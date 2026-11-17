Así se preparan las castañas estilo japonés para que queden jugosas por dentro. (Fira de Tots Sants)

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Los suelos se llenan de hojas naranjas y amarillas y las lluvias acompañan este tiempo. Pero si hay una señal de que el otoño ha llegado es el olor de castañas asadas en las calles. La época de castañas ha llegado y se pueden consumir de muchas maneras: asadas, hervidas, en cremas o en postres. Por eso, los amantes de este fruto aprovechan estos días para prepararlas en casa y aplicar los mejores trucos para saborear el dulce.

Más allá del placer de comerlas, las castañas destacan por su aporte nutricional. Son ricas en fibra, contienen vitamina B6 y aportan potasio, un mineral clave para regular la tensión arterial y mantener el buen funcionamiento del sistema nervioso y muscular, según datos recogidos por la Fundación Española de la Nutrición.

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Se trata de un fruto seco distinto al resto, con menor contenido en grasa y mayor presencia de hidratos de carbono complejos, lo que explica por qué conviene consumirlo con moderación. Con esa premisa, la receta de otoño de castañas que proponemos a continuación permite disfrutarlas en casa con la textura exacta de los puestos de la calle.

Cómo preparar las castañas con el truco japonés

El primer paso consiste en seleccionar las castañas y colocarlas en un bol con abundante agua. Se cubren con un paño y se dejan reposar 15 minutos, lo que ayuda a que queden más jugosas y facilita la cocción posterior.

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Un reposo en agua y un corte preciso son la clave para lograr un fruto tierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasado ese tiempo, se enjuagan para eliminar impurezas y se marcan con un cuchillo, un corte que permite que se cocinen de manera uniforme cuando llegue el momento de hervirlas. Tras otros cinco minutos de reposo, están listas para pasar a la cacerola.

Para esta receta se necesitan 500 gramos de castañas, 300 mililitros de agua, 50 gramos de azúcar moreno y dos cucharadas de aceite de semillas. En una cacerola antiadherente se incorporan el agua y las castañas, y se lleva todo a ebullición. Esta cocción lenta permite que el fruto absorba mejor el líquido y gane en sabor y textura blanda.

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El punto final que marca la diferencia

Una vez alcanzado el hervor, se añaden el azúcar moreno y el aceite de semillas, dos ingredientes que aportan el toque dulce característico del estilo japonés. Se cubre la cacerola con una tapa y se cocina durante 15 minutos a fuego controlado.

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Transcurrido ese tiempo, se retira la tapa y se continúa la cocción cinco minutos más, hasta que el agua se evapore por completo. El resultado son castañas tiernas por dentro, con un brillo ligeramente caramelizado por fuera, listas para disfrutar solas o como acompañamiento de otros platos de temporada.