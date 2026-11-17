La inteligencia de Estados Unidos detectó planes de Irán para atentar con una bomba sucia contra funcionarios de Donald Trump en Washington. (REUTERS/Graeme Sloan)

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Estados Unidos detectó indicios de que Irán elabora planes para detonar una bomba sucia o un arma química en Washington con el objetivo de atacar a funcionarios de alto rango de la administración de Donald Trump, según informó la cadena CNN citando a siete funcionarios estadounidenses.

Las fuentes consultadas por el medio describieron la planificación iraní como un esfuerzo por generar opciones futuras, no como la señal de un ataque inminente. Sin embargo, aclararon que la inteligencia recabada es específica e incluye ubicaciones y blancos concretos, lo que motivó una serie de reuniones de planificación de contingencia dentro del gobierno estadounidense.

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De acuerdo con CNN, la inteligencia estadounidense más reciente indica que Teherán está evaluando de forma activa posibles ataques dentro del territorio de Estados Unidos, aunque no hay evidencia de que haya decidido avanzar con el plan. Dos de los funcionarios consultados señalaron que, en la última semana, se realizaron varias reuniones para discutir cómo contrarrestar la amenaza, una planificación que una de las fuentes calificó de “prudente”.

La vocera de la Casa Blanca, Lauren Bis, indicó en un comunicado que el gobierno está “monitoreando toda potencial amenaza, pero que por el momento no existen amenazas creíbles contra el territorio nacional”.

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Pese a ese mensaje oficial, los funcionarios consultados por el medio interpretaron la inteligencia como una señal de una disposición alarmante de Irán a escalar el conflicto, en momentos en que el país enfrenta una presión intensa por los ataques militares estadounidenses en curso y un bloqueo económico que altos funcionarios de la administración calificaron como “devastador”.

Fuentes de seguridad nacional señalaron que Irán almacenó materiales para la fabricación de explosivos dentro de Estados Unidos. (REUTERS/Carlos Barria)

Una de las fuentes citadas por CNN planteó que todavía existe incertidumbre sobre la capacidad operativa real de Irán para ejecutar un atentado de este tipo: “Si de verdad tienen el personal para llevarlo a cabo es motivo de debate”, señaló.

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La amenaza contra las autoridades estadounidenses no es nueva. Según el medio, Irán mantiene una serie de planes contra funcionarios actuales y pasados desde el primer gobierno de Trump, entre ellos un intento de contratar un asesinato contra el propio mandatario en 2024, concentrados mayormente en oportunidades de atacarlos durante viajes al exterior.

Las amenazas también llevaron al Servicio Secreto a trasladar al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a una vivienda militar la semana pasada.

La vulnerabilidad de Estados Unidos ante un arma no convencional

Fuentes de seguridad nacional señalaron que Irán almacenó materiales para la fabricación de explosivos dentro de Estados Unidos. (REUTERS/Tyrone Siu)

Los funcionarios consultados advirtieron que Estados Unidos es sumamente vulnerable a un ataque con armas no convencionales. Las bombas sucias, que combinan material radiactivo con un explosivo convencional, son relativamente fáciles de ensamblar.

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Según el reporte, Irán no necesitaría infiltrar operativos entrenados en el país: le bastaría con convencer a una persona que ya reside allí para que ejecute el ataque.

Una de las fuentes indicó que la inteligencia estadounidense detectó comunicaciones iraníes en las que se afirma que el régimen ya habría escondido materiales para fabricar bombas dentro de Estados Unidos. Los funcionarios están divididos sobre la credibilidad de esa información, aunque en general consideran probable que Irán ya haya posicionado materiales nucleares o agentes químicos que podrían incorporarse a un arma convencional.

“Dado lo porosa que ha sido nuestra frontera durante la última década, habría sido extremadamente fácil introducir operativos al país” que pudieran conseguir y colocar los componentes de una bomba, afirmó una de las fuentes cercanas a la inteligencia. Otra fuente agregó que muchos funcionarios de seguridad nacional asumen que ya existen materiales nucleares preposicionados en el país desde hace años, si no décadas.

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En otras palabras, según uno de los funcionarios, la capacidad de Irán para lanzar este tipo de ataque no aumentó: lo que cambió es el incentivo del régimen para hacerlo.

“Arma de terror” y el vacío legal en la vigilancia

La vocera de la Casa Blanca afirmó que el gobierno no registra amenazas creíbles contra el territorio nacional. (REUTERS/Mike Segar)

Una bomba sucia difiere de una bomba nuclear, que depende de una reacción de fisión nuclear y sería exponencialmente más destructiva. Aun así, puede dispersar radiación peligrosa a lo largo de varias cuadras o incluso kilómetros, aunque los especialistas citados por CNN sostienen que las víctimas probablemente se originarían por la explosión y no por la radiación.

“Un arma así es un arma de terror, no un arma de precisión, igual que un atacante suicida que se hace estallar”, dijo una de las fuentes familiarizadas con la nueva inteligencia. “Pueden enfermar gravemente a la gente y volver inhabitables ciertas zonas”, agregó.

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Uno de los obstáculos para detectar el plan a tiempo es legal: una ley clave de vigilancia que permite recolectar comunicaciones de extranjeros expiró en junio en medio de un conflicto entre la Casa Blanca y el Congreso por la gestión del entonces director nacional de Inteligencia interino, Bill Pulte. Las órdenes de vigilancia aprobadas antes de junio quedaron vigentes hasta marzo de 2027, pero los funcionarios de seguridad nacional advirtieron que, de no mediar una acción del Congreso, perderán una de sus herramientas más eficaces para detectar complots terroristas.

El Servicio Secreto trasladó al secretario del Tesoro Scott Bessent a una vivienda militar ante el riesgo de atentados. (REUTERS/Genna Martin)

En una carta enviada la semana pasada a los líderes republicanos y demócratas de ambas cámaras, el fiscal general, Todd Blanche; el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, y el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, pidieron la renovación de la ley. Advirtieron que la demora “pone en riesgo la vida tanto de los estadounidenses en el territorio nacional como de las tropas desplegadas en el exterior, en el entorno de amenaza elevado informado al Gang of 8”.

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Los legisladores del llamado Gang of 8, que incluye a los cuatro líderes de ambas cámaras y a los responsables bipartidistas de los comités de Inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado, fueron informados sobre la situación con Irán días antes del envío de la carta. No está claro si ese informe abordó específicamente la amenaza de bomba sucia o arma química contra Washington.

Amenaza química contra tropas y tensión en el estrecho de Ormuz

Los directores de la CIA y de Inteligencia Nacional reclamaron al Congreso la renovación de una ley de vigilancia de comunicaciones extranjeras. (Reuters)

Los funcionarios estadounidenses también siguen de cerca otra línea de inteligencia que sugiere que Irán podría emplear armas químicas contra tropas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente, según dos de los funcionarios citados por CNN. The New York Times fue el primero en reportar esas preocupaciones.

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Varios funcionarios afirmaron sin rodeos que las tropas estadounidenses no cuentan con equipo de protección ni entrenamiento adecuados para resguardarse frente a un ataque de ese tipo. Esa inquietud derivó en un esfuerzo paralelo de planificación de contingencia enfocado en garantizar que el personal diplomático y de inteligencia en la región tenga el equipo y la capacitación necesarios para protegerse si es blanco de un ataque químico iraní, según una de las fuentes.

El conjunto de amenazas en ascenso se da en momentos en que Estados Unidos e Irán permanecen enfrentados en el estrecho de Ormuz. Las negociaciones para poner fin al bloqueo estadounidense, reabrir el estrecho y terminar con las hostilidades no lograron resultados hasta el momento. Una fuente en la región remarcó que ambas partes quieren alcanzar un acuerdo, aunque por ahora ninguna parece dispuesta a hacer concesiones significativas.

Esa misma fuente regional subrayó que las próximas semanas serán determinantes para lograr algún tipo de entendimiento, un período durante el cual ciertos actores podrían buscar jugar el papel de “spoiler”. Entre ellos, la fuente mencionó a sectores duros iraníes o elementos no controlados del régimen que se beneficiaron de la guerra y podrían verse incentivados a lanzar un ataque para mantener vivo el conflicto.

Uno de los funcionarios estadounidenses remarcó que Irán es consciente del riesgo de represalia que traería consigo si llegara a emplear alguna de estas armas, ya sea en Medio Oriente o en Estados Unidos. No obstante, si los líderes iraníes llegaran a considerar que la supervivencia del régimen está en juego, podrían estimar que vale la pena asumir ese riesgo.