El actor Damián Alcázar elogia a Claudia Sheinbaum y divide opiniones: “La quieren aquí y en China” (RS)

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El actor Damián Alcázar elogia a la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes 16 de noviembre de 2026, al difundir en sus redes sociales un mensaje sobre el recibimiento que recibe durante su visita de Estado a China.

La publicación, que se vuelve viral, provoca mensajes de respaldo y burlas, además de cuestionamientos sobre los protocolos para recibir a jefes de Estado.

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“Qué gran recibimiento le dieron a la presidenta Claudia Sheinbaum en China. Ahora sí, como dicen, la quieren aquí y en China”, escribe el intérprete, conocido por películas como La ley de Herodes, Un mundo maravilloso y El infierno.

La frase retoma un dicho popular y lo coloca en el centro de la conversación digital sobre la gira de Sheinbaum por el país asiático. Alcázar comparte su postura ante miles de usuarios que reaccionan a la visita presidencial y a las imágenes del protocolo oficial.

El mensaje suma respuestas de seguidores de la Cuarta Transformación, usuarios que cuestionan el alcance personal del recibimiento y personas que toman la frase con humor. La publicación circula durante la agenda internacional de la mandataria mexicana en China.

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Damián Alcázar publica mensaje durante la visita de Claudia Sheinbaum a China

Alcázar sostiene que el recibimiento a la presidenta muestra una expresión de afecto hacia México y hacia su representación en el extranjero. Su texto se publica mientras Sheinbaum participa en actividades de su visita de Estado en China.

Entre las respuestas aparece un mensaje que afirma: “La dignidad y el amor del pueblo de México ya se encuentran en China. Gracias, Presidenta y reina, madre de todos los mexicanos”.

Damián Alcázar publica mensaje durante la visita de Claudia Sheinbaum a China (RS)

Otro usuario sostiene que la participación de Sheinbaum en la cumbre internacional “traerá buenos frutos para América Latina”. El comentario coloca expectativas sobre los resultados diplomáticos y comerciales del encuentro.

También hay publicaciones que presentan el viaje como una representación colectiva. “Usted no viaja sola, Presidenta. Viaja con el corazón de millones de mexicanos que la acompañan, que la respetan y que la bendicen”, señala una de las respuestas.

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El mismo mensaje atribuye a la mandataria una representación de “los pobres, de las mujeres, de los pueblos originarios” y de una parte de la ciudadanía que se siente identificada con su gobierno.

La conversación incluye expresiones de apoyo personal. “Brille por siempre, madre Claudia Sheinbaum Pardo. Brille con la luz de México, con la fuerza de nuestra historia y con el amor de su pueblo”, escribe otro usuario.

Los comentarios dividen opiniones por el protocolo en China

La publicación de Damián Alcázar también reúne reacciones que toman el mensaje como una broma. “Jajaja, ahora sí queda la frase”, se lee en comentarios.

Otros usuarios defienden a la presidenta y la forma en que México es recibido en otros países. Un comentario señala que es un orgullo tenerla como presidenta y afirma que en el exterior se reconoce a los mexicanos como personas trabajadoras y “de mucho corazón”.

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Una respuesta más atribuye las críticas a “propaganda de bots” y a detractores de la Cuarta Transformación. El mensaje sostiene que ese sector no afecta a la democracia que, según esa postura, llega a México hace siete años con el movimiento político.

Damián Alcázar respalda a la Cuarta Transformación desde gobiernos de López Obrador

Damián Alcázar respalda a la Cuarta Transformación desde gobiernos de López Obrador (Foto: especial)

Jorge Damián Alcázar Castello nace en Jiquilpan, Michoacán, en 1953. Su carrera incluye personajes ligados a la crítica social, la desigualdad, la corrupción y los abusos de poder dentro del cine mexicano.

Su trabajo en La ley de Herodes lo coloca entre los actores más identificados con relatos políticos y sociales. Más tarde participa en producciones como Un mundo maravilloso y El infierno, filmes que mantienen esa línea de crítica al poder y a las condiciones del país.

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El actor ha expresado de forma pública su respaldo a los gobiernos de Morena. Antes de la presidencia de Claudia Sheinbaum, Alcázar manifiesta afinidad con la administración de Andrés Manuel López Obrador y con el proyecto de la Cuarta Transformación.

Su apoyo parte de la idea de que el movimiento representa a sectores que, desde su punto de vista, permanecieron fuera de las prioridades de gobiernos anteriores. Alcázar sostiene que el proyecto político responde a demandas sociales acumuladas durante décadas.

También ha destacado el significado de que México tenga a su primera presidenta. En sus intervenciones públicas, el actor reconoce el liderazgo de Sheinbaum, su cercanía con la población y la continuidad de las políticas impulsadas por Morena.

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La publicación sobre China mantiene esa línea. Alcázar usa una frase popular para respaldar a Sheinbaum durante una visita de Estado que genera apoyo, bromas y discusiones sobre el sentido diplomático de los recibimientos oficiales.