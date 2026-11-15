Colombia

Hijo de Jaime Molina hizo el retrato prometido a Rafael Escalona en Valledupar: “Un legado de amistad”

El artista presentó la pintura del compositor vallenato en el Museo del Acordeón, 48 años después de que su progenitor asumiera el compromiso con su amigo

El hijo del reconocido pintor develó la obra que fue prometida por su padre al reconocido cantautor vallenato (@comfacesar/X)
Guardar

Jaime Molina Torres, hijo del reconocido pintor Jaime Molina Maestre, cumplió con un retrato la promesa que su padre le hizo al fallecido cantante vallenato Rafael Escalona, 48 años después de que la amistad entre ambos artistas quedara fijada en una canción.

El heredero del caricaturista retiró la tela roja que cubría la pintura durante un acto en el Museo del Acordeón de Valledupar, donde quedó expuesto el rostro del compositor vallenato.

PUBLICIDAD

La obra presenta a Rafael Escalona con una sonrisa amplia. Molina Torres fue el autor del retrato, elaborado como parte de un homenaje que enlaza la pintura de su padre con el repertorio musical del compositor. La develación tuvo lugar el viernes, ante familiares, gestores culturales, investigadores y seguidores del vallenato.

Fue un ejercicio interesante porque traté de cumplir la promesa de mi padre, ya que Escalona hizo la suya con la canción”, explicó Jaime Molina Torres en declaraciones a la Caja de Compensación Familiar del Cesar (Comfacesar), citadas por El Tiempo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Jaime Molina Torres develó en el Museo del Acordeón de Valledupar el retrato del compositor Rafael Escalona. (@comfacesar/X)

El pintor señaló que la idea estuvo presente en su imaginación y se preguntó qué justicia habría podido hacer el arte de Jaime Molina Maestre a “un genio de la música” como Escalona.

PUBLICIDAD

El compositor, acordeonero y director del Museo del Acordeón, José Alberto ‘Beto’ Murgas Peñaloza, recordó que Pachín Escalona le contó que conservaba un audio en el que Jaime Molina Maestre asumía el compromiso con su amigo. “Es un son lento, muy bien cantado”, afirmó Murgas sobre esa grabación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Rafael Escalona compuso la canción 'Jaime Molina' tras la muerte del pintor para cumplir la promesa convenida. (@comfacesar/X)

Durante la jornada también se presentó un cancionero pedagógico ilustrado con cinco composiciones de Escalona. El volumen incluye relatos, transcripciones musicales e ilustraciones, y tendrá 100 ejemplares destinados a bibliotecas, museos e instituciones educativas. La iniciativa cuenta con el apoyo de Comfacesar y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

El licenciado en música Luis Alfredo Luna Torres seleccionó, analizó y transcribió las obras. Molina Torres realizó las ilustraciones y el retrato entregado en el evento. Por su parte, el escritor, acordeonero y actor Víctor Navarro Jiménez explicó que escribió cinco relatos sobre las canciones escogidas, sus personajes y sus significados para la propuesta “La canción y el retrato”.

Rafael Escalona Bolaños, hijo del compositor, afirmó que el proyecto prolonga el afecto y la admiración que unieron a su padre con Jaime Molina Maestre. “Es un legado de amistad que ha trascendido el tiempo y las generaciones”, expresó durante el acto.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las instituciones presentaron un cancionero pedagógico de 100 ejemplares con destino a museos, bibliotecas y colegios. (@comfacesar/X)

La apuesta entre Jaime Molina Maestre y Rafael Escalona

La promesa que ahora materializó Molina Torres se originó en un trato entre Jaime Molina Maestre y Rafael Escalona. Según los recuerdos compartidos en el homenaje, los amigos acordaron que quien muriera primero sería honrado por el otro: el pintor haría un retrato si fallecía Escalona y el compositor escribiría un son si moría Molina.

Escalona cumplió su parte tras la muerte de su amigo con la canción Jaime Molina, que convirtió aquella apuesta en uno de los pasajes más recordados de su obra.

El estribillo expone el acuerdo: “Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición: si yo moría primero, él me hacía un retrato; pero si él moría primero, yo le sacaba un son”.

El maestro Rafael Escalona le escribió unos versos dedicados a de la Espriella en 2001, que fueron cantados en París usando la misma melodía de "La casa en el aire", una de sus canciones más recordadas - crédito Colprensa
Una carta enviada por Escalona desde Panamá en 1977 constató la relación y las bromas habituales entre ambos creadores. (crédito Colprensa)

La relación entre los dos artistas también quedó registrada en una carta que Escalona envió desde Colón, Panamá, en 1977. En el texto, el compositor bromeaba con Molina Maestre por sus comentarios sobre unos relojes que regalaba a sus amigos en Valledupar; la correspondencia muestra la cercanía que mantenían antes de que la canción y, ahora, el retrato fijaran su amistad en la memoria cultural colombiana.

La canción Jaime Molina ha tenido varias versiones desde que Escalona la compuso. Entre ellas sobresale la interpretación de Carlos Vives, que la incorporó a su repertorio y contribuyó a llevar este relato de amistad a nuevas audiencias.

Temas Relacionados

Jaime MolinaRafael EscalonaRetrato de EscalonaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Neiva convoca Consejo de Seguridad extraordinario tras atentados con explosivos en peajes

El alcalde Germán Casagua sostuvo que la ciudad “no se va a doblegar ante la violencia” y anticipó coordinación con municipios vecinos

Neiva convoca Consejo de Seguridad extraordinario tras atentados con explosivos en peajes

Hombre de 34 años murió tras un ataque con arma blanca en un hotel de Medellín: su pareja se entregó a las autoridades

La víctima recibió lesiones mortales durante una disputa por el cobro del hospedaje, ocurrida en Villa Nueva, donde agentes y funcionarios judiciales practicaron la inspección correspondiente del cuerpo

Hombre de 34 años murió tras un ataque con arma blanca en un hotel de Medellín: su pareja se entregó a las autoridades

Así quedó el calendario completo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay: partidos, fechas y clásicos

Los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de la Liga BetPlay iniciarán el sábado 21 de noviembre de 2026 con los partidos entre Atlético Bucaramanga y América de Cali e Independiente Medellín contra Santa Fe

Así quedó el calendario completo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay: partidos, fechas y clásicos

K-pop en Colombia: las 10 canciones que dominan el ranking en iTunes

BoA, TVXQ y Rain figuraron entre los primeros idols que promovieron la expansión internacional del K-pop más allá de Corea del Sur

K-pop en Colombia: las 10 canciones que dominan el ranking en iTunes

Chontico Día resultados de hoy domingo 15 de noviembre, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Chontico Día resultados de hoy domingo 15 de noviembre, esta fue la jugada ganadora
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón se burló de ‘Stream Fighters’ al afirmar que su nombre fue el más mencionado del evento sin estar invitada

Yina Calderón se burló de ‘Stream Fighters’ al afirmar que su nombre fue el más mencionado del evento sin estar invitada

Andrés Sandoval celebra su absolución en proceso por presunta violencia intrafamiliar: Katty Osorio, expareja se pronunció

Andrea Valdiri responde a las acusaciones de trampa tras vencer a La Divaza en 'Stream Fighters 5'

“No estoy embarazada”: La cantante Jenny López aclaró que los montajes en redes son falsos

Robert Farah aplaudió la fortaleza mental de Emiro Navarro tras su triunfo en ‘Stream Fighters 5’: “Lo que te propones lo logras”

Deportes

Radamel Falcao no ocultó su emoción por volver a vestir la camisa del Atlético de Madrid: “Defender este escudo siempre lo valoro”

Radamel Falcao no ocultó su emoción por volver a vestir la camisa del Atlético de Madrid: “Defender este escudo siempre lo valoro”

Así quedó el calendario completo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay: partidos, fechas y clásicos

Jugadores del Deportivo Pasto denuncian nuevo incumplimiento con los salarios: pidieron intervención de la Dimayor

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, reveló la clave para superar los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Cómo quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay para 2027: dos equipos en alto riesgo