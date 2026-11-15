Vinagre de manzana en ayunas: cómo usarlo como parte de una rutina saludable en 2026

Así debes tomar el vinagre de manzana por las mañanas para reducir la grasa abdominal y mantener un peso balanceado

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En este 2026, el vinagre de manzana se mantiene como una de las tendencias de bienestar más buscadas para complementar rutinas de alimentación y control de peso.

La evidencia disponible apunta a que su consumo podría asociarse con cambios modestos en el peso corporal, aunque no sustituye una dieta balanceada, actividad física ni atención médica.

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Tomarlo por la mañana se ha popularizado por su posible relación con una mayor sensación de saciedad y con un menor consumo de calorías durante el día. Aun así, los especialistas advierten que no existe evidencia para presentarlo como un producto capaz de eliminar grasa abdominal por sí solo.

Un estudio realizado por la revista experta en salud estadounidense Healthline, con 175 adultos con obesidad analizó durante 12 semanas el consumo diario de bebidas con 15 o 30 mililitros de vinagre. Los participantes que recibieron 15 mililitros registraron una reducción promedio cercana a 1.2 kilogramos, mientras que el grupo de 30 mililitros perdió alrededor de 1.7 kilogramos. Los resultados fueron moderados y corresponden a un periodo limitado de seguimiento.

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Una revisión de estudios clínicos publicada en 2025 también identificó reducciones en peso, IMC y circunferencia de cintura en algunos grupos que consumieron vinagre de manzana. Sus autores aclaran que los resultados varían entre investigaciones y que hacen falta ensayos de mayor duración para establecer sus efectos con precisión.

Su capacidad para aumentar la sensación de saciedad y reducir la cantidad total de calorías ingeridas durante el día es solo uno de los beneficios de este jugo fermentado (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El consumo matutino también puede contribuir a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre después del desayuno, lo que resulta particularmente útil para personas que buscan controlar picos de energía o gestionar problemas de prediabetes o diabetes.

Dosis correcta y forma de consumo para obtener mejores beneficios del vinagre de manzana

Para aprovechar los beneficios del vinagre de manzana en las mañanas, se recomienda consumirlo de manera moderada. Una dosis adecuada sería entre 15 ml (1 cucharada) y 30 ml (2 cucharadas) diluidos en un vaso grande de agua (240 ml) para prevenir molestias en el sistema digestivo o la irritación del esmalte dental.

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Evita consumirlo directamente sin diluir, ya que su contenido de ácido acético podría resultar agresivo para el esófago o los dientes. También es aconsejable empezar con una cantidad menor e incrementar gradualmente, según la tolerancia personal.

Incorporarlo al inicio del día, antes del desayuno, podría ser una estrategia eficaz para potenciar su efecto en la sensación de saciedad y la regulación metabólica.

Dosis correcta y forma de consumo para obtener mejores beneficios del vinagre de manzana

Beneficios generales del vinagre de manzana

Más allá de sus efectos para el control de peso, el vinagre de manzana ofrece diversos beneficios para la salud respaldados por investigaciones científicas. Entre los más destacados, se encuentran los siguientes:

Antibacteriano : El vinagre de manzana puede eliminar ciertos tipos de bacterias, lo que lo convierte en un remedio natural utilizado, incluso, para conservar alimentos.

Control del azúcar en la sangre : Ayuda a reducir los niveles de glucosa y a mejorar la respuesta a la insulina, beneficiando especialmente a quienes buscan controlar o prevenir la diabetes tipo 2.

Bajo en calorías : Con pocas calorías por porción, es un complemento ideal para quienes desean mantener un déficit calórico en la dieta sin comprometer el sabor.

Salud cardiovascular : Contribuye a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, lo que podría mejorar la salud del corazón.

Propiedades antioxidantes : Contiene compuestos antioxidantes que ayudan a proteger al organismo contra los efectos del envejecimiento y el daño celular.

Prevención del cáncer: Aunque son necesarias más investigaciones, algunos estudios iniciales sugieren que podría tener propiedades que inhiban el crecimiento de células cancerígenas.

Beneficios generales del vinagre de manzana

Aunque el vinagre de manzana puede ser un apoyo útil dentro de un estilo de vida saludable, no es una solución milagrosa para perder peso. Los mejores resultados se obtienen cuando se acompaña de una dieta equilibrada y ejercicio regular. Asimismo, consulta con un profesional de la salud antes de introducirlo a tu rutina, especialmente si tienes problemas gástricos o alguna condición médica preexistente.

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