México

“Es lo peor que te puede pasar”: Doña Alegría recuerda la muerte de su hijo Toño de Nigris en La Mansión VIP 2

La madre de Poncho de Nigris compartió con sus compañeros de reality uno de los episodios más dolorosos de su vida y platicó cómo recibió la noticia del fallecimiento del futbolista

Imagen GNE4DYL6NRHIHIHMR73MXK5DZU
Guardar

Una de las conversaciones más conmovedoras de Doña Alegría dentro de La Mansión VIP 2 ocurrió cuando recordó la muerte de su hijo Antonio de Nigris, conocido como Toño o El Tano, quien falleció en noviembre de 2009 mientras desarrollaba su carrera futbolística en Grecia. Durante una charla con otros participantes, Leticia Guajardo habló de las circunstancias en las que recibió la noticia y del profundo dolor que significó perder a uno de sus hijos.

La madre de Poncho de Nigris relató que se enteró de lo ocurrido cuando el futbolista ya había fallecido y recordó que la noticia no llegó de inmediato a sus manos. “Me mandan al hospital, pero en el hospital ya estaba muerto. Ay, horrible. Y a mí no me hablaron hasta después”, contó ante sus compañeros, mientras reconstruía aquellos momentos que marcaron a su familia.

PUBLICIDAD

Su testimonio también dejó ver que, a casi 17 años de la tragedia, todavía existen preguntas y recuerdos difíciles alrededor de la muerte del deportista. “Y lo peor que te puede pasar en la vida es que se te muera un hijo. Es lo peor”, expresó. Sus palabras provocaron muestras de solidaridad entre los habitantes, quienes le ofrecieron mensajes de apoyo durante la conversación.

¿Quién era Toño de Nigris, el hijo de Doña Alegría?

Antonio de Nigris falleció en noviembre del 2009 (Foto: Twitter @rice_1183)
Antonio de Nigris falleció en noviembre del 2009 (Foto: Twitter @rice_1183)

Antonio de Nigris Guajardo fue un futbolista mexicano nacido en Monterrey, Nuevo León, el 1 de abril de 1978. También conocido como El Tano, desarrolló una carrera internacional como delantero y formó parte de diferentes clubes en México, España, Colombia, Brasil, Turquía y Grecia. Su trayectoria lo convirtió en uno de los representantes regiomontanos del futbol mexicano en el extranjero.

PUBLICIDAD

El deportista comenzó su carrera profesional con Rayados de Monterrey en 1999. Posteriormente defendió las camisetas del América, Pumas y Puebla, además de jugar para equipos como Villarreal, Once Caldas, Santos de Brasil y diferentes instituciones del futbol turco. También fue seleccionado nacional mexicano y disputó encuentros con el Tricolor.

Toño era hermano de Poncho y Aldo de Nigris y formaba parte de una familia que posteriormente alcanzó gran popularidad en el entretenimiento y las redes sociales. Tenía 31 años cuando murió y dejó a su esposa, Sonia Guerra, y a su hija Miranda. Su fallecimiento representó un golpe especialmente doloroso para Leticia Guajardo y sus otros hijos.

¿De qué murió Toño de Nigris? La enfermedad cardíaca que marcó su destino

Antonio de Nigris debutó con Monterrey en marzo del 2001(Foto: Twitter@SomosRayados)
Antonio de Nigris debutó con Monterrey en marzo del 2001(Foto: Twitter@SomosRayados)

Antonio de Nigris falleció durante la madrugada del 16 de noviembre de 2009 en Lárisa, Grecia, donde jugaba para el AE Larisa. De acuerdo con la información médica difundida después de su muerte, el futbolista despertó con fuertes dolores en el pecho. Su esposa solicitó una ambulancia, pero el delantero murió durante el traslado al hospital a consecuencia de un problema cardíaco.

Durante su conversación en el reality, Doña Alegría también recordó las dudas que surgieron en su familia después de recibir la noticia. “Estuvo muy extraño”, comentó al hablar de lo ocurrido durante el traslado del cuerpo. Incluso recordó que Poncho regresó con una impresión muy dolorosa de lo que había encontrado: “Está bien feo esto, algo le hicieron a Toño y no sé qué”.

Doña Alegría recuerda el dolor que vivió Poncho de Nigris

Doña Alegría asegura que la veracruzana aprovechó la alianza para impulsar su propio catálogo a costa de su colega.
Doña Alegría asegura que la veracruzana aprovechó la alianza para impulsar su propio catálogo a costa Bellakath. (Captura de pantalla )

En su relato, Leticia también mencionó que inicialmente no quería encargarse de recoger el cuerpo de su hijo. Fue Poncho quien viajó a Grecia para realizar los trámites y acompañar el proceso de regreso a México. La experiencia fue particularmente difícil para el conductor, quien años después también recordó públicamente el momento en que tuvo que despedirse de su hermano.

Durante la conversación, los compañeros de Doña Alegría intentaron reconfortarla. Incluso recibió un mensaje de apoyo de Larry Hernández, quien le hizo llegar palabras de ánimo para que continuara dentro de la competencia.

La participante agradeció las muestras de cariño, aunque dejó claro que ninguna palabra puede borrar una pérdida de esa magnitud. “A nadie se lo deseo, ni a mi peor enemigo ni nada, porque qué horror”, expresó. Su testimonio permitió conocer una faceta más íntima de la madre de Poncho de Nigris y recordó que, detrás de la exposición mediática de la familia, existe una historia marcada por la pérdida de Toño, un futbolista cuya muerte sigue presente en la memoria de sus seres queridos.

Temas Relacionados

Doña AlegríaToño de Nigrismexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

FGR va de nuevo contra 10 exfuncionarios del ISSSTE por el “Cártel de la Sangre”

Tras el revés judicial de julio, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción busca la vinculación a proceso por contratos que superaron los 3 mil 675 millones de pesos

FGR va de nuevo contra 10 exfuncionarios del ISSSTE por el “Cártel de la Sangre”

Gabito Ballesteros: de las historias detrás de sus narcocorridos para “El Chapo” Guzmán a sus polémicas amistades

El cantante recuperó su libertad luego de permanecer bajo resguardo ministerial en Querétaro por una investigación relacionada con la presunta portación de un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

Gabito Ballesteros: de las historias detrás de sus narcocorridos para “El Chapo” Guzmán a sus polémicas amistades

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

Migrantes en la frontera México-EEUU: Corte Suprema revisará restricciones al asilo impuestas por Trump

La Corte Suprema de EU revisará las restricciones de asilo de Trump en la frontera con México. Qué decidirá y por qué importa para México

Migrantes en la frontera México-EEUU: Corte Suprema revisará restricciones al asilo impuestas por Trump

“El Raptor” obtuvo condena condicional en 2025: vuelve a prisión señalado como jefe regional del CJNG

Giancarlo “N”, detenido en Jalisco, ingresó al Cereso de Colima en mayo de 2022 por homicidio calificado en grado de tentativa y recuperó su libertad en marzo de 2025; meses después, un juez emitió otra orden de aprehensión en su contra

“El Raptor” obtuvo condena condicional en 2025: vuelve a prisión señalado como jefe regional del CJNG
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan al periodista Eduardo Flores Salado en Acapulco: fiscalía de Guerrero abre carpeta de investigación

Asesinan al periodista Eduardo Flores Salado en Acapulco: fiscalía de Guerrero abre carpeta de investigación

FGR va de nuevo contra 10 exfuncionarios del ISSSTE por el “Cártel de la Sangre”

Gabito Ballesteros: de las historias detrás de sus narcocorridos para “El Chapo” Guzmán a sus polémicas amistades

“El Raptor” obtuvo condena condicional en 2025: vuelve a prisión señalado como jefe regional del CJNG

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de noviembre: identifican a Eduardo Flores Salado, periodista asesinado la noche del sábado en Acapulco

ENTRETENIMIENTO

Ari Telch estalla contra Gustavo Adolfo Infante, admite haber lanzado un camastro y pide ayuda a la gobernadora de Morelos

Ari Telch estalla contra Gustavo Adolfo Infante, admite haber lanzado un camastro y pide ayuda a la gobernadora de Morelos

Gabito Ballesteros: de las historias detrás de sus narcocorridos para “El Chapo” Guzmán a sus polémicas amistades

Alejandra Guzmán confiesa que llegó a “desayunar” cocaína para tener una vida de rockstar: “Era muy normal”

¿Quién es Paulina Villarreal? La baterista de The Warning que conquistó a Garbage en el Zócalo y ganó un Latin Grammy

Lupita Jones explota contra Miss Universo tras dejarla de seguir en redes: excluye a Fátima Bosch en su indirecta

DEPORTES

Nacho Beristáin se queda sin otro campeón mundial: Yuberjen Martínez pierde ante Anthony Olascuaga 

Nacho Beristáin se queda sin otro campeón mundial: Yuberjen Martínez pierde ante Anthony Olascuaga 

Quién es Roberto Medina, el DT detrás de la clasificación histórica de Pumas Femenil

Chávez Jr. cuestiona quién puede tomar el lugar de Canelo Álvarez: “No hay mucha tela de donde cortar”

Quién es Priscila Chinchilla, la costarricense que se convirtió en figura de Pumas Femenil este torneo

España vs Inglaterra: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Nations League en México