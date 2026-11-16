Funeral de Miguel Ángel Félix Gallardo: hermetismo y seguridad rodean la velación al 'Jefe de Jefes' en Guadalajara

Funeral de Miguel Ángel Félix Gallardo en Guadalajara. (Anayeli Tapia/Infobae)

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Los restos de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, fueron trasladados la tarde del domingo a una funeraria Gayosso sobre avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara de Guadalajara, en medio de un operativo de seguridad discreto pero constante que se intensificó al caer la noche de este domingo 15 de noviembre.

El velatorio comenzó sin confirmación oficial. Personal del recinto funerario se negó a precisar si los servicios fúnebres se realizarían ahí, aunque fuentes extraoficiales citadas por Milenio indicaron que una sala ya estaba siendo preparada para la ceremonia de despedida. El destino final de los restos tampoco ha sido confirmado, aunque versiones no oficiales apuntaron a un posible traslado a Sinaloa, donde era originario el capo.

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Un velorio discreto

Hospital donde pasó sus últimas horas Miguel Ángel Félix Gallardo. REUTERS/Michelle Freyria

Miguel Ángel Félix Gallardo falleció a los 80 años alrededor de las 14:00 horas del domingo 15 de noviembre en el Hospital Country 2000, en la colonia Lomas del Country de Guadalajara. La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó que presentó “falla orgánica múltiple”. Había sido trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande la tarde del viernes 13 de noviembre por presentar niveles bajos de oxigenación.

El operativo de seguridad que acompañó su traslado incluyó apoyo aéreo y resguardo en tierra de elementos de la Policía Estatal y la Policía Penitenciaria. Más de una decena de unidades llegaron en convoy al hospital privado el viernes, resguardando con armas largas tanto el área de urgencias como el ingreso principal.

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De acuerdo con el periodista José Luis Montenegro, un sacerdote católico había acudido a su habitación en la mañana del domingo para administrarle los santos óleos.

Dos carrozas de la funeraria Gayosso ingresaron al Hospital Country 2000 alrededor de las 17:00 horas y salieron pocos minutos después por distintas puertas, escoltadas por patrullas de la Policía Estatal. El traslado se realizó sin declaraciones a los medios presentes.

GUADALAJARA, JALISCO. 15NOVIEMBRE2026.- Alrededor de las 13:30 horas de este domingo en el Hospital Country 2000, falleció a los 80 años de edad el fundador del extinto Cartel de Guadalajara Miguel Ángel Félix Gallardo, también conocido como el Jefe de Jefes, quien desde el pasado viernes fue internado de urgencia por bajos niveles de oxigenación. FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Desde aproximadamente las 20:00 horas comenzaron a llegar arreglos florales a la funeraria, entre ellos una cruz de flores de gran tamaño. Milenio reportó que algunos arreglos incluían dedicatorias, pero que “en el momento en que observaron el movimiento de los medios de comunicación, las cámaras, inmediatamente fueron retirados de estas coronas”. La mayor parte de los familiares habría ingresado por una puerta trasera del recinto para evitar ser captados.

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Quién fue Miguel Ángel Félix Gallardo, el ‘Jefe de Jefes’

Miguel Ángel Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Bellavista, una comisaría del valle de Culiacán, Sinaloa. Estudió Comercio y a los 17 años ingresó como agente de la Policía Judicial del Estado. Fue asignado como escolta del entonces gobernador de Sinaloa Leopoldo Sánchez Celis, quien incluso fue padrino de su boda con María Elvira Murillo.

Tras dejar la corporación policial, Félix Gallardo se incorporó a la organización de Pedro Avilés Pérez, conocido como “El León de la Sierra”, considerado uno de los primeros operadores del tráfico de drogas desde el noroeste de México hacia Estados Unidos.

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Miguel Ángel Félix Gallardo gozó de fama y fortuna en el narcotráfico gracias que supo manejar como una empresa al Cártel de Guadalajara al "importar" a México la cocáina de Colombia y llevarla a Estados Unidos

A mediados de los años 70, Félix Gallardo se trasladó a Guadalajara. En 1980 fundó junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, el Cártel de Guadalajara, la primera gran organización criminal que controló de forma centralizada las rutas del narcotráfico en México.

La organización fue la primera en establecer vínculos con cárteles colombianos. Félix Gallardo negoció directamente con Pablo Escobar, líder del Cártel de Medellín, el traslado de cocaína colombiana hacia Estados Unidos a través de territorio mexicano, según documentaron diversas investigaciones judiciales.

En febrero de 1985, el agente encubierto de la DEA Enrique “Kiki” Camarena Salazar fue secuestrado, torturado y asesinado junto con el piloto mexicano Alfredo Zavala. El crimen generó una presión diplomática sin precedente de Washington sobre el gobierno mexicano.

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Caro Quintero y Fonseca Carrillo fueron detenidos ese mismo año. Félix Gallardo permaneció cuatro años prófugo, protegido por una red de policías en Jalisco y Sinaloa, hasta que fue capturado el 8 de abril de 1989 en la colonia Jardines de Guadalupe, sin resistencia y sin un solo disparo.

Javier Coello Trejo, entonces subprocurador en la lucha contra las drogas, relató en sus memorias que lo localizaron interviniendo los teléfonos de reclusorios durante semanas. Lo ubicaron cuando Félix Gallardo pidió a su secretaria un pedido de mariscos a domicilio tras una noche de fiesta.

Estando preso, Félix Gallardo siguió operando durante un tiempo desde el Reclusorio Sur a través de un teléfono celular, hasta que fue trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. Fue entonces cuando su organización se fracturó en varias células que con el tiempo se convirtieron en los cárteles dominantes del país.

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A los hermanos Arellano Félix les cedió la plaza de Tijuana. A Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín “El Chapo” Guzmán les correspondió Sinaloa. Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, tomó Juárez.

La DEA reaccionó con un mensaje sobre Enrique “Kiki” Camarena

Terry Cole, director de la DEA, emitió una declaración tras conocerse la muerte del capo. “El capo del cártel que construyó un imperio de violencia y orquestó el brutal asesinato del agente especial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena ha muerto en custodia después de más de 37 años tras las rejas”, dijo Cole en su cuenta de X. “El sacrificio de Kiki nunca será olvidado, ni tampoco los criminales y la corrupción detrás de su muerte”, añadió.

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Reacción de Terry Cole, jefe de la DEA. (Captura de pantalla)

Padecía 22 enfermedades crónicas —entre ellas ceguera en un ojo, sordera, diabetes, hipertensión y tuberculosis pulmonar latente— y tomaba más de 13 medicamentos diarios. Un juez federal le concedió prisión domiciliaria en 2022, pero el traslado nunca se ejecutó por objeciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el brazalete electrónico. Llegó a las puertas del reclusorio para salir y tuvo que regresar.

En su última entrevista pública, concedida a la periodista Issa Osorio de Telemundo, negó haber pertenecido al narcotráfico, conocer a Camarena o haber tenido trato con Pablo Escobar. “Miguel Félix Gallardo es un hombre honesto”, dijo. “Me dediqué a la agricultura y a la ganadería desde chico. También tenía unas farmacias y dos viejos hoteles”.

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La justicia mexicana determinó que las penas debían compurgarse de forma sucesiva, lo que significaba que, de haber sobrevivido, habría salido de prisión en 2066. Nunca fue extraditado a Estados Unidos a diferencia de su socio Rafael Caro Quintero, quien actualmente enfrenta un proceso por varios delitos, incluido el señalamiento del asesinato del agente de la DEA.