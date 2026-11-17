FOTO DE ARCHIVO: Estantes refrigerados vacíos se ven en el interior de una tienda Delhaize Shop & Go después de que un incidente informático ocurrido durante la noche afectó a los sistemas de refrigeración y congelación de varias tiendas Delhaize en Bélgica y Luxemburgo, provocando picos de temperatura en las unidades de refrigeración, en Linkebeek, cerca de Bruselas, Bélgica, el 2 de noviembre de 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq/Archivo

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La Unión Europea prepara un nuevo paquete de sanciones contra el régimen iraní por la ola de ciberataques que, desde octubre, manipuló a distancia la temperatura de refrigeradores y congeladores en supermercados de varios países del bloque. Lo anunció este lunes en Bruselas la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, al término de la reunión de cancilleres de los Veintisiete.

“La amenaza que representa Irán se extiende cada vez más a Europa. Los recientes ciberataques en Francia han demostrado que los países europeos no están fuera del alcance de Teherán”, dijo Kallas. Las nuevas medidas se sumarán a las vigentes por el programa nuclear, las violaciones graves de derechos humanos y las restricciones a la libertad de navegación. Kallas no precisó contra quiénes irán dirigidas.

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El ataque que desencadenó la respuesta europea ocurrió la noche del 11 al 12 de octubre. Los atacantes tomaron el control de los sistemas que regulan el frío en unos 700 comercios de Francia, entre ellos tiendas de Carrefour, Monoprix, Intermarché y Coopérative U, y subieron la temperatura de los equipos. Se tiraron toneladas de mercadería y se registraron al menos quince incendios por el sobrecalentamiento de las unidades.

El 9 de noviembre, el ministro francés de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, atribuyó la operación al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la fuerza militar e ideológica creada tras la revolución de 1979. “Es el primer ciberataque a gran escala con fines de sabotaje en nuestro territorio nacional y constituye un grave atentado contra los intereses de la nación y la seguridad de los franceses”, afirmó en París, al margen de una reunión de cancilleres del G7.

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FOTO DE ARCHIVO: Vista de refrigeradores vacíos en el pasillo de alimentos congelados de un supermercado Intermarché en París, un día después de que un ciberataque tuviera como objetivo los sistemas de refrigeración de las cadenas de supermercados francesas, causando pérdidas de alimentos e incendios en varias tiendas, Francia, 13 de octubre de 2026. REUTERS/Lucien Libert/File Photo

Un informe conjunto de los servicios de inteligencia franceses y de la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI) identificó como autora a Shahid Kaveh, una unidad cibernética ofensiva vinculada a la Guardia Revolucionaria. La Fiscalía de París pidió órdenes de detención internacionales contra el jefe de esa unidad y sus dos adjuntos.

Teherán rechazó la acusación. En un comunicado difundido el 10 de noviembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní calificó las imputaciones de infundadas y sostuvo que París atribuye a actores extranjeros sus propios fallos de gestión y las deficiencias de su infraestructura.

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Francia no fue el único país golpeado. En la madrugada del 2 de noviembre, supermercados de Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda, Países Bajos, Estonia y Finlandia encontraron sus congeladores programados a 50 °C. Unas 40 tiendas de Delhaize en Bélgica y Luxemburgo resultaron afectadas. A comienzos de noviembre también fue atacado el Establecimiento Francés de la Sangre, que informó que no perdió ninguna reserva. La acusación de París se limita al ataque de octubre en territorio francés. Las autoridades no han señalado públicamente a ningún responsable de la segunda oleada.

La relación entre Bruselas y Teherán se deterioró durante el año. El 29 de enero, los cancilleres europeos acordaron incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas de la UE, en respuesta a la represión de las protestas en Irán, y el Consejo formalizó la decisión el 19 de febrero. Tras el inicio de las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán, el 28 de febrero, el bloque amplió las sanciones a los responsables de las restricciones al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. En marzo añadió a su lista a entidades iraníes y chinas por ciberataques, y en julio sancionó a cinco jueces de los tribunales revolucionarios y a un dirigente de un grupo de piratas informáticos.

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Las sanciones de la UE en política exterior requieren la unanimidad de los 27 Estados miembros. Kallas no dio una fecha para la aprobación del paquete.