Colombia

Abogado de Petro cuestionó millonarios sueldos en el Fondo Milagro y denunció una campaña mediática contra el expresidente: “Planean generar más controversias”

En un mensaje publicado en X, Alejandro Carranza sostuvo que la discusión pública dejará en segundo plano problemas asociados con violencia y asistencia a víctimas

Abogado de Gustavo Petro cuestionó la seguridad y apuntó contra medios tradicionales 8@HombreJurista/X - Chepa Beltran/Europa Press)
Abogado de Gustavo Petro cuestionó la seguridad y apuntó contra medios tradicionales 8@HombreJurista/X - Chepa Beltran/Europa Press)
Guardar

El abogado Alejandro Carranza, representante de Gustavo Petro, cuestionó la situación de seguridad en Colombia y sostuvo que los medios tradicionales buscarían instalar nuevas controversias sobre el exmandatario durante los próximos días.

A través de su cuenta de X, Carranza se refirió a la explosión de un artefacto en Cali y relacionó ese hecho con críticas a la gestión del Gobierno en materia de orden público, atención a víctimas y manejo de recursos públicos. “El Fondo Milagro paga nóminas millonarias, las personas del derrumbe siguen viviendo en la miseria y ahora el terrorismo campea”, escribió el abogado en su publicación.

PUBLICIDAD

Carranza vinculó la seguridad con el Fondo Milagro y la atención a damnificados

El jurista aseguró que en el país persisten hechos de violencia contra integrantes de la fuerza pública y mencionó los atentados terroristas como parte de un deterioro del orden público.

También cuestionó los salarios que, según afirmó, se pagan en el Fondo Milagro, así como la situación de las personas afectadas por un derrumbe, quienes, de acuerdo con su mensaje, continúan sin soluciones suficientes.

Las afirmaciones de Carranza no incluyeron datos ni documentos que respaldaran los montos de las nóminas ni precisiones sobre el derrumbe al que hizo referencia.

El abogado Alejandro Carranza, representante de Gustavo Petro, cuestionó la situación de seguridad en Colombia y sostuvo que los medios tradicionales buscarían instalar nuevas controversias sobre el exmandatario durante los próximos días (@HombreJurista/X)
El abogado Alejandro Carranza, representante de Gustavo Petro, cuestionó la situación de seguridad en Colombia y sostuvo que los medios tradicionales buscarían instalar nuevas controversias sobre el exmandatario durante los próximos días (@HombreJurista/X)

El abogado anticipó una nueva controversia alrededor de Petro

EL togado afirmó que los medios de comunicación tradicionales prepararían contenidos sobre Petro con el propósito de desviar la atención de las políticas de seguridad del actual Gobierno: “Mañana y el sábado, los medios de comunicación tradicionales planean seguramente generar más controversias en torno a @petrogustavo”.

PUBLICIDAD

El abogado agregó que esas publicaciones buscarían “ocultar las deficiencias que resultan de las políticas de guerra del gobierno actual”. Además, vinculó su crítica con el debate sobre la paz en Colombia.

En el cierre de su mensaje, Carranza citó el principio constitucional según el cual la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

De la Espriella ordenó reversar salarios de hasta $765 millones mensuales en el Fondo Milagro en medio de su política de austeridad

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó reversar de inmediato la escala salarial asignada a los directivos y funcionarios del Fondo Milagro, entidad creada para coordinar la reconstrucción del Eje Cafetero tras el terremoto del 10 de agosto de 2026. La decisión se conoció después de que un derecho de petición presentado por la senadora del Pacto Histórico Kamelia Zuluaga revelara los ingresos establecidos para los 26 empleados del organismo.

La nómina mensual de los 26 empleados del Fondo Milagro asciende a cerca de $765,6 millones, según la información revelada mediante un derecho de petición realizada por Kamelia Zuluaga (@Zuluagakame/X)
La nómina mensual de los 26 empleados del Fondo Milagro asciende a cerca de $765,6 millones, según la información revelada mediante un derecho de petición realizada por Kamelia Zuluaga (@Zuluagakame/X)

Según la información divulgada, la nómina mensual del Fondo Milagro alcanzaba cerca de $765,6 millones. El gerente de la entidad, Jaime Andrés Uribe, tenía asignado un salario de $39,4 millones mensuales, mientras que el secretario privado, el director jurídico y el director de contratación recibían $36 millones cada uno.

Los cargos de coordinación en áreas como gestión administrativa, talento humano, contratación, atención al ciudadano, tecnología y prevención del daño antijurídico contaban con remuneraciones de $33 millones mensuales. En los niveles técnicos y operativos, los ingresos oscilaban entre $5,8 millones y $11,7 millones, según el cargo desempeñado.

El salario del gerente del Fondo Milagro superaba en aproximadamente $8,6 millones la remuneración mensual de un ministro, calculada en $30,7 millones, de acuerdo con la comparación incluida en el reporte. Esa diferencia generó cuestionamientos sobre la estructura de gastos de una entidad vinculada a la atención de las zonas afectadas por el sismo.

A través de su cuenta en la red social X, De la Espriella afirmó que los pagos “no se compadecen con mi directiva de austeridad” y enfatizó: “No los autorizo. He ordenado reversar ese despropósito de inmediato”. También sostuvo que no permitirá que decisiones administrativas adoptadas sin su consentimiento interfieran con la recuperación de los territorios afectados.

Abelardo de la Espriella calificó como un despropósito las remuneraciones anunciadas para el personal del Fondo Milagro (@ABDELAESPRIELLA/X)
Abelardo de la Espriella calificó como un despropósito las remuneraciones anunciadas para el personal del Fondo Milagro (@ABDELAESPRIELLA/X)

El mandatario advirtió, además, que todos los funcionarios de su administración están sujetos a una evaluación permanente. “Aquí nadie tiene patente de corso ni cargos asegurados”, escribió, antes de señalar que quienes incumplan sus instrucciones deberán responder por sus decisiones.

Aunque cuestionó la escala salarial, De la Espriella defendió los avances del Fondo Milagro en la entrega de viviendas y subsidios, así como en las demoliciones necesarias para iniciar la reconstrucción. “En la Patria Milagro se gobierna con el ejemplo, no con discursos”, concluyó.

Temas Relacionados

Abogado de Gustavo PetroSuledos millonariosFondo milagroMedios de comunicaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Habló la empresaria colombiana radicada en Miami a quien señalaron de millonario fraude: defiende la legitimidad de la inversión en EE. UU., tras reapertura del caso en un juzgado de Bogotá

“La administración de justicia va a entender, como ya lo hizo al momento de archivar, que lo denunciado no es un delito, sino una disputa comercial, dijo en diálogo con Infobae Colombia, la empresaria Esther Porto, que se refirió a la orden un juzgado en Bogotá emitió al ente investigador

Habló la empresaria colombiana radicada en Miami a quien señalaron de millonario fraude: defiende la legitimidad de la inversión en EE. UU., tras reapertura del caso en un juzgado de Bogotá

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

La Amarilla volverá a la acción previo al cierre del 2026 y con Néstor Lorenzo probando variantes tácticas con los nuevos jugadores

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Fiscalía citó a interrogatorio a Angie Rodríguez para que dé su versión sobre la red de 48 mujeres que llegaron al Gobierno de Gustavo Petro: podría negociar un preacuerdo

La diligencia buscaría establecer si la exfuncionaria pudo incurrir en delitos como abuso de autoridad por omisión de denuncia y celebración indebida de contratos durante su paso por el Departamento Administrativo de la Presidencia

Fiscalía citó a interrogatorio a Angie Rodríguez para que dé su versión sobre la red de 48 mujeres que llegaron al Gobierno de Gustavo Petro: podría negociar un preacuerdo

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 13 de noviembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 13 de noviembre

Joven que amenazó con un cuchillo a un agente de tránsito se entregó a las autoridades, anunció el alcalde ‘Fico’ Gutiérrez: “Sabemos quién es, Damián Barrientos”

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al señalado agresor mientras insulta y golpea al agente en el rostro. En el registro también se escucha una frase atribuida al sospechoso: “Ese día te dije: no me cojas así. ¡Hijo de perra!”

Joven que amenazó con un cuchillo a un agente de tránsito se entregó a las autoridades, anunció el alcalde ‘Fico’ Gutiérrez: “Sabemos quién es, Damián Barrientos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

⁠Estos son los colombianos que ganaron en los Latín Grammy: Karol G, Aria Vega, Carlos Vives, Juanes y Fonseca, entre otros, se llevaron los galardones

⁠Estos son los colombianos que ganaron en los Latín Grammy: Karol G, Aria Vega, Carlos Vives, Juanes y Fonseca, entre otros, se llevaron los galardones

Latin Grammy 2026: Karol G, Juanes, Fonseca y Aria Vega lideraron los triunfos colombianos

Festival Estéreo Picnic 2027: así será la programación de Futuro Picnic para menores de edad

Actriz Julieth Restrepo presumió la etapa final de su embarazo y compartió 10 enseñanzas que le dejó

‘Stream Fighters 5′: hora y dónde ver en Colombia la que sería la última velada de boxeo de Westcol

Deportes

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Futbolista de Atlético Nacional, sancionado por expulsión, no podrá jugar ante el Once Caldas por la Copa BetPlay, pero el “Verdolaga” podría usarlo en la segunda fecha por los convocados a la selección Colombia

Independiente Medellín sí está en venta y su presidente Daniel Ossa explicó cómo va el proceso: “Son temas que son largos”

Ramón Jesurún destacó el amistoso de Colombia ante Chile en Cali y confirmó que la recaudación será destinada a los damnificados por el terremoto

Bayern Múnich se prepararía para una oferta del PSG por Luis Díaz, mientras el círculo del jugador habría asegurado que no ha recibido sondeos por él