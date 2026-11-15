EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de noviembre

La agenda de movilizaciones sociales de la SSC-CDMX para este 15 de noviembre de 2026 contempla una marcha y ocho concentraciones en distintas alcaldías. La principal movilización inicia a las 11:00 horas en el Monumento a la Revolución y avanza hacia el Zócalo capitalino, convocada por Generación Z, con una asistencia estimada de 200 personas. Entre los actos previstos figuran actividades feministas, de apoyo al EZLN, en defensa de la autonomía del INE, contra la violencia de género, en favor de espacios seguros para personas usuarias de cannabis y una asamblea sobre ordenamiento territorial. También se prevén dos rodadas motociclistas, una de ellas con posible afectación vial en su trayecto.
Últimas actualizaciones
La carrera ciclista L’étape CDMX prevé cortes a la circulación en Paseo de la Reforma, avenida Insurgentes y Anillo Periférico por su vinculación con el Tour de Francia 2026.
Los automovilistas deberán considerar afectaciones viales en esas arterias y tomar precauciones ante los desvíos que pueda generar el evento deportivo.
Agenda de manifestaciones
- 09:00 horas — Colectiva “Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl” Plaza de San Antonio Tecómitl, en Milpa Alta. Realizará la “Mercadita Feminista” para visibilizar desigualdades y promover la autonomía económica de mujeres de la comunidad. Aforo estimado: 50 personas.
- 10:00 horas — Comité Técnico Evaluador Apartidista y Neutro Instituto Nacional Electoral, en Tlalpan. Exigirá respeto a la autonomía e independencia del INE y defenderá su carácter ciudadano y apartidista. Aforo estimado: 20 personas.
- 10:00 horas — Caminando con la Sexta Interuniversitaria Paseo de la Reforma 211, colonia Guerrero, en Cuauhtémoc. Hará acopio de víveres, medicamentos y otros artículos para la “Gira por la Vida. Capítulo México” del EZLN. Aforo estimado: 30 personas.
- 11:00 horas — Marcha de Generación Z Del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino, en Cuauhtémoc. Manifestará rechazo a la violencia, la inseguridad y disposiciones legales que consideran restrictivas de la libertad de expresión. Aforo estimado: 200 personas.
- 11:00 horas — Colectiva Hilos Glorieta del Ahuehuete, en Cuauhtémoc, y Jardín Hidalgo, en Coyoacán. Realizará el acto político-cultural “Sangre de mi sangre” para denunciar la violencia de género y apoyar a víctimas de trata, feminicidio y desaparición. Aforo estimado: 25 personas.
- 12:00 horas — Colectivo “Protesta Divergente Palexico” Casa del Lago de la UNAM, en Miguel Hidalgo. Organizará una kermés y acopio de víveres para la “Gira por la Vida. Capítulo México” del EZLN. Aforo estimado: 40 personas.
- 12:00 horas — Colectiva “Hijas de la Cannabis” Plaza Tlaxcoaque, en Cuauhtémoc. Llevará a cabo un evento político-cultural para recaudar recursos para albergues de perros y gatos, además de exigir espacios públicos seguros para personas usuarias de cannabis, en especial mujeres. Aforo estimado: 60 personas.
- 16:00 horas — Comité de Lucha contra el Plan General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Fuente de los Cántaros del Parque México, en Cuauhtémoc. Celebrará una asamblea sobre posibles cambios del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. Aforo estimado: 50 personas.
- 20:00 horas — Bikers Addicted CDMX Tienda Bodega Aurrera Alta Tensión, en Álvaro Obregón. Realizará una reunión para incorporar integrantes a su club de motociclistas. Aforo estimado: 70 personas.