Mono trepa por cables y techos de viviendas en San Juan de Lurigancho en busca de comida

La presencia del primate sorprendió a los vecinos, quienes siguieron sus movimientos por distintos puntos del sector (Créditos: Panamericana TV)

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Un mono fue visto desplazándose por cables y techos de viviendas en Los Álamos de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho. La presencia del animal sorprendió a los residentes, quienes observaron cómo avanzaba por diferentes puntos del sector en busca de alimento. Ante esta situación, los ciudadanos solicitaron la intervención del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para ponerlo a buen recaudo.

El animal recorrió los cables y techos de las viviendas

De acuerdo con el reporte de Buenos días Perú de Panamericana Televisión, el ejemplar habría aparecido durante el día anterior y comenzó a recorrer las calles del sector. Según los testimonios recogidos, llegó desde una zona ubicada en la parte posterior del vecindario y avanzó entre viviendas y estructuras elevadas hasta alcanzar los tendidos eléctricos.

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Durante su recorrido, el primate habría tomado plátanos y otras frutas que encontró en los alrededores. Las imágenes registradas en el sector muestran al ejemplar desplazándose con agilidad, mientras algunos residentes intentaban seguir sus movimientos para conocer hacia dónde se dirigía.

El animal habría llegado desde una zona posterior al vecindario y avanzó entre viviendas hasta alcanzar los tendidos eléctricos - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Vecinos alertaron sobre la presencia del primate

La aparición de esta especie generó inquietud entre los moradores. Algunos prefirieron no declarar ante las cámaras, mientras otros permanecieron atentos a cualquier movimiento. La principal preocupación está relacionada con los riesgos que enfrenta el ejemplar al transitar por instalaciones eléctricas y calles donde circulan vehículos y personas.

Además, los ciudadanos consideran necesario que personal especializado se encargue del caso. Su intención es evitar que alguien resulte herido durante una eventual captura y, al mismo tiempo, garantizar que el animal reciba un manejo adecuado.

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Serenazgo intentó poner al mono a buen recaudo

La situación también movilizó a personal de serenazgo. Un agente municipal intentó aproximarse para capturar al ejemplar y trasladarlo hacia un espacio seguro. Sin embargo, el animal logró escapar rápidamente y continuó su recorrido por las inmediaciones.

Las imágenes difundidas permiten observar la facilidad con la que se desplazaba entre las estructuras. Cada intento de acercamiento provocaba que buscara una nueva ruta para alejarse, lo que dificultó las labores de quienes pretendían ponerlo bajo resguardo.

Un mono fue visto desplazándose por cables y techos de viviendas en Los Álamos de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Residentes pidieron la intervención de Serfor

Frente a este escenario, los vecinos solicitaron que Serfor atienda el caso. La entidad deberá evaluar las condiciones en las que se encuentra el primate y determinar el procedimiento correspondiente para garantizar su protección.

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El llamado cobra importancia debido a que se trata de fauna silvestre localizada en un entorno urbano. Una intervención especializada permitiría reducir los riesgos durante el rescate y establecer el destino que tendrá el ejemplar una vez que sea retirado de la vía pública.

Recomiendan evitar acercamientos y reportar su ubicación

Ante una nueva aparición, los ciudadanos deben evitar intentar atraparlo por cuenta propia. Tampoco resulta conveniente rodearlo, alimentarlo o realizar acciones que puedan alterarlo, especialmente debido a que podría reaccionar de manera imprevisible.

La prioridad, en este caso, es facilitar el trabajo de los especialistas. Con el reporte oportuno de los vecinos, las autoridades podrán establecer su ubicación y ejecutar una intervención que reduzca los riesgos tanto para el animal como para quienes viven en los alrededores.

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