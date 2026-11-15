España

Canarias rescata a 2.500 migrantes en un fin de semana y bate el récord histórico de acogida en 30 años

El auxilio a los migrantes satura las infraestructuras de acogida insulares y deja a cientos de personas hacinadas en el puerto de La Estaca

El archipiélago de las Islas Canarias registró un récord de llegadas en un solo día de 1.580 migrantes a bordo de 15 embarcaciones el 14 de noviembre de 2026, la mayoría a la isla de El Hierro. EFE/EPA/GELMERT FINOL
El buque del Servicio Español de Salvamento Marítimo 'Salvamar Navia' traslada a migrantes rescatados de una embarcación de madera por la noche en el puerto de La Restinga en El Pinar en la isla de El Hierro. (EFE)
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Las Islas Canarias han registrado el mayor volumen de rescates en un fin de semana en los 30 años de historia de la Ruta Canaria, al contabilizarse la llegada de más de 2.500 migrantes a bordo de cayucos de las costas africanas. El archipiélago ha pulverizado su récord absoluto en una sola jornada durante el sábado, cuando 1.580 personas desembarcaron tras el auxilio de quince embarcaciones en tres islas distintas.

Esta cifra superó el máximo histórico previo de 1.461 personas, establecido el 7 de noviembre de 2020 en el muelle de Arguineguín. Debido a ello, el operativo desplegado el sábado requirió la intervención conjunta de seis unidades de Salvamento Marítimo (Diphda, Acrux, Navia, Alpheratz, Mizar y Urania) y dos patrulleras de la Guardia Civil (Río Tajo y Río Guadiato). Además, durante la mañana del domingo se sumaron la Salvamar Menkalinan y la Guardamar Polimnia, alcanzando una decena de navíos de rescate movilizados en la zona.

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El balance del sábado concentró trece cayucos y 1.327 personas en El Hierro, a los que se sumaron 203 personas rescatadas al sur de la isla y trasladadas a Gran Canaria, así como 50 desembarcadas en Los Cristianos, en Tenerife. No obstante, la presión ha continuado este domingo con la entrada en El Hierro de otros seis cayucos con 1.049 ocupantes. En las naves viajaban personas de Senegal, Gambia, Mauritania, Guinea-Bisáu, Guinea, Mali y Togo tras afrontar travesías de entre cuatro y siete días desde enclaves como Saint-Louis, Dakar, Gunjur o Nuakchot. Entre los rescatados del sábado se computaron al menos 120 mujeres y 173 menores, incluyendo casos de extrema vulnerabilidad como un bebé de seis meses, una mujer embarazada de cuatro meses y un niño de 18 meses.

Uno de los cayucos rescatados en las costas canarias durante este fin de smeana (Europa Press)
Uno de los cayucos rescatados en las costas canarias durante este fin de smeana (Europa Press)

Hacinamiento en La Estaca y un noviembre crítico: 108 embarcaciones y 10.495 personas

El epicentro de la emergencia se sitúa en El Hierro, una isla de poco más de 12.000 habitantes que solo en dos días ha recibido a más de 2.360 personas y que suma en noviembre cerca de 10.000 migrantes en 96 cayucos, según ha informado Canarias 7. De este modo, el acumulado provisional del Ejecutivo regional eleva el balance mensual a 108 embarcaciones y 10.495 personas llegadas a Canarias (8.527 adultos y 1.958 menores, entre ellos 1.609 menores no acompañados), con 88 de las naves dirigidas a El Hierro.

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La terminal marítima del puerto de La Estaca no ha podido evitar el colapso, con cientos de personas hacinadas en el suelo a la espera de derivaciones ágiles hacia Gran Canaria o Tenerife en instalaciones no preparadas para tal afluencia, como ha podido comprobar La SER con las imágenes de las cámaras de seguridad. Al mismo tiempo, el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), con capacidad para 500 plazas, está desbordado, permaneciendo más de 1.600 migrantes en la isla.

En el ámbito sanitario, un tercio de las 30 camas del hospital insular se encuentran ocupadas por migrantes, por lo que se valora instalar un hospital de campaña, tal y como ha reportado RTVE. A pie de muelle, Dácil M. León (Cruz Roja) ha explicado que priorizan tareas inmediatas de hidratación, abrigo y curas. Francis Mendoza, coordinador de Protección Civil, ha calificado las últimas horas como una “locura”, alertando del elevado porcentaje de niños y del tránsito de los recién llegados de la euforia inicial al abatimiento.

Imagen de la llegada al puerto de La Estaca (El Hierro) de 221 personas migrantes rescatadas el pasado 9 de noviembre. (EFE/ Gelmert Finol)
Imagen de la llegada al puerto de La Estaca (El Hierro) de 221 personas migrantes rescatadas el pasado 9 de noviembre. (EFE/ Gelmert Finol)

Clavijo urge medios y Torres anuncia refuerzos

La dimensión de la crisis ha acentuado la tensión política. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado esta tarde una “respuesta inmediata” del Estado y la activación urgente de los 15,18 millones de euros acordados para habilitar plazas y financiar derivaciones. El ejecutivo regional avisa que “los tiempos administrativos no pueden retrasar una respuesta que El Hierro necesita hoy”.

Asimismo, Clavijo cuestiona la eficacia de los acuerdos con Senegal y Gambia y se alerta de la falta de refuerzos estatales. Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha visitado la isla —donde fue recibido con protestas vecinales—, ha anunciado el envío de una tercera guardamar, concentrando tres de las cinco unidades estatales en El Hierro. Torres ha confirmado la prórroga del avión de vigilancia en Senegal y una reunión interministerial este martes para adoptar medidas socioeconómicas.

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