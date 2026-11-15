Hijo de Jaime Molina hizo el retrato prometido a Rafael Escalona en Valledupar: “Un legado de amistad”

El hijo del reconocido pintor develó la obra que fue prometida por su padre al reconocido cantautor vallenato (@comfacesar/X)

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Jaime Molina Torres, hijo del reconocido pintor Jaime Molina Maestre, cumplió con un retrato la promesa que su padre le hizo al fallecido cantante vallenato Rafael Escalona, 48 años después de que la amistad entre ambos artistas quedara fijada en una canción.

El heredero del caricaturista retiró la tela roja que cubría la pintura durante un acto en el Museo del Acordeón de Valledupar, donde quedó expuesto el rostro del compositor vallenato.

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La obra presenta a Rafael Escalona con una sonrisa amplia. Molina Torres fue el autor del retrato, elaborado como parte de un homenaje que enlaza la pintura de su padre con el repertorio musical del compositor. La develación tuvo lugar el viernes, ante familiares, gestores culturales, investigadores y seguidores del vallenato.

“Fue un ejercicio interesante porque traté de cumplir la promesa de mi padre, ya que Escalona hizo la suya con la canción”, explicó Jaime Molina Torres en declaraciones a la Caja de Compensación Familiar del Cesar (Comfacesar), citadas por El Tiempo.

Jaime Molina Torres develó en el Museo del Acordeón de Valledupar el retrato del compositor Rafael Escalona. (@comfacesar/X)

El pintor señaló que la idea estuvo presente en su imaginación y se preguntó qué justicia habría podido hacer el arte de Jaime Molina Maestre a “un genio de la música” como Escalona.

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El compositor, acordeonero y director del Museo del Acordeón, José Alberto ‘Beto’ Murgas Peñaloza, recordó que Pachín Escalona le contó que conservaba un audio en el que Jaime Molina Maestre asumía el compromiso con su amigo. “Es un son lento, muy bien cantado”, afirmó Murgas sobre esa grabación.

Rafael Escalona compuso la canción 'Jaime Molina' tras la muerte del pintor para cumplir la promesa convenida. (@comfacesar/X)

Durante la jornada también se presentó un cancionero pedagógico ilustrado con cinco composiciones de Escalona. El volumen incluye relatos, transcripciones musicales e ilustraciones, y tendrá 100 ejemplares destinados a bibliotecas, museos e instituciones educativas. La iniciativa cuenta con el apoyo de Comfacesar y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

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El licenciado en música Luis Alfredo Luna Torres seleccionó, analizó y transcribió las obras. Molina Torres realizó las ilustraciones y el retrato entregado en el evento. Por su parte, el escritor, acordeonero y actor Víctor Navarro Jiménez explicó que escribió cinco relatos sobre las canciones escogidas, sus personajes y sus significados para la propuesta “La canción y el retrato”.

Rafael Escalona Bolaños, hijo del compositor, afirmó que el proyecto prolonga el afecto y la admiración que unieron a su padre con Jaime Molina Maestre. “Es un legado de amistad que ha trascendido el tiempo y las generaciones”, expresó durante el acto.

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Las instituciones presentaron un cancionero pedagógico de 100 ejemplares con destino a museos, bibliotecas y colegios. (@comfacesar/X)

La apuesta entre Jaime Molina Maestre y Rafael Escalona

La promesa que ahora materializó Molina Torres se originó en un trato entre Jaime Molina Maestre y Rafael Escalona. Según los recuerdos compartidos en el homenaje, los amigos acordaron que quien muriera primero sería honrado por el otro: el pintor haría un retrato si fallecía Escalona y el compositor escribiría un son si moría Molina.

Escalona cumplió su parte tras la muerte de su amigo con la canción Jaime Molina, que convirtió aquella apuesta en uno de los pasajes más recordados de su obra.

El estribillo expone el acuerdo: “Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición: si yo moría primero, él me hacía un retrato; pero si él moría primero, yo le sacaba un son”.

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Una carta enviada por Escalona desde Panamá en 1977 constató la relación y las bromas habituales entre ambos creadores. (crédito Colprensa)

La relación entre los dos artistas también quedó registrada en una carta que Escalona envió desde Colón, Panamá, en 1977. En el texto, el compositor bromeaba con Molina Maestre por sus comentarios sobre unos relojes que regalaba a sus amigos en Valledupar; la correspondencia muestra la cercanía que mantenían antes de que la canción y, ahora, el retrato fijaran su amistad en la memoria cultural colombiana.

La canción Jaime Molina ha tenido varias versiones desde que Escalona la compuso. Entre ellas sobresale la interpretación de Carlos Vives, que la incorporó a su repertorio y contribuyó a llevar este relato de amistad a nuevas audiencias.

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