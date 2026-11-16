La sonda Voyager 1 de la NASA quedará a un día luz de distancia de la Tierra: qué pasará con sus comunicaciones

La NASA calcula que el vehículo espacial necesitará 18.000 años adicionales para completar el trayecto de un año luz.

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La sonda Voyager 1 de la NASA está a punto de convertirse en el primer objeto creado por la humanidad que se sitúa a un día luz de la Tierra, un umbral en el que sus transmisiones de radio demorarán 24 horas exactas en completar el trayecto. El hito está previsto para el miércoles, cuando la nave alcance una distancia superior a 26.000 millones de kilómetros de nuestro planeta, después de 49 años de viaje.

El cálculo ilustra la escala de la travesía. Aunque la señal viajará a la velocidad de la luz durante un día entero para llegar a la Tierra, la NASA estima que la nave requerirá otros 18.000 años para recorrer un año luz completo. Para aproximarse a otra estrella deberá avanzar durante más del doble de ese tiempo.

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Una señal de luz para acompañar el hito de Voyager 1

Con motivo de la fecha, la NASA invitó a personas de distintos lugares a encender un teléfono o una linterna después de la puesta del sol del martes. La propuesta consiste en formar una ola de luz dorada y usar código Morse para escribir VGR, el indicativo de las Voyager, en el cielo nocturno.

La Voyager 1 ingresó en el espacio interestelar en 2012 tras completar sus observaciones científicas de Júpiter y Saturno. (NASA/JPL-CALTECH)

La jefa del proyecto, Suzanne Dodd, definió a la nave como una embajadora de la Tierra que avanza entre las estrellas y que, desde la distancia, transmite una “sensación de asombro” al planeta. “Es un tesoro nacional. Realmente extraordinario”, declaró Dodd a Associated Press.

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La Voyager 1 y su gemela, la Voyager 2, continúan enviando datos científicos y de ingeniería pese a los problemas esporádicos asociados con su antigüedad. Ambas se desplazan hacia zonas distintas del espacio a 61.000 kilómetros por hora. La Voyager 2, lanzada dos semanas antes en 1977, no llegará a la distancia de un día luz hasta 2035.

Las dos sondas siguen midiendo una región sin exploración previa

La Voyager 1 pasó junto a Júpiter en 1979 y a Saturno en 1980 antes de abandonar el sistema solar. En 2012 ingresó en lo que la NASA denomina espacio interestelar, la región extensa situada entre sistemas estelares. Su nave hermana visitó también Júpiter y Saturno, además de Urano y Neptuno, y transmitió fotografías de esos mundos antes de entrar en el espacio interestelar en 2018.

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Casi todos los días, las dos misiones remiten información sobre un entorno que no había sido explorado. Sus instrumentos registran la intensidad y la dirección del campo magnético, junto con mediciones de presión atmosférica, polvo y rayos cósmicos galácticos. Dodd, que trabaja con las Voyager desde 1984, las comparó con satélites meteorológicos.

El equipo de control de vuelo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL), en Pasadena, California, transmite órdenes aproximadamente una vez por semana. Cuando surgen fallas en las naves, la actividad aumenta; en algunas ocasiones, el grupo recibe el apoyo de dos jubilados que habían trabajado en el proyecto.

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Imagen de archivo. Imagen del planeta Urano tomada por la sonda espacial Voyager 2 de la NASA en 1986. NASA/JPL/Folleto vía REUTERS

La energía y las comunicaciones plantean retos para la misión

En septiembre, los controladores concluyeron el último esfuerzo de ahorro energético de la Voyager 1, alimentada con plutonio. Un mes después, en octubre, perdieron el contacto con la nave durante un breve período y todavía investigan la causa de la interrupción de las comunicaciones.

Dodd atribuyó la continuidad de la misión a la experiencia y la dedicación acumuladas durante décadas. La describió como “la pequeña locomotora que pudo”, mientras la nave sumaba récords Guinness. Además de haber llegado más lejos que cualquier objeto construido por el ser humano, la Voyager 1 tomó en 1990 la imagen más distante de la Tierra hasta entonces, el “Punto Azul Pálido”, desde más allá de Neptuno.

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Al presentar aquella fotografía en 1990, el astrónomo de la Universidad de Cornell, Carl Sagan, integrante del equipo de imágenes, puso la perspectiva en palabras: “En ese punto azul, ahí es donde todas las personas que conoces, todas las personas de las que has oído hablar y todos los seres humanos que han vivido, transcurrieron sus vidas. Es un escenario muy pequeño en una gran arena cósmica”.

La Voyager 1 había partido el 5 de septiembre de 1977, a las 8:56 a. m., hora local, desde el Complejo de Lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, en Merritt Island, Florida. La nave despegó a bordo de un vehículo Titan/Centaur-6.

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