciendo todo lo que está en nuestra mano”, expresó. Atribuyó la demora de Washington a que sus funcionarios se encuentran enfocados en las elecciones de mitad de mandato.

Este rol de intermediario se remonta a abril, cuando Islamabad fue sede de la primera ronda de conversaciones directas entre ambas potencias. Desde la firma del pacto, las partes se acusan mutuamente de prolongar la confrontación en torno al estrecho de Ormuz. El cierre de la vía marítima estratégica generó un fuerte incremento en los precios del petróleo y afectó a la ya debilitada economía pakistaní. Por ese motivo, el país reclamó en reiteradas oportunidades su reapertura.

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Imagen de archivo de barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam (Omán). 2 octubre 2026. (Reuters)

Dar abordó, además, el vínculo con Afganistán, nación que no participó de la cita debido a que su membresía en la OCE permanece suspendida. Manifestó el deseo de que el país se convierta en un territorio pacífico, próspero y estable, plenamente integrado al bloque regional y en paz consigo mismo y con sus vecinos.

“Un resultado así no solo beneficiaría al pueblo afgano, sino también a toda la región, al abrir importantes vías para el comercio, el tránsito y la cooperación económica”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que avanzar en esa dirección exige que las autoridades afganas atiendan las legítimas preocupaciones de seguridad de los países limítrofes, en particular la amenaza del terrorismo.

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Islamabad acusa con frecuencia al gobierno talibán de dar refugio a los combatientes pakistaníes agrupados en el Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), así como al proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) y a Al Qaeda en el subcontinente indio, filial de la red extremista global. El TTP constituye una organización distinta, aunque estrechamente aliada con los talibanes afganos, y ha ganado fuerza desde que estos recuperaron el poder en 2021.

Las fricciones entre ambos vecinos se agudizaron este año a raíz de reiterados enfrentamientos fronterizos y ataques aéreos pakistaníes, lo que profundizó una disputa de larga data en torno a la actividad de grupos armados. Islamabad sostiene que la violencia se intensificó por el respaldo que el gobierno de Kabul brinda al TTP y a otras facciones militantes, señalamiento que las autoridades talibanas niegan.

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(Con información de AP y The Times of Israel)