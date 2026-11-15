EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de noviembre

09:00 horas — Colectiva “Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl” Plaza de San Antonio Tecómitl, en Milpa Alta. Realizará la “Mercadita Feminista” para visibilizar desigualdades y promover la autonomía económica de mujeres de la comunidad. Aforo estimado: 50 personas.

10:00 horas — Comité Técnico Evaluador Apartidista y Neutro Instituto Nacional Electoral, en Tlalpan. Exigirá respeto a la autonomía e independencia del INE y defenderá su carácter ciudadano y apartidista. Aforo estimado: 20 personas.

10:00 horas — Caminando con la Sexta Interuniversitaria Paseo de la Reforma 211, colonia Guerrero, en Cuauhtémoc. Hará acopio de víveres, medicamentos y otros artículos para la “Gira por la Vida. Capítulo México” del EZLN. Aforo estimado: 30 personas.

11:00 horas — Marcha de Generación Z Del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino, en Cuauhtémoc. Manifestará rechazo a la violencia, la inseguridad y disposiciones legales que consideran restrictivas de la libertad de expresión. Aforo estimado: 200 personas.

11:00 horas — Colectiva Hilos Glorieta del Ahuehuete, en Cuauhtémoc, y Jardín Hidalgo, en Coyoacán. Realizará el acto político-cultural “Sangre de mi sangre” para denunciar la violencia de género y apoyar a víctimas de trata, feminicidio y desaparición. Aforo estimado: 25 personas.

12:00 horas — Colectivo “Protesta Divergente Palexico” Casa del Lago de la UNAM, en Miguel Hidalgo. Organizará una kermés y acopio de víveres para la “Gira por la Vida. Capítulo México” del EZLN. Aforo estimado: 40 personas.

12:00 horas — Colectiva “Hijas de la Cannabis” Plaza Tlaxcoaque, en Cuauhtémoc. Llevará a cabo un evento político-cultural para recaudar recursos para albergues de perros y gatos, además de exigir espacios públicos seguros para personas usuarias de cannabis, en especial mujeres. Aforo estimado: 60 personas.

16:00 horas — Comité de Lucha contra el Plan General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Fuente de los Cántaros del Parque México, en Cuauhtémoc. Celebrará una asamblea sobre posibles cambios del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. Aforo estimado: 50 personas.