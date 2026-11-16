Misa del papa León XIV en Las Palmas: conoce las puertas por las que podrás ingresar sin entrada y solo con tu DNI

Cobertura del arribo nocturno del papa a la Base Aérea N.° 8 del Callao. La grabación muestra al pontífice descender de la aeronave por la escalerilla y caminar por la pista entre personal de seguridad, autoridades y periodistas. Finalmente, el representante católico y sus acompañantes abordan una camioneta negra para abandonar las instalaciones aéreas.

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La posibilidad de participar en la multitudinaria misa que celebrará el papa León XIV en la base aérea Las Palmas todavía está abierta para quienes no consiguieron registrarse por internet. A pocas horas de este esperado encuentro con el santo padre, la organización anunció una alternativa para los fieles que tienen dificultades para realizar el trámite digital en Ticketmaster: podrán acercarse directamente al recinto militar y solicitar una entrada presentando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La medida fue anunciada por Anlly Condeña, integrante de la Comisión Organizadora de la visita del papa León XIV al Perú, quien explicó que esta posibilidad estará disponible el lunes 16 de noviembre, antes de las 8:00 de la mañana. Para ello, se habilitarán seis accesos específicos de la base aérea, ubicada en el distrito de Surco, donde se realizará una de las actividades más multitudinarias de la visita papal.

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People wait to enter Las Palmas Air Base a day before Pope Leo is due to celebrate his final Mass in Peru and depart for Rome, following his 12-day three-nation tour, in Lima, Peru, November 15, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

La celebración eucarística está programada para las 10:30 de la mañana y se espera congregar a más de un millón de personas. Por esa razón, la organización viene ultimando los detalles para facilitar el ingreso de los asistentes, especialmente de aquellos que todavía no han podido asegurar su participación mediante los canales digitales.

La alternativa presencial representa una oportunidad para quienes no tienen facilidad para utilizar plataformas virtuales, no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios o tuvieron inconvenientes durante el proceso de registro. Sin embargo, existe una condición importante: la entrega de estas entradas dependerá de la disponibilidad de aforo del recinto militar.

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People queue in to enter Las Palmas Air Base a day before Pope Leo is due to celebrate his final Mass in Peru and depart for Rome, following his 12-day three-nation tour, in Lima, Peru, November 15, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

¿Cómo conseguir una entrada para la misa del papa León XIV presentando solo el DNI?

De acuerdo con lo informado por Anlly Condeña en declaraciones a RPP, las personas que todavía no cuentan con una entrada podrán acercarse el mismo lunes 16 de noviembre a las instalaciones de la base aérea Las Palmas para solicitar su acceso. El único documento que deberán presentar para realizar este procedimiento será su DNI.

La atención presencial se realizará antes de las 8:00 a. m., por lo que los interesados deberán organizar su llegada con anticipación. No todas las puertas estarán habilitadas para este trámite excepcional, sino únicamente seis accesos determinados por la comisión organizadora.

Las puertas disponibles para obtener una entrada serán las siguientes:

Puerta 11

Puerta 12

Puerta 13

Puerta 14

Puerta 15

Puerta 16

La recomendación para quienes todavía no tienen asegurado su ingreso es identificar previamente estos accesos y evitar dirigirse a otras puertas del recinto. De esta manera, podrán realizar la consulta correspondiente sin generar confusiones durante el operativo de recepción de los fieles.

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La medida está dirigida principalmente a quienes no pudieron completar el procedimiento digital por dificultades con Ticketmaster. No obstante, la organización precisó que no se trata de un ingreso automático garantizado para todos los asistentes, pues la entrega de entradas estará condicionada a los espacios disponibles dentro de la base aérea.

Cientos de personas esperan en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas en Lima para ingresar a la misa oficiada por el papa León XIV. (Infobae Perú/Reuters)

¿Todavía puedes registrarte por Ticketmaster para la misa en Las Palmas?

La habilitación de entradas presenciales no significa que los fieles deban abandonar el registro por internet. Por el contrario, Anlly Condeña exhortó a continuar utilizando la plataforma Ticketmaster, debido a que todavía existen espacios disponibles para quienes deseen participar en la misa del santo padre.

En declaraciones a RPP, la representante de la comisión organizadora explicó que el canje digital continuará habilitado hasta antes del inicio de la celebración eucarística. Por ello, quienes tengan acceso a internet y puedan realizar el procedimiento deben priorizar esta alternativa para asegurar su participación.

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La comisión organizadora también deberá considerar la disponibilidad de espacios al momento de entregar los accesos. Por eso, quienes decidan acudir directamente a Las Palmas deberán tener presente que la presentación del DNI no garantiza por sí sola una entrada si el aforo disponible se ha completado.

Faithful hold portraits of Pope Leo as people gather at the Las Palmas air base a day before Pope Leo is due to celebrate his final Mass in Peru and depart for Rome, following his 12-day, three-nation tour, in Lima, Peru, November 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce

¿Habrá buenos lugares para ver al papa León XIV en la base aérea Las Palmas?

Una de las principales preocupaciones de quienes asistirán a la misa multitudinaria es la ubicación que tendrán dentro del recinto. Especialmente para aquellos que obtengan su entrada de manera presencial, existe la posibilidad de que sean distribuidos en sectores más alejados del estrado principal.

Sobre este punto, Anlly Condeña aclaró que no habrá lugares desfavorables para seguir la celebración, debido a que el papa León XIV realizará un recorrido en el papamóvil por todo el recinto. Esta dinámica permitirá que los asistentes de diferentes sectores tengan la oportunidad de verlo durante su desplazamiento por la base aérea.

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A man holds a statue depicting Jesus Christ on a crucifix as people wait at Las Palmas Air Base a day before Pope Leo is due to celebrate his final Mass in Peru and depart for Rome, following his 12-day three-nation tour, in Lima, Peru, November 15, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

La organización también ha previsto la instalación de pantallas gigantes y sistemas de sonido distribuidos de extremo a extremo del campo. De esta manera, quienes se encuentren en zonas alejadas del altar podrán seguir el desarrollo de la misa y escuchar la celebración sin depender exclusivamente de su cercanía al estrado principal.

La distribución del espacio será especialmente importante ante la expectativa de recibir a más de un millón de personas. El desplazamiento del pontífice en el papamóvil permitirá acercarlo a los distintos sectores y ofrecer una experiencia más cercana a los asistentes.

Además, se han instalado 100 minicapillas en diferentes sectores de la base aérea Las Palmas. En estos espacios se ubicarán ministros y equipos encargados de distribuir la comunión entre los fieles durante la celebración eucarística.

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People wait to enter Las Palmas Air Base a day before Pope Leo is due to celebrate his final Mass in Peru and depart for Rome, following his 12-day three-nation tour, in Lima, Peru, November 15, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

¿Qué objetos puedes llevar a la misa del papa León XIV y cuáles están prohibidos?

Otro aspecto que deben considerar quienes participarán en la misa es la preparación de sus pertenencias. Debido a la cantidad de horas que podrían permanecer dentro de la base aérea, la comisión organizadora recomendó llevar algunos artículos que permitan afrontar la jornada con mayor comodidad.

Entre las principales recomendaciones se encuentra llevar una botella de agua, preferentemente de plástico, debido a las altas temperaturas que podrían presentarse durante la actividad. La hidratación será especialmente importante para quienes lleguen desde temprano o permanezcan varias horas en el recinto.

También estará permitido ingresar con sombrillas pequeñas, que podrán utilizarse para protegerse del sol, así como alimentos ligeros para consumir durante la espera. Entre las opciones mencionadas por la organización figuran los sándwiches y los snacks.

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Asimismo, los asistentes podrán llevar mantas y banquitos plegables, elementos que pueden resultar útiles para quienes tengan previsto permanecer en el lugar desde la noche anterior o deban esperar durante varias horas antes del inicio de la misa. Sin embargo, no todos los objetos estarán permitidos. La organización estableció una serie de restricciones para garantizar la seguridad de los asistentes y evitar incidentes durante el desarrollo de la actividad.

A person holds an electric candle bearing the image of Pope Leo as people gather at the Las Palmas air base a day before he is due to celebrate his final Mass in Peru and depart for Rome, following his 12-day, three-nation tour, in Lima, Peru, November 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Entre los artículos prohibidos figuran:

Armas de cualquier tipo.

Objetos punzocortantes.

Envases de vidrio.

Drones.

Cámaras fotográficas profesionales.

Trípodes.

La Policía Nacional del Perú (PNP) estará a cargo de realizar los controles de seguridad correspondientes en los accesos. Por ello, los asistentes deberán considerar estas restricciones antes de salir de sus viviendas, ya que sus pertenencias serán revisadas durante el ingreso a la base aérea. La recomendación es llevar únicamente lo necesario para la jornada y evitar objetos que puedan generar demoras durante las revisiones. Esto permitirá agilizar el desplazamiento de las personas y contribuirá a que el ingreso se realice de manera ordenada.

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Dolls of the pope sit in bag at the Las Palmas Air Base a day before Pope Leo is due to celebrate his final Mass in Peru and depart for Rome, following his 12-day, three-nation tour, in Lima, Peru, November 15, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

¿Cómo llegar a la base aérea Las Palmas para la misa del papa León XIV?

El desplazamiento hacia la base aérea Las Palmas será otro de los principales desafíos debido a la cantidad de personas que se espera recibir. Por ello, Anlly Condeña recomendó utilizar el transporte público y evitar acudir en vehículos particulares.

La representante de la comisión organizadora advirtió sobre las dificultades para encontrar estacionamiento en los alrededores del recinto militar. Ante la gran concentración de fieles, trasladarse en automóvil podría complicar la llegada y generar mayores inconvenientes para quienes necesiten ingresar a tiempo.

Para facilitar el desplazamiento, se realizaron coordinaciones con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras instituciones. El objetivo es brindar facilidades de traslado gratuito mediante el tren, los corredores y otros servicios de transporte.

Estas coordinaciones buscan ofrecer alternativas para que los asistentes puedan llegar hasta las inmediaciones de la base aérea sin depender de sus propios vehículos. La recomendación es revisar las opciones de transporte disponibles y organizar el recorrido con anticipación, considerando que la llegada de miles de personas podría incrementar la demanda de los servicios.

Otro detalle importante es la ubicación de los bloqueos vehiculares. Según informó Condeña, las restricciones al tránsito estarán establecidas a una distancia máxima de dos cuadras y media de cada puerta de ingreso.

People gather at the Las Palmas air base a day before Pope Leo is due to celebrate his final Mass in Peru and depart for Rome, following his 12-day, three-nation tour, in Lima, Peru, November 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce