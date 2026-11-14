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Francia vive su quinta semana consecutiva de violentas protestas tras una nueva jornada de disturbios

La movilización contra el costo de vida y una iniciativa sobre el uso de armas reunió a 106.000 personas, según el ministerio del Interior, y registró enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en varias ciudades

La policía golpeó con palos a los manifestantes durante una nueva protesta en Francia (X)
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Los enfrentamientos de este sábado entre manifestantes y fuerzas de seguridad marcaron la quinta semana consecutiva de violentas protestas en Francia, donde miles de personas se volvieron a movilizar contra el aumento del costo de vida, el deterioro de los servicios públicos y un proyecto de ley que ampliaría la protección legal para los agentes que usen armas de fuego.

La movilización reunió a 106.000 personas en todo el país, de las cuales 24.000 marcharon en París, según el Ministerio del Interior. Sin embargo, las organizaciones estudiantiles y sindicales elevaron la cifra a 200.000 participantes, con cerca de 100.000 en la capital.

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Unas 106.000 personas se movilizaron en Francia contra el costo de vida y la reforma sobre el uso de armas policiales (Reuters)
Unas 106.000 personas se movilizaron en Francia contra el costo de vida y la reforma sobre el uso de armas policiales (Reuters)

Aunque la concurrencia descendió frente a los sábados anteriores, la jornada dejó incidentes en varias ciudades y un amplio operativo de seguridad desplegado por el Gobierno.

En París, la marcha partió de la plaza de la República y avanzó hacia la plaza de la Nación, con paso por la Bastilla. El recorrido se desarrolló sin incidentes durante gran parte de la tarde, pero la tensión aumentó cuando grupos situados en calles cercanas al punto final comenzaron a arrojar objetos contra los agentes y generó muchos detenidos.

Las autoridades informaron 219 detenidos y diez agentes con heridas leves durante las movilizaciones en Francia (Reuters)
Las autoridades informaron 219 detenidos y diez agentes con heridas leves durante las movilizaciones en Francia (Reuters)

La policía respondió con gases lacrimógenos para dispersar a quienes lanzaban proyectiles. La Prefectura de Policía indicó que algunos “individuos hostiles” aprovecharon la desconcentración para atacar a las fuerzas de seguridad y que los agentes realizaron intervenciones para detener a los responsables de infracciones.

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En la calle Chaligny, cerca de la plaza de la Nación, se registraron algunos minutos de enfrentamientos entre manifestantes y policías. La tensión después bajó y el resto de la columna llegó al punto de dispersión. La mayor parte de los asistentes abandonó la zona sin nuevos incidentes y el tránsito volvió a circular una vez finalizado el operativo.

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Las autoridades detuvieron a 22 hombres y adolescentes en los alrededores de la protesta parisina, entre ellos tres menores. Las detenciones respondieron principalmente a portación de armas de categoría D, insultos a funcionarios y violaciones de prohibiciones de asistir a movilizaciones o de permanecer en determinados lugares.

La policía francesa movilizó unos 70.000 agentes y gendarmes en todo el territorio, el mismo dispositivo utilizado desde finales de octubre, cuando las primeras protestas dejaron saqueos y destrozos en distintas ciudades. Al finalizar la jornada, el Ministerio del Interior informó 219 detenidos en todo el país y diez policías con heridas leves.

Alrededor de diez policías sufrieron heridas leves (Reuters)
Alrededor de diez policías sufrieron heridas leves (Reuters)

Los incidentes se extendieron a otras localidades. En Nantes, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes contra una concentración que se realizó pese a la prohibición de manifestarse en el centro de la ciudad. Varios cientos de personas se reunieron inicialmente de forma pacífica, mientras unidades de la Gendarmería y de las compañías republicanas de seguridad se desplegaron para dispersarlas.

La movilización reunió a Chalecos Amarillos, estudiantes y sindicatos, con reclamos por salarios, educación y servicios públicos (Reuters)
La movilización reunió a Chalecos Amarillos, estudiantes y sindicatos, con reclamos por salarios, educación y servicios públicos (Reuters)

En Burdeos, personas vestidas de negro arrojaron proyectiles contra los agentes cerca de la plaza de la Victoria. La respuesta policial incluyó el lanzamiento de granadas lacrimógenas. En Ruan, también se produjeron enfrentamientos entre miembros de las compañías republicanas de seguridad y algunos participantes, mientras el grueso de los asistentes continuó la marcha sin incidentes.

La protesta reunió a integrantes de los Chalecos Amarillos, estudiantes, sindicatos de la educación y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de la infancia, el clima y la justicia social. Los reclamos abarcaron el encarecimiento de los productos básicos, los bajos salarios, la falta de recursos en las escuelas y universidades y las denuncias por violencia policial.

“¡Sin justicia no hay paz!”, gritó un manifestante con un megáfono en la plaza de la República. En ese mismo lugar, Benjamin Ball, uno de los referentes de los Chalecos Amarillos, sostuvo que la movilización no perdió fuerza. “Hay todo un pueblo que se está levantando y que les dice a los gobiernos y a los multimillonarios a los que sirven: ¡basta ya!”, afirmó.

Los gases lacrimógenos marcaron los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes durante la jornada de protestas (Reuters)
Los gases lacrimógenos marcaron los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes durante la jornada de protestas (Reuters)

Ball también cuestionó las medidas anunciadas por el Ejecutivo para los salarios más bajos. “El Gobierno solo nos dio migajas y nosotros queremos la panadería entera”, declaró durante la concentración. Los sindicatos rechazaron la propuesta gubernamental de aumentar el salario mínimo un 0,6 %, al considerar que no responde al costo de vida.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el proyecto de ley que prevé una presunción de uso legítimo de armas para policías y gendarmes. Sus defensores sostienen que la norma evitaría que los agentes fueran considerados de forma automática responsables de un uso excesivo de la fuerza. Sus detractores, entre ellos sindicatos estudiantiles y organizaciones de derechos humanos, la describieron como una “ley de permiso para matar”.

Un manifestante sostuvo un cartel con la frase “Derriben la ciudadela” durante la quinta jornada de protestas contra el alto costo de vida en París, que también reunió reclamos contra la violencia policial y la violencia contra niños y adolescentes (Reuters)
Un manifestante sostuvo un cartel con la frase “Derriben la ciudadela” durante la quinta jornada de protestas contra el alto costo de vida en París, que también reunió reclamos contra la violencia policial y la violencia contra niños y adolescentes (Reuters)

Sabrine Kharbach, portavoz de la Unión Estudiantil, cuestionó el texto legislativo y dijo que otorgaría más protección a los agentes involucrados en disparos. “Lo que prevé la llamada ley de ‘permiso para matar’, que se someterá a votación la próxima semana, es literalmente que un policía que dispare será considerado primero como alguien que actuó legalmente”, declaró.

Adrien, un músico de 20 años que participó junto a una orquesta de voluntarios, expresó su temor ante la iniciativa. “Nos da miedo venir a una manifestación y esto solo hará que tengamos aún más miedo si se refuerza su impunidad”, señaló. El mes pasado, los gases lacrimógenos alcanzaron a un grupo de músicos similar durante otra protesta.

Un manifestante levantó un cartel que decía “Hagamos del amor el valor social supremo” durante la quinta jornada de protestas (Reuters)
Un manifestante levantó un cartel que decía “Hagamos del amor el valor social supremo” durante la quinta jornada de protestas (Reuters)

En Toulouse, miles de personas se movilizaron sin incidentes durante la mañana. Los organizadores calcularon 6.000 asistentes, mientras la Prefectura informó 1.800. Entre las pancartas se leían consignas contra la represión de las protestas y pedidos de protección para niños y adolescentes.

La participación bajó respecto de los 146.000 asistentes contabilizados por las autoridades el sábado anterior, los 320.000 del 31 de octubre, los 410.000 del 24 de octubre y los 550.000 del 17 de octubre. Sin embargo, las organizaciones convocantes anunciaron nuevas medidas de fuerza para el martes 17 de noviembre, fecha que coincidirá con el octavo aniversario del surgimiento de los Chalecos Amarillos.

(Con información de AFP y EFE)

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