El tercer mayor conjunto de arte paleolítico del Mediterráneo estaba oculto a la vista de todos: unos arqueólogos hallan 280 grabados de la Edad de Piedra

Uno de los grabados descubiertos. (Josep Maria Vergès Bosch et al)

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Estaban ocultos a plena vista. La Cova de la Font Major, en el municipio de L’Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona, es una de las más largas del mundo, con un pasillo subterráneo constituido por más de 3,5 kilómetros de corredores. Lleva abierta al público desde 1957, y en 1993 fue acondicionada con una ruta de aventura. En todo ese tiempo, ha sido recorrida por espeleólogos, buscadores de tesoros y turistas. Ninguno reparó en que varias marcas sobre las paredes de limos arenosos escondían un secreto: correspondían a figuras prehistóricas que forman el tercer conjunto de arte rupestre paleolítico más importante de la fachada mediterránea de la Península Ibérica.

El hallazgo ha sido publicado esta semana en la revista científica Antiquity, y ha estado liderado por Josep Maria Vergès y Míriam Salas-Altès, investigadores del Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA), en colaboración con la Universitat Rovira i Virgili. Los grabados se descubrieron el 30 de octubre de 2019, durante la primera campaña de un proyecto arqueológico financiado por el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Uno de los investigadores notó que, entre los numerosos grafitis modernos que cubrían las superficies, varias incisiones presentaban rasgos propios del Paleolítico.

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Parte de la dificultad para detectarlos radicaba en que las figuras solo se vuelven visibles cuando la luz las ilumina desde ángulos específicos. A eso se sumó el supuesto previo de que las paredes irregulares, formadas por conglomerados de textura y coloración desiguales, no resultaban aptas para albergar arte parietal. Del total de 280 motivos documentados, 55 corresponden a representaciones zoomórficas: caballos, ciervos, bóvidos, cápridos y un uro, además de un oso, poco frecuente en el arte paleolítico conocido. El resto son composiciones no figurativas: líneas paralelas dispuestas como una valla, formas circulares y centenares de trazos en espiral, cuyo significado no es posible descifrar.

Los grabados se ejecutaron principalmente mediante incisión simple y, en menor medida, mediante raspado, con surcos de entre 3 y 7 milímetros de ancho. “La gran cantidad de arte descubierta en la Cova de la Font Major resulta especialmente excepcional”, señala Salas-Altès en el estudio. A lo largo de toda la fachada mediterránea ibérica, cerca del 75% de los yacimientos conocidos contienen cinco figuras animales o menos, y más del 90% no supera las 20.

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Una tradición artística propia del noreste peninsular

Antes de 2019, en Cataluña solo se conocían dos representaciones parietales atribuidas al Paleolítico Superior, uno de cuyos orígenes seguía sin confirmarse. El hallazgo en la Font Major sitúa a la región, considerada hasta ahora marginal en este tipo de registro, como un territorio con una ocupación humana más densa de lo estimado.

El análisis estilístico ha revelado diferencias entre las figuras catalanas y las de la vecina región franco-cantábrica, donde se encuentran famosas pinturas como las de Altamira, de modo que los autores proponen la existencia de una tradición gráfica mediterránea con identidad propia.

La datación directa de los grabados todavía no se ha completado. Las evidencias arqueológicas documentadas en el interior de la cavidad, como carbón y una laminilla de sílex con retoque, indican presencia humana hace aproximadamente 41.000 a 26.000 años. Los investigadores planean aplicar datación por uranio sobre depósitos de calcita formados encima de una de las figuras animales, aunque ese resultado no necesariamente revelará la antigüedad del conjunto completo. El sector que alberga los grabados permanece cerrado al público para evitar daños adicionales, mientras que otras partes de la Cova de la Font Major continúan abiertas a los visitantes.

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