Vivieron bajo el hielo ártico hace 48.000 años, pero el calentamiento global podría extinguirlos

El ingreso de aguas oceánicas y el adelgazamiento del hielo facilitaron el desarrollo de plancton en la zona polar durante los períodos templados de la glaciación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Diminutos huesos del oído de peces hallados en el fondo del Ártico desafían lo que se creía sobre la vida bajo el hielo durante la última glaciación. Un equipo liderado por Pauline Snoeijs-Leijonmalm, profesora de la Universidad de Estocolmo, descubrió en 2021 —a bordo del rompehielos sueco Oden— que el bacalao de hielo (Arctogadus glacialis) y el bacalao polar (Boreogadus saida) habitaron las cercanías del Polo Norte hace casi 48.000 años, durante períodos de calor relativo dentro de la era glacial.

Los resultados fueron publicados en la revista Nature Communications y se basan en el análisis de 256 otoitos (piedras diminutas del oído interno) recuperados en cinco sitios próximos al Polo Norte y al norte de Groenlandia. De ese total, 79 fueron sometidos a datación por radiocarbono, una técnica que permite estimar la antigüedad de los restos.

PUBLICIDAD

El hallazgo abre una ventana inesperada al pasado del océano polar y, al mismo tiempo, lanza una advertencia sobre el futuro de estas especies ante el calentamiento actual, según el artículo publicado en Earth.com.

Los peces sobrevivieron gracias a ventanas de calor y aberturas en el entorno

El bacalao de hielo resistió las temperaturas extremas de hace 20.000 años en las aberturas marinas conocidas como polynyas al norte de Groenlandia (Gentileza, estudio: Supervivencia y divergencia de especies endémicas de bacalao del Ártico durante 50.000 años de cambio climático, publicado en Nature Communications)

Cuando los primeros sedimentos subieron a cubierta, el equipo notó de inmediato la presencia de un otoito. Dado que cada especie tiene una forma de piedra auditiva distinta, los investigadores pudieron identificar con precisión qué peces habitaron esa zona y en qué momento.

Los registros mostraron que ambos grupos coexistieron cerca del Polo Norte entre hace aproximadamente 48.000 y 35.000 años, un período que incluyó episodios de temperaturas relativamente más altas. Esos intervalos más cálidos habrían adelgazado el hielo, permitiendo que la luz solar llegara al agua y favoreciera el crecimiento de microalgas.

PUBLICIDAD

El ingreso de agua desde el Atlántico y el Pacífico también habría aportado nutrientes y plancton —organismos microscópicos que flotan en el agua y constituyen la base de la cadena alimentaria marina—, lo que haría posible mantener una red trófica bajo el hielo.

La formación de un puente continental entre Asia y América del Norte interrumpió el paso del Pacífico e hizo desaparecer los registros de peces cerca del Polo (Gentileza, estudio: Supervivencia y divergencia de especies endémicas de bacalao del Ártico durante 50.000 años de cambio climático, publicado en Nature Communications)

Luego, entre hace 35.000 y 12.000 años, el registro desaparece cerca del Polo. El período más frío de la glaciación, entre hace 27.000 y 19.000 años, cayó justo en ese intervalo.

Las grandes capas de hielo continental redujeron el nivel del mar más de 100 metros, lo que formó un puente terrestre entre Asia y América del Norte que bloqueó el paso del líquido del Pacífico hacia el Ártico. Con menos agua atlántica y hielo marino permanente incluso en verano, la escasez de alimento habría resultado insostenible para los peces.

PUBLICIDAD

El bacalao de hielo sobrevivió el peor frío al norte de Groenlandia

Al norte de Groenlandia, sin embargo, el bacalao de hielo dejó rastros incluso durante el punto más álgido de la glaciación: el mayor grupo de otoitos de esta especie data de hace alrededor de 20.000 años.

La reapertura del estrecho de Bering hace 12.000 años permitió la recolonización de ambas variedades de bacalao en el Ártico central (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores atribuyen esa supervivencia a las llamadas polynyas, aberturas naturales en el hielo marino donde el viento y el ascenso de agua más cálida desde las profundidades mantienen el mar libre de hielo, lo que permite el desarrollo de vida marina en un entorno por lo demás congelado.

Los materiales orgánicos no prueban directamente la existencia de esas aberturas en los sitios de muestreo, pero su presencia constituye un indicio sólido. El bacalao polar, en cambio, no dejó un registro comparable en esa zona durante el período más frío.

PUBLICIDAD

Los estudios genéticos previos ya habían sugerido que Arctogadus glacialis sobrevivió en un refugio muy reducido, con una diversidad genética significativamente menor que la de su pariente, el cual migró hacia el sur y conservó mayor variabilidad. Los restos refuerzan esos hallazgos anteriores y permiten trazar las historias separadas de los ejemplares.

El calentamiento actual representa una amenaza que el hielo nunca representó

Los estudios genéticos confirmaron que Arctogadus glacialis sobrevivió en un refugio reducido con menor variabilidad que el bacalao polar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas especies reaparecieron en el registro fósil cerca del Polo hace unos 12.000 años, cuando el deshielo al final de la glaciación reabrió el estrecho de Bering y permitió nuevamente el ingreso de agua del Pacífico.

Su presencia fue más abundante durante el período más cálido del Ártico occidental, lo que indica que cierto grado de calentamiento les fue favorable. Sin embargo, el calentamiento actual opera en una dirección distinta y a una velocidad que estas variedades podrían no tolerar.

PUBLICIDAD

El hielo del Ártico central es cada vez más delgado y joven, y poblaciones propias de aguas más templadas avanzan hacia el norte. “La expansión hacia el norte de especies boreales como el bacalao del Atlántico y el abadejo de Alaska aumentará la competencia y la depredación en el océano Ártico”, afirmó Pauline Snoeijs-Leijonmalm, profesora de la Universidad de Estocolmo, según el comunicado del Instituto Alfred Wegener.

El bacalao de hielo es considerado el más vulnerable de los dos, dado que depende de aguas muy frías y cuenta con escasa diversidad genética para adaptarse a los cambios. Los autores señalan que futuras expediciones podrían buscar ejemplares vivos cerca del Polo Norte, ya que algunos materiales datados tienen apenas entre 1.300 y 1.400 años de antigüedad, lo que sugiere que la especie podría aún habitar esas aguas.

PUBLICIDAD