Sufrió un derrame cerebral que le paralizó medio cuerpo y ahora forma parte de un récord Guinness de karate

El cinturón negro quinto Dan participa junto a 809 practicantes en Chennai, donde la ejecución coordinada de golpes valida una marca mundial tras superar las secuelas de un derrame cerebral (Ryan Devvarma - Récord Word Guinness)

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Ryan Devvarma, karateca oriundo de Tripura —un pequeño estado del extremo noreste de India, que limita con Bangladesh— participó en un récord Guinness de golpes de kárate ejecutados simultáneamente por 810 personas en la ciudad de Chennai, en el sur del país. El logro cobra un peso particular: el deportista sufrió un derrame cerebral que le provocó parálisis en el lado izquierdo del cuerpo, una secuela que por un tiempo puso en duda su continuidad en la disciplina.

El evento fue organizado por la World Karate Masters Association (WKMA) de India el 16 de agosto de 2026. Según el sitio oficial del Guinness World Records, la marca quedó registrada bajo el título “La mayor cantidad de personas realizando golpes de kárate de manera simultánea” y representó el tercer récord mundial obtenido por esa asociación. Cinturón negro quinto Dan y medallista de oro internacional, el atleta recibió el certificado oficial que acredita su participación en el hito.

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El evento reunió a 810 participantes de entre 5 y 55 años

La convocatoria logró nuclear a practicantes de distintas edades, con un rango que abarcó desde los 5 hasta los 55 años. La ejecución simultánea de los golpes fue el criterio central evaluado por los representantes del organismo británico para validar la marca. La diversidad etaria fue uno de los elementos que distinguió al evento, al demostrar que el kárate se practica de forma activa en múltiples franjas de edad dentro del país.

Luego del episodio cerebrovascular que paralizó su lado izquierdo, el atleta de Tripura conserva su actividad competitiva, obtiene un certificado oficial (Ryan Devvarma - Récord Word Guinness)

Chennai, capital del estado de Tamil Nadu y uno de los centros culturales y deportivos más importantes del sur de India, fue el escenario elegido por la WKMA para organizar la prueba. La participación del atleta implicó trasladarse más de 2.500 kilómetros desde su estado natal para sumarse a la iniciativa colectiva.

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El derrame que casi truncó su carrera

Detrás del logro deportivo existe una historia de recuperación personal. El atleta sufrió un episodio cerebrovascular que derivó en parálisis del lado izquierdo de su cuerpo, una condición que comprometió tanto su vida cotidiana como sus aspiraciones competitivas. La gravedad del cuadro lo colocó ante un escenario en el que seguir activo parecía fuera de alcance.

A pesar del diagnóstico, no abandonó la disciplina. Su trayectoria incluye la graduación de quinto Dan bajo la Japan Karate Association (JKA) y una medalla de oro en competición internacional, credenciales que reflejan años de entrenamiento sostenido dentro de una de las federaciones de kárate tradicional más reconocidas del mundo. Esos logros se obtuvieron atravesando las dificultades físicas que el episodio dejó como secuela.

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La parálisis del lado izquierdo puso en riesgo la carrera del medallista internacional, que mantiene su entrenamiento (Ryan Devvarma)

Gratitud a la familia y orgullo por representar al noreste de India

Al recibir el reconocimiento, el karateca agradeció a su difunta abuela, a su padre y a los seguidores que estuvieron presentes durante su recuperación. En declaraciones recogidas por el medio local Khorang 24-Live, afirmó que alcanzar esa marca “había parecido imposible en algún momento”, tras la parálisis.

“Las bendiciones de mi abuela, el apoyo de mi padre y las oraciones de quienes me acompañaron me ayudaron a seguir adelante”, expresó el deportista. Sin embargo, también manifestó orgullo por representar al noreste del país en una plataforma de alcance internacional, una región que rara vez ocupa espacio en los titulares del deporte nacional indio.

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Por último, el atleta señaló que aspira a continuar sumando logros y pidió el respaldo de su comunidad para los desafíos que tiene por delante. Su participación en el evento avalado por el Guinness World Records se convirtió en motivo de celebración en el estado, donde su recorrido, marcado por la adversidad física y la constancia, lo posicionó como un referente local dentro de las artes marciales.