Estos serían los delitos que podrían entrar en la investigación por los contratos ligados a Deicy Jiménez y Gustavo Petro, según un experto

Según el abogado penalista Francisco Bernate, dentro de la investigación por el "caso de las 48" se podrían investigar tres delitos. (Catalina Olaya/Colprensa/@deicyjimenez_/Instagram)

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Las denuncias sobre presuntas contrataciones estatales vinculadas a Deicy Jiménez abrieron la discusión sobre tres posibles delitos contra la administración pública y un eventual tráfico de influencias que podría comprometer al expresidente Gustavo Petro, si las autoridades hallan pruebas de que existieron beneficios contractuales a cambio de favores personales.

El análisis jurídico expuesto por el penalista Francisco Bernate, en La FM, planteó dos niveles de responsabilidad. El primero alcanza a los funcionarios que tramitaron, aprobaron o pagaron contratos. El segundo se relaciona con la posible intervención de Petro, a quien le correspondería responder ante la autoridad competente según la fecha de los hechos y las pruebas que se recauden.

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La controversia surgió tras las declaraciones de Jiménez, que aseguró que mantuvo una relación personal con Petro desde 2019 y que recibió contratos de prestación de servicios en distintas entidades públicas.

También afirmó que otras mujeres habrían tenido vinculaciones similares. El exmandatario y dirigentes del Pacto Histórico rechazaron las acusaciones y las calificaron como un montaje político.

Interés indebido en la celebración de contratos

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La primera conducta que podría revisarse es el interés indebido en la celebración de contratos, un delito que se configura cuando un servidor público interviene en un proceso contractual con un interés particular, propio o de un tercero.

Según Bernate, la investigación tendría que establecer quiénes participaron en la estructuración de los contratos, quiénes justificaron la necesidad del servicio y qué criterios se usaron para determinar la idoneidad de Jiménez.

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“Los primeros responsables son quienes firmaron esos contratos”, afirmó el abogado penalista durante una entrevista con La FM. El punto central sería determinar si las entidades contaban con soportes técnicos, administrativos y presupuestales que demostraran la necesidad de cada vinculación.

En este frente, las autoridades tendrían que revisar órdenes de prestación de servicios, estudios previos, actas de supervisión, informes de actividades y certificaciones de cumplimiento. También deberán establecer si hubo funcionarios que intervinieron para beneficiar a una persona determinada, al margen de los requisitos ordinarios de contratación.

Contratos sin cumplimiento de requisitos legales

Los funcionarios que autorizaron las órdenes de pago y la justificación de los convenios enfrentan posibles investigaciones por interés indebido y peculado. (@deicyjimenez_/Instagram)

El segundo posible delito es el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, que puede investigarse cuando un funcionario celebra o tramita un contrato sin observar los procedimientos exigidos por la ley.

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El análisis se concentra en la documentación que acompañó las vinculaciones atribuidas a Jiménez. De acuerdo con las versiones conocidas, se habrían presentado cuentas de cobro e informes de actividades que ahora son objeto de cuestionamientos por su contenido y alcance.

La eventual investigación deberá precisar si los contratos cumplían con los requisitos formales y materiales: la necesidad institucional, la capacidad de la contratista, la definición clara de las tareas y la supervisión real de los servicios.

La discusión no se limita a comprobar que existió un contrato. La Fiscalía General de la Nación y los organismos de control, si asumen competencia, tendrían que verificar si los documentos reflejaban una prestación efectiva del servicio o si fueron usados para respaldar pagos sin una contraprestación verificable.

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La sola existencia de una relación personal entre un funcionario y una contratista no prueba un delito. La relevancia penal dependerá de que se demuestre un beneficio irregular, el incumplimiento de las reglas contractuales o el uso de recursos públicos para fines ajenos a la función estatal.

Peculado por apropiación a favor de terceros

El abogado Francisco Bernate indicó que dentro del caso de las 48 podrían haber 3 delitos que serían investigados por las autoridades. (Catalina Olaya/Colprensa)

El tercer frente señalado por Bernate es el peculado por apropiación a favor de terceros. Esta conducta podría configurarse si un funcionario autorizó pagos con recursos públicos a sabiendas de que no correspondían a actividades realmente ejecutadas o a servicios que justificaran el desembolso.

El penalista sostuvo que la responsabilidad recaería sobre quienes ordenaron o avalaron los pagos, siempre que se pruebe que los recursos salieron de las entidades sin respaldo contractual suficiente.

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Los datos mencionados en las denuncias incluyen contratos en el Congreso de la República entre 2021 y 2024, además de vinculaciones posteriores con otras entidades. Entre ellas figuran la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

La investigación deberá establecer el monto exacto de los contratos, los periodos de ejecución, los productos entregados y la trazabilidad de los desembolsos. También será necesario determinar si hubo otras personas beneficiadas bajo un patrón similar al denunciado por Jiménez.

El eventual tráfico de influencias que podría atribuirse a Petro

La defensa de Gustavo Petro presentó una denuncia penal contra el director del Dapre por supuestas presiones hacia funcionarias del Gobierno. (@darcyquinnr/x)

Respecto de Gustavo Petro, Bernate indicó que la hipótesis penal que podría ser objeto de análisis es la de tráfico de influencias de servidor público.

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La figura implica que un funcionario utilice indebidamente su posición o sus contactos derivados del cargo para obtener una decisión favorable de otro servidor público. En este caso, la investigación tendría que demostrar que Petro impartió instrucciones, ejerció presión o hizo gestiones para favorecer contratos a nombre de Jiménez.

“Lo que hemos visto es que el asunto pasaría por un presunto tráfico de influencias”, sostuvo Bernate. Aun así, la existencia de mensajes, videos o relaciones personales no es suficiente por sí sola para atribuir responsabilidad penal. La Fiscalía o la autoridad competente deberá probar una relación entre una intervención concreta del entonces funcionario y las decisiones de contratación.

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La fecha de los hechos será determinante. Si las conductas ocurrieron cuando Petro era senador, el caso podría quedar bajo competencia de la Corte Suprema de Justicia. Si los hechos se relacionan con su periodo presidencial, la ruta incluiría a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, debido al fuero constitucional aplicable a los presidentes y expresidentes.