En medio de las protestas, Francia prohíbe temporalmente la venta y el uso de morteros de fuegos artificiales

La restricción sobre los morteros de fuegos artificiales regirá en toda Francia hasta fin de noviembre (REUTERS/Pedro Nunes)

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Francia prohibió temporalmente la venta y el uso de morteros de fuegos artificiales después de que esos dispositivos fueran utilizados contra agentes de policía y cerca de centros educativos en medio de las protestas estudiantiles y las movilizaciones por el costo de vida. La medida, anunciada este lunes por el Ministerio del Interior, estará vigente hasta el 27 de noviembre.

La restricción alcanza a todo el territorio de Francia y busca limitar la presencia de artefactos pirotécnicos durante bloqueos frente a escuelas secundarias, universidades y manifestaciones callejeras. Las autoridades sostienen que su uso en ese contexto puede provocar alteraciones del orden público y aumentar el riesgo de lesiones entre manifestantes, fuerzas de seguridad y personas que circulen por las zonas afectadas.

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El anuncio fue difundido en la cuenta oficial del Ministerio del Interior en X. Según informó Reuters, el gobierno francés justificó la decisión por la necesidad de prevenir “el riesgo de graves alteraciones del orden público” ligadas al empleo de estos artefactos durante concentraciones y bloqueos de instituciones educativas.

Los morteros de fuegos artificiales son tubos diseñados para lanzar cargas pirotécnicas que explotan en el aire. Aunque se utilizan habitualmente en espectáculos autorizados, pueden resultar peligrosos cuando son manipulados fuera de condiciones profesionales o se disparan de forma horizontal hacia personas, vehículos o edificios.

La prohibición se aplica en medio de movilizaciones que sumaron reclamos por educación, servicios públicos y costo de vida (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La medida estará vigente hasta fin de mes en todo el país

La disposición prohíbe de manera temporal la comercialización y el uso de los morteros pirotécnicos en el país. La vigencia se extenderá hasta el 27 de noviembre, aunque el Ministerio del Interior no precisó si evaluará una prórroga al vencer ese plazo ni si prevé imponer controles sobre otros tipos de fuegos artificiales.

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La decisión se tomó mientras continúan las movilizaciones que comenzaron en septiembre y que, en algunas ciudades, incluyeron bloqueos de accesos a establecimientos educativos. El Ejecutivo francés vinculó la medida con episodios en los que manifestantes habrían empleado fuegos artificiales contra policías y en las inmediaciones de escuelas y universidades.

De acuerdo con The Independent, la prohibición pretende evitar graves perturbaciones del orden público en el marco de protestas y bloqueos. La limitación se concentra en los morteros, debido a que estos artefactos permiten proyectar cargas explosivas a distancia y pueden causar heridas graves si se usan contra personas.

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En Francia, la utilización de pirotecnia en protestas ha sido motivo de preocupación para las autoridades en otras ocasiones. En este caso, el gobierno resolvió restringir el acceso a los morteros durante un período acotado, mientras las movilizaciones mantienen presencia en calles y centros educativos.

La medida no incluye detalles sobre la cantidad de incidentes registrados ni sobre eventuales decomisos de estos dispositivos. Tampoco se informó si habrá operativos específicos para controlar su venta o su uso durante las manifestaciones previstas en los próximos días.

Las protestas estudiantiles y los reclamos por el costo de vida mantienen presencia en distintas ciudades de Francia (REUTERS/Benoit Tessier)

Las demandas educativas se ampliaron hacia el costo de vida

Las protestas comenzaron con reclamos de estudiantes por el deterioro de edificios escolares, la falta de docentes y cambios en el sistema universitario. Los bloqueos frente a instituciones educativas se transformaron en una de las principales modalidades de protesta, con concentraciones en diferentes puntos del país.

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Con el correr de las semanas, las manifestaciones sumaron a sindicatos y activistas políticos. El reclamo inicial por las condiciones de estudio se amplió hacia el costo de vida, el funcionamiento de los servicios públicos y la situación económica de los hogares, lo que incrementó la convocatoria y extendió las movilizaciones a otros sectores.

En algunas protestas se produjeron enfrentamientos y episodios de violencia, según las fuentes citadas. El uso de morteros de fuegos artificiales contra policías llevó al gobierno a adoptar la restricción temporal, con el objetivo de reducir la disponibilidad de esos dispositivos mientras persistan las concentraciones.

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El Ministerio del Interior francés no informó cuántos morteros fueron incautados ni cuántos incidentes concretos impulsaron la prohibición. La continuidad o modificación de la medida dependerá de la evolución de las protestas antes de la fecha prevista para su vencimiento.