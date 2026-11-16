Mundo

En medio de las protestas, Francia prohíbe temporalmente la venta y el uso de morteros de fuegos artificiales

El Ministerio del Interior oficializó la restricción tras varios ataques con estos artefactos contra policías y cerca de centros educativos, debido a las movilizaciones estudiantiles y las manifestaciones que se suceden desde septiembre por el costo de vida

La restricción sobre los morteros de fuegos artificiales regirá en toda Francia hasta fin de noviembre (REUTERS/Pedro Nunes)
La restricción sobre los morteros de fuegos artificiales regirá en toda Francia hasta fin de noviembre (REUTERS/Pedro Nunes)
Guardar

Francia prohibió temporalmente la venta y el uso de morteros de fuegos artificiales después de que esos dispositivos fueran utilizados contra agentes de policía y cerca de centros educativos en medio de las protestas estudiantiles y las movilizaciones por el costo de vida. La medida, anunciada este lunes por el Ministerio del Interior, estará vigente hasta el 27 de noviembre.

La restricción alcanza a todo el territorio de Francia y busca limitar la presencia de artefactos pirotécnicos durante bloqueos frente a escuelas secundarias, universidades y manifestaciones callejeras. Las autoridades sostienen que su uso en ese contexto puede provocar alteraciones del orden público y aumentar el riesgo de lesiones entre manifestantes, fuerzas de seguridad y personas que circulen por las zonas afectadas.

PUBLICIDAD

El anuncio fue difundido en la cuenta oficial del Ministerio del Interior en X. Según informó Reuters, el gobierno francés justificó la decisión por la necesidad de prevenir “el riesgo de graves alteraciones del orden público” ligadas al empleo de estos artefactos durante concentraciones y bloqueos de instituciones educativas.

Los morteros de fuegos artificiales son tubos diseñados para lanzar cargas pirotécnicas que explotan en el aire. Aunque se utilizan habitualmente en espectáculos autorizados, pueden resultar peligrosos cuando son manipulados fuera de condiciones profesionales o se disparan de forma horizontal hacia personas, vehículos o edificios.

La prohibición se aplica en medio de movilizaciones que sumaron reclamos por educación, servicios públicos y costo de vida (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
La prohibición se aplica en medio de movilizaciones que sumaron reclamos por educación, servicios públicos y costo de vida (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La medida estará vigente hasta fin de mes en todo el país

La disposición prohíbe de manera temporal la comercialización y el uso de los morteros pirotécnicos en el país. La vigencia se extenderá hasta el 27 de noviembre, aunque el Ministerio del Interior no precisó si evaluará una prórroga al vencer ese plazo ni si prevé imponer controles sobre otros tipos de fuegos artificiales.

PUBLICIDAD

La decisión se tomó mientras continúan las movilizaciones que comenzaron en septiembre y que, en algunas ciudades, incluyeron bloqueos de accesos a establecimientos educativos. El Ejecutivo francés vinculó la medida con episodios en los que manifestantes habrían empleado fuegos artificiales contra policías y en las inmediaciones de escuelas y universidades.

De acuerdo con The Independent, la prohibición pretende evitar graves perturbaciones del orden público en el marco de protestas y bloqueos. La limitación se concentra en los morteros, debido a que estos artefactos permiten proyectar cargas explosivas a distancia y pueden causar heridas graves si se usan contra personas.

En Francia, la utilización de pirotecnia en protestas ha sido motivo de preocupación para las autoridades en otras ocasiones. En este caso, el gobierno resolvió restringir el acceso a los morteros durante un período acotado, mientras las movilizaciones mantienen presencia en calles y centros educativos.

La medida no incluye detalles sobre la cantidad de incidentes registrados ni sobre eventuales decomisos de estos dispositivos. Tampoco se informó si habrá operativos específicos para controlar su venta o su uso durante las manifestaciones previstas en los próximos días.

Las protestas estudiantiles y los reclamos por el costo de vida mantienen presencia en distintas ciudades de Francia (REUTERS/Benoit Tessier)
Las protestas estudiantiles y los reclamos por el costo de vida mantienen presencia en distintas ciudades de Francia (REUTERS/Benoit Tessier)

Las demandas educativas se ampliaron hacia el costo de vida

Las protestas comenzaron con reclamos de estudiantes por el deterioro de edificios escolares, la falta de docentes y cambios en el sistema universitario. Los bloqueos frente a instituciones educativas se transformaron en una de las principales modalidades de protesta, con concentraciones en diferentes puntos del país.

Con el correr de las semanas, las manifestaciones sumaron a sindicatos y activistas políticos. El reclamo inicial por las condiciones de estudio se amplió hacia el costo de vida, el funcionamiento de los servicios públicos y la situación económica de los hogares, lo que incrementó la convocatoria y extendió las movilizaciones a otros sectores.

En algunas protestas se produjeron enfrentamientos y episodios de violencia, según las fuentes citadas. El uso de morteros de fuegos artificiales contra policías llevó al gobierno a adoptar la restricción temporal, con el objetivo de reducir la disponibilidad de esos dispositivos mientras persistan las concentraciones.

El Ministerio del Interior francés no informó cuántos morteros fueron incautados ni cuántos incidentes concretos impulsaron la prohibición. La continuidad o modificación de la medida dependerá de la evolución de las protestas antes de la fecha prevista para su vencimiento.

Temas Relacionados

FranciaProtestasFuegos artificialesestudiantesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La baja de las tecnológicas sigue arrastrando a los mercados: Nvidia pierde otro 3%

El panel tecnológico Nasdaq cede 1,2%, con tendencia negativa para todo el universo de IA y microchips

La baja de las tecnológicas sigue arrastrando a los mercados: Nvidia pierde otro 3%

Vive en un paraíso del Pacífico, pero no puede salir: la historia de una mujer atrapada por un problema con su visa

Ruchira Ranasingha quedó sin ruta de regreso tras seguir la recomendación de una asesora y salir de Nueva Zelanda para gestionar un permiso, pero la medida anuló sus opciones futuras de ingreso y tránsito

Vive en un paraíso del Pacífico, pero no puede salir: la historia de una mujer atrapada por un problema con su visa

La caída del CEO de Nvidia, la red de chips del sudeste asiático y los millones que llegaron a China pese a las sanciones

Jensen Huang era la pieza central de un entramado que conectaba procesadores avanzados con compradores chinos a través de Malasia, Singapur e Indonesia. Su destitución abrió una investigación que pone en jaque un negocio de dimensiones multimillonarias.

La caída del CEO de Nvidia, la red de chips del sudeste asiático y los millones que llegaron a China pese a las sanciones

Llegó el tercer portaaviones de EEUU a Medio Oriente: en plena tensión con Irán, suma 5.000 efectivos y 60 aeronaves

El USS Theodore Roosevelt entró en la zona de operaciones del Comando Central de las tropas estadounidenses. Teherán reivindicó ataques en el Golfo y dijo que no esperará a ser atacado

Llegó el tercer portaaviones de EEUU a Medio Oriente: en plena tensión con Irán, suma 5.000 efectivos y 60 aeronaves

El pueblo de Alaska que recibe más de un millón de turistas en cruceros cada verano y enfrenta una crisis de viviendas

Skagway concentra una intensa actividad estacional que impulsa su economía, pero agrava la escasez habitacional y desafía la continuidad de comercios y servicios durante el invierno

El pueblo de Alaska que recibe más de un millón de turistas en cruceros cada verano y enfrenta una crisis de viviendas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Papa León XIV en Las Palmas EN VIVO: “Gracias, Perú”, Santo Padre culmina multitudinaria misa con emotivo discurso de despedida

Papa León XIV en Las Palmas EN VIVO: “Gracias, Perú”, Santo Padre culmina multitudinaria misa con emotivo discurso de despedida

España arrasa en el ranking de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo: coloca cinco entre los diez primeros

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Academia de Televisión organizará el jueves 26 de noviembre el debate a cuatro entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno

“Hasta luego”: la frase del papa León XIV que abre expectativas sobre un eventual regreso al Perú

Egreso de la escuela, ingreso a lo incierto

DEPORTES

A los 94 años, murió Dino Sani, campeón del mundo con Brasil que jugó y dirigió a Boca Juniors

A los 94 años, murió Dino Sani, campeón del mundo con Brasil que jugó y dirigió a Boca Juniors

Una estrella del fútbol anunció el retiro de su selección: su impactante lugar en el ranking de máximos goleadores de la historia

Histórico: Gustavo Fernández conquistó el título en el Masters de tenis adaptado por primera vez

Horacio Zeballos y Marcel Granollers debutaron con un contundente triunfo en el ATP Finals

“Nunca vi un pelotazo así”: un testigo dio detalles del golpe que provocó la muerte del juvenil Abel Núñez

ENTRETENIMIENTO

Matt Damon habló sobre su papel en La Odisea: “Fue el llamado que había estado esperando toda mi vida”

Matt Damon habló sobre su papel en La Odisea: “Fue el llamado que había estado esperando toda mi vida”

Robert Pattinson celebra su nombramiento como el nuevo James Bond: “Es un sueño hecho realidad”

Quién es RAYE, la cantante que iguala el récord de Beyoncé con 11 nominaciones a los Grammy 2027

Taylor Swift elogió a Rosalía y Olivia Dean como sus álbumes favoritos y ahora las tres compiten por el Grammy

Brian May, guitarrista de Queen, convirtió 65 hectáreas de tierras agotadas en una reserva: lleva 13 años plantando árboles en Dorset