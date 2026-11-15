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Ucrania intensifica los ataques contra refinerías rusas para elevar la presión sobre Moscú en las negociaciones

Las fuerzas ucranianas reivindicaron este domingo un ataque contra el complejo petroquímico Nizhnekamskneftekhim, propiedad de la empresa rusa Sibur, y una refinería cercana

Ucrania atacó una refinería en la ciudad rusa de Nizhnekamsk
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Ucrania ha intensificado sus ataques contra la infraestructura petrolera rusa con la expectativa de elevar la presión sobre Moscú durante las negociaciones trilaterales con Rusia y Estados Unidos, aunque la nueva limitación al acceso de sus drones a la tecnología Starshield complica parte de sus operaciones y la defensa de zonas civiles.

Las fuerzas ucranianas reivindicaron un ataque contra el complejo petroquímico Nizhnekamskneftekhim, propiedad de la empresa rusa Sibur, y una refinería cercana en Nizhnekamsk, ciudad de unos 240.000 habitantes de Tartaristán. El alcalde Radmir Belyaev confirmó un “ataque masivo y prolongado con drones enemigos” que causó daños en instalaciones, dejó seis heridos y afectó un edificio residencial.

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Las autoridades locales dispusieron controles sobre la calidad del aire tras el ataque. Videos difundidos en redes sociales mostraron llamas y una columna de humo sobre el área industrial, aunque su autenticidad no fue verificada.

En las últimas dos semanas, los drones ucranianos atacaron cinco de las mayores refinerías de crudo de Rusia y un nodo de transporte de petróleo en la región de Samara. La ofensiva provocó nuevamente filas frente a las estaciones de servicio rusas, mientras analistas ucranianos confían en que el efecto económico mejore la posición negociadora de Kiev.

Imagen de archivo de columnas de humo elevándose desde los incendios en una refinería de petróleo tras un ataque con drones ucranianos, en Moscú, Rusia. 20 septiembre 2026. REUTERS/Stringer
Imagen de archivo de columnas de humo elevándose desde los incendios en una refinería de petróleo tras un ataque con drones ucranianos, en Moscú, Rusia. 20 septiembre 2026. REUTERS/Stringer

La presión sobre las instalaciones energéticas coincidió con ataques en territorio ruso que dejaron tres muertos: uno en la ciudad portuaria industrial de Taganrog y dos en la región ocupada de Lugansk, según autoridades rusas y prorrusas. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que derribó 533 drones ucranianos entre la noche del sábado y la mañana del domingo en una docena de regiones de Rusia y Crimea anexada.

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Oleksí Mélnik, analista de seguridad internacional del Centro Razumkov de Kiev, sostuvo que los ataques deben acompañar la vía diplomática para modificar el cálculo del Kremlin. Al explicar su posición sobre las conversaciones, dijo a EFE: “Las palabras no son suficientes” para convencer a los rusos de que fracasarán en Ucrania; deben estar acompañadas de “pasos concretos”.

Mélnik planteó que Estados Unidos debería reforzar las capacidades ucranianas y eliminar las restricciones a los ataques contra la retaguardia rusa, salvo que Moscú acepte un alto el fuego. El exasesor del Ministerio de Defensa vinculó esa demanda con la falta de avances tangibles en las conversaciones entre las tres partes.

Volodímir Omelchenko, experto en energía, consideró que la campaña contra las refinerías puede tener una incidencia mayor que una negociación prolongada. En un análisis para el Centro Razumkov, proyectó: “Si los ataques continúan con la misma intensidad, la producción de combustible rusa podría caer por debajo de tres millones de barriles diarios en unas dos semanas”.

El analista sostuvo que, bajo ese umbral, Rusia tendría grandes dificultades para sostener al mismo tiempo su economía y el abastecimiento de sus fuerzas armadas. Según su evaluación, una crisis aguda de combustible podría extenderse al resto de la economía y llevar a Moscú a una posición más constructiva en la mesa de negociación.

Ucrania busca dañar la infraestructura petrolera rusa (REUTERS/Sergei Karpukhin)
Ucrania busca dañar la infraestructura petrolera rusa (REUTERS/Sergei Karpukhin)

Las restricciones a Starshield afectan la defensa de áreas civiles ucranianas

El acceso de los drones ucranianos a Starshield, el programa militar basado en el servicio satelital de SpaceX, volvió a quedar limitado sin aviso poco después de que Kiev reanudara sus ataques contra la industria petrolera rusa. Volodímir Zelenski confirmó el problema el jueves, aunque la limitación ya afectaba las operaciones desde una semana antes.

“Leon”, portavoz de la 414ª Brigada de Fuerzas de Sistemas No Tripulados, explicó a EFE que la conexión con los aparatos pierde estabilidad cuando alcanzan 140 km/h y se corta por encima de 160 km/h. Aun así, aseguró que esa restricción no impide a la unidad atacar infraestructuras estratégicas dentro de Rusia.

El portavoz indicó que el mayor impacto se registra en las operaciones de alcance medio contra la logística militar rusa en Crimea y otros territorios ocupados. También advirtió que los drones rusos se desplazan entre tres y cuatro veces más rápido que los interceptores ucranianos bajo las actuales limitaciones.

Al referirse a los efectos sobre la población, “Leon” afirmó: “Las restricciones se notan sobre todo en la capacidad de proteger las áreas civiles contra ataques rusos”. Según explicó, esa diferencia de velocidad impide derribar aparatos que cruzan la línea del frente rumbo a ciudades e infraestructuras civiles.

Los ataques rusos agravan los cortes de electricidad antes del invierno

Rusia afirmó que también atacó infraestructura de transporte y producción utilizada con fines militares, incluidas locomotoras y otras instalaciones castrenses. Ucrania informó de heridos en varias regiones y de apagones relevantes en Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Odesa.

Oleksandr Merezhko, jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento ucraniano, describió desde Kiev el efecto de los ataques rusos contra la retaguardia del país. “No importa lo difíciles que se pongan las cosas, tenemos que perseverar. En el frente es todavía más difícil”, afirmó.

Merezhko señaló que Ucrania puede apoyarse en la experiencia acumulada durante los inviernos anteriores de guerra. También recogió el llamamiento de Zelenski a recibir equipos energéticos de socios adicionales, incluidos países de América Latina.

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