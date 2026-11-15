Colombia

Neiva convoca Consejo de Seguridad extraordinario tras atentados con explosivos en peajes

El alcalde Germán Casagua sostuvo que la ciudad “no se va a doblegar ante la violencia” y anticipó coordinación con municipios vecinos

Neiva llamó a autoridades nacionales por vehículos con explosivos en peajes (@germancasaguab/X)

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El alcalde de Neiva, Germán Casagua, anunció la convocatoria extraordinaria de un Consejo de Seguridad tras los hechos que calificó como terrorismo en peajes de las vías que conectan la ciudad con Bogotá y con Campoalegre. Según afirmó, los episodios involucraron vehículos cargados con explosivos.

El mandatario señaló que la reunión contará con los alcaldes de Rivera, Campoalegre, Palermo y Aipe, además de representantes de la Gobernación del Huila. También indicó que confirmaron su asistencia el viceministro del Interior, Carlos Ramiro Chávarro, y el comandante del Ejército, general Bertulfo Soto.

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“Ante los graves hechos de terrorismo que se han presentado en los peajes ubicados entre Neiva y Bogotá y Neiva y Campoalegre, con vehículos cargados de explosivos, no solamente nos vamos a quedar con expresiones de rechazo y palabras”, manifestó Casagua en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

Germán Casagua pidió acciones ante hechos violentos en vías del Huila (@germancasaguab/X)
Germán Casagua pidió acciones ante hechos violentos en vías del Huila (@germancasaguab/X)

Consejo de Seguridad con autoridades regionales

La convocatoria busca reunir a autoridades municipales, departamentales y nacionales para abordar la situación de seguridad denunciada por el alcalde.

Casagua sostuvo que la respuesta institucional debe ir más allá de los pronunciamientos públicos. “Hemos convocado de manera extraordinaria un Consejo de Seguridad”, afirmó. La presencia anunciada de mandos del Gobierno nacional y del Ejército apunta a coordinar medidas frente a los riesgos señalados en los corredores viales del Huila.

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El alcalde afirmó que Neiva no cederá ante la violencia

En su declaración, el jefe local incluyó un mensaje dirigido a la ciudadanía. “Neiva no se va a doblegar ante la violencia”, dijo.

La información difundida por Casagua no identifica a los responsables de los hechos ni atribuye los vehículos explosivos a un grupo armado. Tampoco aporta datos sobre investigaciones, operativos, capturas o decisiones que puedan surgir del Consejo de Seguridad.

La participación de los alcaldes de Rivera, Campoalegre, Palermo y Aipe amplía el alcance de la reunión a municipios cercanos a Neiva y a las rutas mencionadas por el mandatario en su mensaje público.

Autoridades revisan la seguridad en peajes del Huila después de ataque con explosivos @ANI_Colombia/X
Autoridades revisan la seguridad en peajes del Huila después de ataque con explosivos @ANI_Colombia/X

Vía Neiva-Bogotá y otros tres peajes quedaron cerrados por razones de seguridad

El atentado contra el peaje ubicado en la salida norte de Neiva derivó en el cierre temporal de cuatro estaciones de cobro en Huila, incluida la vía hacia Bogotá. La medida fue adoptada después de la detonación de una motocicleta con explosivos durante la madrugada del domingo 15 de noviembre.

El Instituto de Transportes y Tránsito del Huila (Itthuila) confirmó la suspensión de la circulación en el tramo afectado y pidió a conductores, transportadores y demás usuarios que acaten las instrucciones emitidas por las autoridades. La entidad recomendó revisar sus canales oficiales para conocer cambios en la movilidad y la eventual reapertura del corredor.

“Por motivos de seguridad, se presenta el cierre temporal de la vía Neiva-Bogotá, a la altura del peaje de Neiva”, indicó el organismo en un comunicado divulgado tras el ataque. La institución publicó además una infografía para advertir sobre la restricción.

El Instituto de Transportes y Tránsito del Huila anunció el cierre temporal de la vía Neiva-Bogotá tras la explosión registrada en el peaje de la capital huilense. - crédito ITTH / Facebook
El Instituto de Transportes y Tránsito del Huila anunció el cierre temporal de la vía Neiva-Bogotá tras la explosión registrada en el peaje de la capital huilense. - crédito ITTH / Facebook

La restricción alcanzó otros tres peajes del departamento

La concesionaria Ruta al Sur ordenó durante la madrugada el cierre de los peajes Los Cauchos, Laberinto y Altamira, según informó TSM Noticias. Con esta decisión, cuatro puntos de recaudo vial permanecieron bajo medidas preventivas luego de la explosión registrada en la capital del departamento.

En Los Cauchos, situado en la carretera entre Neiva y Campoalegre, las autoridades recibieron una alerta por un vehículo abandonado en el carril siete.

Policía y organismos de emergencia llegaron al lugar

Unidades de la Policía Metropolitana de Neiva y equipos de emergencia acudieron al peaje atacado para atender la situación y revisar las condiciones de seguridad, de acuerdo con Caracol Radio.

El episodio ocurre después de una serie de ataques con explosivos, drones e incendios de vehículos en varios municipios del Huila. El 2 de octubre de 2026, una acción con drones en Aipecito dejó muerto a un soldado profesional. Durante octubre también hubo ataques contra estaciones policiales de Aipe, Palermo y Teruel, además de la quema de un camión en Campoalegre.

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