Carín León y Mon Laferte figuran entre los nominados al Grammy 2027 por Mejor Álbum Pop Latino

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La música en español vuelve a colocarse en el escaparate internacional. Hoy lunes 16 de noviembre se dieron a conocer los nominados y entre los nombres que aparecen en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino de los Grammy 2027 destacan Carín León y Mon Laferte, dos intérpretes con trayectorias distintas que comparten una característica: no parecen dispuestos a quedarse dentro de una sola etiqueta musical.

La lista de nominados incluye MUDA, de Carín León; Femme Fatale, de Mon Laferte; No Me Arrepiento de Sentir Tanto, de Karol G; ¿Dónde es el After?, de Rawayana, y Bendito Verano, de Elena Rose. La competencia reúne propuestas de diferentes procedencias y estilos, por lo que el reconocimiento no se limita a una nacionalidad.

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Carín León y MUDA: el sonorense que decidió cambiar de piel

Carin Leon performs during the 27th Annual Latin Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Óscar Armando Díaz de León Huez, conocido artísticamente como Carín León, es originario de Hermosillo, Sonora. Con su talento y una propuesta que rompe las fronteras del regional mexicano, se ha convertido en una de las figuras nacionales con mayor proyección internacional. Su estilo parte de géneros tradicionales como la música norteña y ranchera, pero incorpora nuevos matices que le han permitido desarrollar un sello musical inconfundible.

El 7 de mayo de 2026 presentó MUDA, un álbum que refleja su inquietud por experimentar y explorar territorios sonoros distintos. El nombre del material juega con dos conceptos: la letra que no se pronuncia en Hermosillo y la posibilidad de cambiar de piel para comenzar una nueva etapa. A lo largo del disco, Carín se aventura por ritmos como el pop, blues, ska, salsa y funk, sin dejar de lado los sonidos que forman parte de sus raíces mexicanas.

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Mon Laferte y Femme Fatale: oscuridad, libertad y vulnerabilidad

Mon Laferte performs during the 27th Annual Latin Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, US, November 12, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Mon Laferte, cuyo nombre real es Monserrat Bustamante Laferte, nació en Viña del Mar, Chile, aunque México se convirtió en uno de los lugares fundamentales para su desarrollo artístico y profesional, además de ser el país donde obtuvo la nacionalidad. Cantante, compositora y artista visual, ha construido una carrera marcada por la versatilidad, pasando del rock al pop y el bolero, entre otros estilos latinoamericanos. Su música se distingue por interpretaciones intensas en las que el amor, el desamor y las emociones humanas ocupan un lugar central.

El 24 de octubre de 2025 lanzó Femme Fatale, su noveno material discográfico, una producción en la que explora una faceta sonora y estética diferente. El álbum toma como inspiración a una mujer enigmática, seductora y llena de contradicciones, una figura que también deja al descubierto sus inseguridades y vulnerabilidades.

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Para darle forma a este universo musical, la chilena reunió las voces y propuestas de Conociendo Rusia, Nathy Peluso, Tiago Iorc, Natalia Lafourcade y Silvana Estrada. A través de estas colaboraciones, Mon Laferte construye un retrato alejado de la perfección, donde la dualidad, la sensibilidad y las contradicciones femeninas se convierten en elementos esenciales de su propuesta artística.

Los Latin Grammy ya dejaron ganadores mexicanos

Eden Muñoz es ganador del premio Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Banda (Latin Grammy )

Mientras los Grammy estadounidenses se preparan para su próxima edición, los Latin Grammy 2026 ya celebraron su ceremonia el 12 de noviembre en Las Vegas. La premiación dejó reconocimientos para representantes de México, con artistas que consiguieron destacar en distintas categorías. Entre los nombres mexicanos que sobresalieron se encuentran:

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Camila Fernández : Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por La Fernández.

Edén Muñoz : Mejor Álbum de Música Banda por Piedras a la Luna.

Bobby Pulido : Mejor Álbum de Música Tejana por Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo).

Grupo Frontera : Mejor Álbum de Música Norteña por Lo Que Me Falta Por Llorar.

Xavi: Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Dosis.

La ceremonia también tuvo como protagonista a Karol G, quien obtuvo reconocimientos por Tropicoqueta y su colaboración Verano Rosa, junto a Feid. La colombiana también figura entre las nominadas a los Grammy 2027 con No Me Arrepiento de Sentir Tanto, por lo que su presencia en ambas premiaciones mantiene su nombre en el panorama internacional de la música latina.

Con Carín León y Mon Laferte en la competencia como representantes mexicanos, la música latinoamericana vuelve a mostrar la diversidad de sus propuestas. Ahora queda esperar el resultado de los Grammy 2027, donde dos artistas con raíces y caminos distintos buscarán convertir sus álbumes en protagonistas de la noche.

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