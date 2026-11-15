Miguel Ángel Félix Gallardo: cómo el “Jefe de Jefes” convirtió el narcotráfico mexicano en un negocio internacional

Estableció alianzas con narcotraficantes colombianos para trasladar cocaína hacia EEUU, mediante una red de distribución que convirtió al Cártel de Guadalajara en una de las principales organizaciones criminales de México durante la década de 1980

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Miguel Ángel Félix Gallardo llegó a estar en lo más alto de la pirámide del narcotráfico en México con el Cártel de Guadalajara, fue llamado “El Jefe de jefes” o incluso “El Zar de la droga”, pero pagó caro su rápido ascenso con sangre de enemigos y después le cobrarían con la mayor parte de su vida en la cárcel.

La noche del 15 de septiembre de 1978, mientras México celebraba el aniversario de su Independencia, en Culiacán se conoció la noticia de un enfrentamiento en la zona conocida como la Y griega. Durante una emboscada del Ejército, había sido abatido Pedro Avilés Pérez, conocido como El León de la Sierra, un narcotraficante que desde la década de 1940 había tendido los primeros vínculos con la mafia italoestadounidense para el tráfico de heroína y marihuana.

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Don Pedro, como lo llamaban, había formado un clan que trabajaba para su servicio. Entre ellos estaba Miguel Ángel Félix Gallardo, un agente de la policía judicial de Sinaloa que se desempeñaba como escolta de la familia del entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis (1963-1968).

A aquel hombre alto y enjuto lo distinguían su inteligencia, su buen trato y su capacidad para corromper políticos. Por su cercanía con el poder del estado y sus dotes personales, Don Pedro lo convirtió en su enlace con la clase política de Sinaloa.

Miguel Ángel Félix Gallardo relata las malas condiciones en las que estaba en prisión (Infobae)

Cuando la muerte sorprendió a Avilés, su grupo ya estaba asentado en la Perla de Occidente, y al frente quedó Miguel Ángel Félix Gallardo, seguido en el mando por Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto”, Manuel Salcido Uzueta –a quien los estadounidenses llamaban Crazy Pig y aquí lo conocían como El Cochiloco–, Juan José Quintero Payán, Pablo Acosta Villarreal y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul.

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En un escalafón menor se encontraban Amado Carrillo, Rafael Caro Quintero e Ismael Zambada García, El Mayo. “Muy por debajo de ellos, apenas como pequeños sembradores, traficantes de enervantes y pistoleros, estaban Héctor Palma Salazar, Joaquín ”El Chapo” Guzmán Loera, los hermanos Arellano Félix y los hermanos Beltrán Leyva”, escribe Anabel Hernández en su libro Los señores del narco.

Con ellos, la DEA inauguró la etapa de los cárteles en México, al bautizarlos como el Cártel de Guadalajara. Desde allí, Félix Gallardo construyó un imperio que, al momento de su detención, en 1989, rondaba los 50 millones de dólares por las ganancias del tráfico de cocaína, de acuerdo con cálculos de las autoridades de Estados Unidos y México. Ya lo llamaban entonces El Jefe de Jefes o El Padrino, y fue el narcotraficante más poderoso de México, al ser el primero en exportar cocaína a gran escala desde Colombia a los Estados Unidos, a través del país, cuando el resto de los grupos solo comerciaba con marihuana y amapola.

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Los tres fundadores del Cártel de Guadalajara fueron denunciados por la familia Camarena. (Infobae)

“El Zar de la droga” no solamente circuló amapola y mariguana por territorio Azteca con su imparable Cártel de Guadalajara, también se alió con bandas colombianas para exportar cocaína a los Estados Unidos.

Félix Gallardo fue nombrado de otras maneras, por ejemplo El zar de la droga es otro de los sobrenombre usado para referirse al exlíder criminal.

Sin embargo, para identificar el origen del también llamado El Padrino es necesario identificar que se trata de un apodo usado principalmente en Baja California.

Además, esta casa editorial revisó documentos del Departamento de Investigación e Información Foránea de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), una institución mexicana que ya no existe pero que dependía de la Secretaría de Gobernación (Segob.).

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En los registros aparece el sobrenombre un tanto diferente: El Gran padrino de la Mafia. Uno de los textos menciona un cargamento de cocaína y heroína asegurado en el Aeropuerto de Tijuana en 1976, con lo que se deduce que el alias mencionado era conocido al menos desde ese año.

Extracto de los informes sobre Miguel Ángel Félix Gallardo en el archivo de la DFS. (DFS)

“El DEA afirmó que este alto funcionario se vio inmiscuido al favorecer en un juicio criminal a MIGUEL FÉLIX GALLARDO señalado como “EL GRAN PADRINO” de la mafia en México, cuando se giró orden de aprehensión en su contra luego del decomiso de 134 kilógramos de cocaína y 19 más de heroína, en el Aeropuerto de Tijuana en 1976″.

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Diversos reportes periodísticos retoman el apodo mencionado pero únicamente como El Padrino.

Cabe destacar la denominada Operación Padrino, una estrategia implementada por la Agencia Para el Control de Drogas (DEA) que tenía como objetivo realizar el arresto de Miguel Ángel Félix Gallardo. Posiblemente dicho operativo abonaría a la divulgación del alias mencionado.

Nacido en un suburbio de Culiacán, en 1946, Félix Gallardo tal vez fue el único de su generación de narcotraficantes que no provenía del campo. De joven había estudiado una carrera comercial que no lo conformó, y decidió mejor enrolarse en la policía judicial de Sinaloa. La corporación le asignó la seguridad de la casa de Gobierno del estado, y después el propio gobernador de la época, Leopoldo Sánchez Celis, lo hizo guardaespaldas de su familia.

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Hasta mediados de los años setenta, la DEA sabía poco sobre las operaciones de Félix Gallardo, quien se aparecía en Guadalajara y Sinaloa como un próspero hombre de negocios. Los agentes federales estadounidenses sabían que en 1975 había formado una sociedad con Juan Ramón Matta Ballesteros, el químico hondureño que fue su puente con el narcotraficante colombiano Gonzalo Rodríguez Gacha, a quien llamaban El Mexicano por su afición a los mariachis y al tequila, y era pionero en las rutas de la cocaína a través de México.

Matta Ballesteros presentó a Rodríguez Gacha con su amigo Miguel Ángel Félix Gallardo en 1977. Un año antes había sido aprehendido Alberto Sicilia Falcón, el primer narcotraficante asentado en la ciudad de Guadalajara y hasta entonces contacto de Matta en México.

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Preso Sicilia Falcón, Félix Gallardo se hizo de su red en Guadalajara y de la relación con los colombianos a través de Matta Ballesteros. Entre las anécdotas de aquella relación se cuenta la visita de Rodríguez Gacha a la casa de playa de Félix Gallardo en Altata, cerca de Culiacán. El escritor Héctor Aguilar Camín escribe que allí pactó con Félix Gallardo el paso de la coca por México hacia los Estados Unidos: los hombres de Rodríguez Gacha aportarían la droga, y los hombres de Félix Gallardo la llevarían a los Estados Unidos. “Félix Gallardo cobra por el traslado una comisión del 25 o 30 por ciento (los cronistas difieren en esto) sobre el precio de venta”, anota en su artículo.

“Nadie hay tan preparado en México para cumplir ese trato como Miguel Ángel Félix Gallardo. Durante sus días de contrabandista de goma y marihuana, ha montado una red de distribución que une el noroeste mexicano con el suroeste de los Estados Unidos. Pasa la yerba y la goma por un archipiélago de contactos en Sonora, Baja California, Arizona, Nuevo México y California. Para estos efectos, la frontera empieza en las barrancas de la sierra mazateca y termina en el corazón de las grandes ciudades de Norteamérica: Nueva York y Los Ángeles, Miami y Chicago, Washington y Detroit”, escribe Aguilar Camín.

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El pacto de Altata consolidó y extendió la capacidad de operación de Félix Gallardo y el Cártel de Guadalajara, al punto de compararlo con el Cártel de Medellín.

De los colombianos aprendió la estrategia de mover la droga en pequeñas aeronaves. De hecho, fue el primer traficante mexicano en establecer un puente aéreo entre Sudamérica, América Central y el norte de México. De allí la mercancía se enviaba por tierra a los contactos estadounidenses.

Félix Gallardo, otro de los padrinos de Caro Quintero en el cártel de Guadalajara

A principios de febrero de 1977, la DEA tiene la primera prueba de su poder. Ese año, Johnny Phelps, uno de sus agentes en San Diego, recibió la noticia de que 300 kilogramos de cocaína habían llegado a Culiacán desde Colombia y que un avión privado que transportaba la mitad de esa carga se dirigía a Tijuana. “En aquellos días, nunca se había visto una carga de ese tamaño al oeste de las Montañas Rocosas”, escribe la periodista Elaine Shannon en su libro Desperados: Latin Drug Lords, U.S. Lawmen, and the War America Can’t Win.

Miguel Ángel Félix Gallardo (Fotoarte: Steve Allen)

De los colombianos aprendió la estrategia de mover la droga en pequeñas aeronaves. De hecho, fue el primer traficante mexicano en establecer un puente aéreo entre Sudamérica, América Central y el norte de México

Phelps convenció a un grupo de federales para que fueran al aeropuerto de Tijuana. Cuando el avión aterrizó, encontraron 141 kilogramos de cocaína, un récord para la época. El responsable era Félix Gallardo, quien en 1979 fue incluido en los archivos de la DEA como “un intermediario especializado en el transporte, sospechoso de ejecutar cargas de tallas grandes de cocaína en Arizona y Los Ángeles”. Su organización creció hasta el punto en que enviaba entre una tonelada y media y dos toneladas de cocaína al mes.

Para los años ochenta, “es el hombre más buscado y menos perseguido del noroeste de México”, anota Aguilar Camín. “Todo el mundo sabe de sus negocios y de su vida. Aparece en fiestas, bodas y bautizos, que la prensa local reseña rumbosamente”.

Él se presentaba en Sinaloa y Jalisco como un próspero empresario ganadero, dueño de restaurantes y centros nocturnos, y hasta era miembro del consejo local del desaparecido Banco Somex. Nadie se atrevía a tocarlo. En los estantes oficiales había al menos 15 órdenes de aprehensión en su contra, acumuladas hasta 1976, por tráfico de cocaína y heroína, escribe el investigador Luis Astorga.

Los viajes de Miguel Ángel Félix Gallardo por el mundo (Infobae)

Hasta que la DEA puso en marcha la llamada Operación Padrino, en 1982, para cercar a Félix Gallardo y su gente.

La cacería

Aguilar Camín relata que en 1984 la DEA tenía cuatro agentes radicados en Guadalajara y 30 más repartidos en la Ciudad de México, Monterrey, Hermosillo, Mazatlán y Mérida. Otros 20 van y vienen en tareas temporales. Entre ellos estaba Enrique Kiki Camarena, a quien llaman también El Gallo Prieto.

El Cártel de Guadalajara estaba bajo investigación. En particular, Enrique “Kiki” Camarena seguía de cerca las actividades de Rafael Caro Quintero. A partir de los informes del agente, el Gobierno federal ordenó un operativo el 6 de noviembre de 1984 en la hacienda El Búfalo, propiedad del narcotraficante.

De acuerdo con las crónicas periodísticas de la época, en el despliegue participaron 270 soldados, 170 agentes de la Policía Judicial Federal, 35 agentes del Ministerio Público, 50 auxiliares, 15 helicópteros y tres aviones Cessna. El operativo representó un duro golpe para Caro Quintero, quien perdió 8 mil 500 toneladas de marihuana que ya habían sido cosechadas.

Miguel Ángel Félix Gallardo, detenido en 1989

Su venganza tuvo como diana a los agentes de la DEA que operaban desde Guadalajara. Entre ellos, Enrique Camarena, que había seguido la pista de Caro Quintero en su rancho de Chihuahua gracias a la información que había proporcionado un piloto de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, ex militar retirado.

A los dos los secuestró el 7 de febrero de 1985. Los torturaron en la casa de Caro Quintero y los mataron a golpes. Sus cuerpos aparecieron una semana después en Michoacán. A partir de ese momento, la DEA persiguió sin tregua a los tres líderes del Cártel de Guadalajara: a Rafael Caro Quintero, a Ernesto Fonseca y a Miguel Ángel Félix Gallardo.

El narcotraficante ofreció una entrevista a Telemundo, en la cual aseguró que su estado de salud es delicado (Captura: Telemundo)

A Caro Quintero lo detienen el 4 de abril de ese mismo año en Costa Rica. A los tres días, el 7 de abril, aprehendieron a Ernesto Fonseca. Y cuatro años después, el 8 de abril de 1989, cayó Félix Gallardo de la mano del policía Guillermo González Calderón, su compadre y hasta entonces uno de sus protectores.

Cuando lo aprehendieron, Félix Gallardo tenía 43 años. De los tres, solo él sigue en la cárcel por el asesinato de Camarena y Zavala. Tuvieron que pasar 28 años para que el llamado Padrino o Jefe de Jefes recibiera una condena de 37 años de cárcel, apenas impuesta en agosto de 2017.