Una chica comiéndose un donut (Magnific)

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Estudiar durante horas, preparar exámenes o enfrentarse a una época de entregas puede despertar un deseo difícil de controlar: comer algo dulce. Una chocolatina, unas galletas o un bollo se convierten en tentaciones habituales cuando aumenta la carga de trabajo intelectual. Aunque tendemos a pensar que el cerebro reclama azúcar porque necesita energía para funcionar, la explicación es más compleja y tiene mucho que ver con el estrés, los hábitos alimentarios y los mecanismos de recompensa.

La glucosa es el principal combustible energético del cerebro en condiciones normales, porque las neuronas necesitan este nutriente para mantener su actividad y comunicarse entre sí. Sin embargo, eso no significa que estudiar durante muchas horas provoque una bajada de glucosa ni que el organismo necesite azúcar refinado para mantener la concentración.

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Entonces, ¿por qué aumentan las ganas de comer dulces durante los exámenes? Una de las claves está en el estrés académico. La presión, la preocupación por los resultados y el cansancio pueden modificar el apetito y favorecer la búsqueda de alimentos especialmente apetecibles, ricos en azúcar y grasas. Una investigación publicada en la revista Nutrients aporta datos interesantes sobre esta relación.

El estrés académico cambia los hábitos alimentarios

El estudio, realizado por Jinkyung Choi, investigadora de la Woosong University de Corea del Sur, analizó los hábitos alimentarios de 393 universitarios para comprobar cómo influía el estrés percibido en su alimentación. Los resultados mostraron que los estudiantes con niveles más elevados de estrés consumían comida rápida, platos preparados y aperitivos azucarados con mayor frecuencia que sus compañeros menos estresados.

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Además, estos universitarios tendían a saltarse comidas y a comer en exceso con más regularidad. La puntuación media de estrés de los participantes fue de 18,43 puntos en la escala PSS-10, un resultado que refleja una carga psicológica considerable. Casi la mitad de los encuestados (el 46,8 %) reconoció comer cuando se sentía estresado entre una y dos veces por semana.

La investigación también detectó diferencias entre sexos. Las mujeres registraron niveles de estrés superiores a los hombres (19,38 frente a 17,22 puntos) y recurrieron con mayor frecuencia a la comida como respuesta emocional, especialmente a pasteles, dulces y refrescos.

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Un universitario come un dulce (Magnific)

El cerebro busca una recompensa rápida en el azúcar

Cuando estamos sometidos a presión, comer puede convertirse en una forma de obtener una gratificación inmediata. Los alimentos dulces y muy palatables activan los circuitos cerebrales relacionados con el placer y la recompensa, lo que puede proporcionar una sensación momentánea de bienestar. Así, el cerebro puede acabar asociando las sesiones de estudio con la necesidad de comer algo agradable.

No obstante, los antojos no siempre responden a una necesidad energética. También pueden estar relacionados con el cansancio mental, la falta de sueño, la ansiedad o los hábitos adquiridos. Por eso, recurrir al azúcar cada vez que aparece una sensación de agotamiento no garantiza una mejora de la atención o la memoria.

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Saltarse comidas también puede aumentar el problema

Uno de los hallazgos más interesantes del trabajo de la doctora Choi es que el estrés no provoca la misma respuesta alimentaria en todo el mundo. Algunos estudiantes comen más de lo habitual, mientras que otros reducen su ingesta y se saltan comidas. La autora señala que estas conductas pueden estar relacionadas con la sensación de impotencia y la pérdida de autoeficacia asociadas al estrés.

La conclusión es que el cerebro necesita energía para estudiar, pero no necesita azúcar añadido para hacerlo. Mantener horarios regulares, dormir suficiente y apostar por una alimentación equilibrada puede ayudar a afrontar las jornadas de estudio sin convertir los dulces en la principal respuesta al cansancio o la presión académica.

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