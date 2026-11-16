Avance de ‘La Promesa’ del martes 17 de noviembre: de las amenazas de la logia a la confesión de Manuel sobre el asesinato de Jana

La logia ha citado a Lorenzo en 'La Promesa' (RTVE).

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La tensión no dará tregua esta semana en La Promesa. La investigación sobre el asesinato de Jana continúa avanzando y Curro está cada vez más cerca de demostrar que Leocadia y Mercedes del Amor son la misma persona. Sin embargo, sus intentos por conseguir que alguien la reconozca no resultarán tan sencillos como esperaba. Mientras tanto, Manuel tendrá que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones y hacer frente a una posible marcha de Ciro y Julieta, cuya relación con él atraviesa un momento delicado. A todo ello se sumarán las amenazas de una misteriosa organización y los enfrentamientos que siguen dividiendo a los habitantes del palacio.

Uno de los asuntos centrales del episodio será el peligro que rodea a Ciro. Después de descubrir que la cita que recibió Lorenzo no tenía relación con el ejército, sino con una organización secreta conocida como la logia, el capitán le explicará al joven quiénes son realmente sus integrantes. Se trata de hombres poderosos que pretenden conseguir información sobre los negocios de Manuel y que quieren utilizar a ambos para espiar la empresa de aviación.

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La revelación dejará a Ciro profundamente preocupado. Consciente de las consecuencias que podría tener verse envuelto en semejante trama, planteará a Julieta la posibilidad de abandonar La Promesa. Lo que no esperaba era que ella recibiese la propuesta con buenos ojos. Después de los últimos desencuentros con Manuel, la joven parece dispuesta a poner tierra de por medio y comenzar una nueva etapa lejos del palacio.

Leocadia no aparece por la Joyería en 'La Promesa' (RTVE).

Mientras tanto, Curro seguirá adelante con su estrategia para desenmascarar a Leocadia. Con la ayuda de Ángela, intentará que Trini tenga la oportunidad de identificar a la señora de Figueroa y confirmar así sus sospechas. Para ello, organizará un encuentro en la Joyería Llop, aunque Ángela interpretará la invitación como un gesto de acercamiento entre ella y su madre. La joven no sospecha que detrás de ese plan se esconde un objetivo muy diferente.

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Leocadia, por su parte, decidirá que Martina y Julieta las acompañen a la joyería, una decisión que podría complicar los planes de Curro. El joven tendrá que confiar en que todo salga como espera si quiere conseguir por fin una prueba que permita avanzar en la investigación. ¿Logrará que Trini reconozca a la mujer que se esconde tras la identidad de Mercedes del Amor?

Pero la gran conversación del capítulo llegará de la mano de Manuel. El heredero recibirá con preocupación la posibilidad de que Ciro y Julieta abandonen el palacio y decidirá intervenir antes de que sea demasiado tarde. Así, acudirá a hablar con ella para explicarle los motivos de su distanciamiento y sincerarse sobre una cuestión que ha mantenido en secreto: ya sabe quién asesinó a Jana.

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Manuel confiesa a Julieta la verdad sobre la muerte de Jana en 'La Promesa'. (RTVE).

La revelación promete cambiar por completo la relación entre ambos. Manuel ha descubierto que la responsable de la muerte de su esposa no fue Cruz, como se creyó durante tanto tiempo, sino Leocadia. Una verdad que podría alterar también el rumbo de la investigación de Curro y que Julieta tendrá que asimilar.

Lo que pasará el resto de la semana en ‘La Promesa’

La confesión de Manuel tendrá consecuencias en los próximos episodios. El miércoles, el heredero dejará de ocultar la identidad de la asesina de Jana, mientras Curro comprobará que su estrategia para que Trini reconozca a Leocadia no ha salido como esperaba. Además, la tensión entre Jacobo y Adriano alcanzará un nuevo punto de no retorno y la logia seguirá estrechando el cerco sobre Ciro.

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Trini se reencuentra con Leocadia en 'La Promesa' (RTVE).

De cara al jueves y al viernes, la presencia de Trini en el palacio podría poner todavía más nerviosa a Leocadia, que empezará a sospechar que hay algo detrás de su visita. En las cocinas, Candela también tendrá que afrontar la incertidumbre sobre su futuro, mientras Simona teme perderla. Y, entre amenazas, sospechas y enfrentamientos, Curro podría estar más cerca que nunca de conseguir que la verdad salga a la luz.