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Vive en un paraíso del Pacífico, pero no puede salir: la historia de una mujer atrapada por un problema con su visa

Ruchira Ranasingha quedó sin ruta de regreso tras seguir la recomendación de una asesora y salir de Nueva Zelanda para gestionar un permiso, pero la medida anuló sus opciones futuras de ingreso y tránsito

Las autoridades de Nueva Zelanda y Australia rechazan siete solicitudes de tránsito de la mujer varada en el Pacífico
Las autoridades de Nueva Zelanda y Australia rechazan siete solicitudes de tránsito de la mujer varada en el Pacífico
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Ruchira Ranasingha, una ciudadana de Sri Lanka de 50 años, lleva tres años varada en las Islas Cook, un pequeño archipiélago del Pacífico Sur, sin poder retornar a su país. Lo que empezó como una estadía breve derivó en una trampa burocrática sin salida aparente: Nueva Zelanda y Australia le niegan los permisos de tránsito para volar a casa, y los únicos destinos alternativos desde el archipiélago exigen trámites que solo pueden completarse en suelo neozelandés.

La historia, publicada por la BBC, comenzó en diciembre de 2022, cuando llegó a Nueva Zelanda con una visa de turista. Al borde del vencimiento, un intérprete la ayudó a solicitar asilo, argumentando que enfrentaba amenazas de prestamistas en su país natal. Las autoridades le concedieron un visado de trabajo abierto para solicitantes de refugio, con validez de un año.

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Cuando un restaurante quiso patrocinarle una visa permanente, el pedido fue rechazado: la normativa neozelandesa impide que quienes tramitan asilo soliciten otros permisos mientras el expediente está abierto.

Una asesora de inmigración la convenció de salir del país y la dejó sin opciones

Infografía con la silueta de una mujer frente al mar, un mapa de rutas aéreas, textos explicativos y el logotipo de Infobae al pie.
Una infografía detalla las causas burocráticas que impiden el regreso de Ruchira Ranasingha a Sri Lanka desde las Islas Cook tras la denegación de visados de tránsito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue entonces cuando recurrió a la firma Servicio de Inmigración y Secretaría. Su directora, Sylviane Gallant, le confirmó por correo electrónico que podía iniciar el trámite de un nuevo visado de trabajo en cuanto cruzara la frontera. Con esa promesa, reservó una estadía corta en las Islas Cook. La solicitud fue denegada nuevamente y, al abandonar el territorio, violó los términos de su permiso vigente, lo que llevó a las autoridades a cerrarle el acceso a cualquier visa futura.

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Con el tiempo, Gallant reconoció que la situación era responsabilidad suya y admitió que no podía hacer nada más. Alastair McClymont, especialista en derecho migratorio con sede en Auckland, calificó el asesoramiento recibido como “pésimo” y sostuvo que “sin duda” no pudo provenir de un letrado genuino, según declaraciones recogidas por la BBC.

El caso trascendió públicamente a través del diario local Cook Islands News a principios de octubre. El periódico informó que Ranasingha llegó al archipiélago en noviembre de 2023 y que, desde entonces, no encontró manera de salir. Ante ese medio también manifestó que estaba dispuesta a ser detenida si eso convencía a los gobiernos de que su único propósito era volver a Sri Lanka.

Nueva Zelanda y Australia bloquean el tránsito y los destinos alternativos presentan las mismas trabas

Retrato de una mujer con el cabello oscuro y una blusa de color rosa con patrones claros frente a una pared de madera
La mujer de 50 años quedó varada en el archipiélago del Pacífico Sur después de que Wellington y Canberra rechazaran las autorizaciones necesarias para continuar el viaje hacia su país natal (Ruchira Ranasingha)

Desde su llegada acumuló siete rechazos: tres solicitudes ante las autoridades de Wellington y cuatro ante las de Canberra. El argumento oficial fue que no estaban convencidos de que tuviera intención genuina de transitar, dado que previamente solicitó refugio alegando que su vida corría peligro en su país de origen. McClymont explicó a la BBC que ambos gobiernos mantienen una coordinación estrecha en estos casos y que, por eso, ninguno está dispuesto a asumir el riesgo.

Dado que Nueva Zelanda y Australia le niegan el ingreso, los únicos destinos alternativos a los que podría dirigirse desde las Islas Cook son Tahití y el estado estadounidense de Hawái. Sin embargo, ambos exigen que la solicitante complete trámites biométricos presenciales en Nueva Zelanda antes de gestionar cualquier permiso, según informó la BBC. Cuando se ofreció a viajar esposada y escoltada, el Ministerio de Inmigración neozelandés respondió que esas medidas no impiden presentar una nueva solicitud de asilo una vez en territorio nacional.

En abril de 2025, la Oficina de Inmigración de las Islas Cook también intentó intervenir. Según documentos obtenidos por RNZ (Radio New Zealand), la oficial Chere Arthur escribió a Wellington para proponer que un escolta condujera a Ranasingha a través del aeropuerto de Auckland directamente hasta su vuelo de conexión hacia Singapur, sin que pisara suelo neozelandés. La propuesta no prosperó.

Su hijo se casa y su madre está hospitalizada, pero sigue sin poder partir

Formulario oficial de visa con sello rojo en tinta, pasaporte azul, dos plumas estilográficas y carpeta sobre mesa de madera oscura.
Los destinos alternativos exigen trámites biométricos en Nueva Zelanda, un requisito que la viajera no puede cumplir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras los trámites se acumulan sin resultado, el costo personal crece. “Mi hijo, mi único hijo, se casa en noviembre y de verdad quiero estar presente en su boda. Mi madre está tan preocupada que entra y sale constantemente del hospital”, declaró en testimonio recogido por la BBC. Su hermano confirmó que el estado anímico de la mujer es delicado y que, en alguna conversación, llegó a plantear que si no podían traerla de regreso con vida, al menos podrían repatriar su cuerpo.

En el archipiélago, vive en las habitaciones del personal de un hotel que le ofrece alojamiento sin costo, mientras la comunidad local le provee alimentos y ropa. Uno de los directivos del establecimiento le regaló una máquina de coser con la que genera pequeños ingresos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sri Lanka declaró a la BBC que toma “todas las medidas necesarias” para facilitar su regreso y que funcionarios de la Alta Comisión en Wellington trabajan junto a las autoridades locales en la búsqueda de una solución.

La organización benéfica Deen Welfare Trust, con base en Wellington, visitó las Islas Cook la semana pasada y se reunió con la mujer. Según informó RNZ, el representante de la entidad, Tahir Nawaz, anunció que contratarán asesoría legal especializada y se ofrecieron a acompañarla personalmente por las zonas de tránsito aeroportuario si se aprueba una exención. “Nuestra prioridad ahora es simple: llevar a esta mujer vulnerable de regreso a casa con su familia en Sri Lanka”, afirmó Nawaz.

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