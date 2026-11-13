Abogado de Petro cuestionó millonarios sueldos en el Fondo Milagro y denunció una campaña mediática contra el expresidente: “Planean generar más controversias”

Abogado de Gustavo Petro cuestionó la seguridad y apuntó contra medios tradicionales 8@HombreJurista/X - Chepa Beltran/Europa Press)

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El abogado Alejandro Carranza, representante de Gustavo Petro, cuestionó la situación de seguridad en Colombia y sostuvo que los medios tradicionales buscarían instalar nuevas controversias sobre el exmandatario durante los próximos días.

A través de su cuenta de X, Carranza se refirió a la explosión de un artefacto en Cali y relacionó ese hecho con críticas a la gestión del Gobierno en materia de orden público, atención a víctimas y manejo de recursos públicos. “El Fondo Milagro paga nóminas millonarias, las personas del derrumbe siguen viviendo en la miseria y ahora el terrorismo campea”, escribió el abogado en su publicación.

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Carranza vinculó la seguridad con el Fondo Milagro y la atención a damnificados

El jurista aseguró que en el país persisten hechos de violencia contra integrantes de la fuerza pública y mencionó los atentados terroristas como parte de un deterioro del orden público.

También cuestionó los salarios que, según afirmó, se pagan en el Fondo Milagro, así como la situación de las personas afectadas por un derrumbe, quienes, de acuerdo con su mensaje, continúan sin soluciones suficientes.

Las afirmaciones de Carranza no incluyeron datos ni documentos que respaldaran los montos de las nóminas ni precisiones sobre el derrumbe al que hizo referencia.

El abogado Alejandro Carranza, representante de Gustavo Petro, cuestionó la situación de seguridad en Colombia y sostuvo que los medios tradicionales buscarían instalar nuevas controversias sobre el exmandatario durante los próximos días (@HombreJurista/X)

El abogado anticipó una nueva controversia alrededor de Petro

EL togado afirmó que los medios de comunicación tradicionales prepararían contenidos sobre Petro con el propósito de desviar la atención de las políticas de seguridad del actual Gobierno: “Mañana y el sábado, los medios de comunicación tradicionales planean seguramente generar más controversias en torno a @petrogustavo”.

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El abogado agregó que esas publicaciones buscarían “ocultar las deficiencias que resultan de las políticas de guerra del gobierno actual”. Además, vinculó su crítica con el debate sobre la paz en Colombia.

En el cierre de su mensaje, Carranza citó el principio constitucional según el cual la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

De la Espriella ordenó reversar salarios de hasta $765 millones mensuales en el Fondo Milagro en medio de su política de austeridad

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó reversar de inmediato la escala salarial asignada a los directivos y funcionarios del Fondo Milagro, entidad creada para coordinar la reconstrucción del Eje Cafetero tras el terremoto del 10 de agosto de 2026. La decisión se conoció después de que un derecho de petición presentado por la senadora del Pacto Histórico Kamelia Zuluaga revelara los ingresos establecidos para los 26 empleados del organismo.

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La nómina mensual de los 26 empleados del Fondo Milagro asciende a cerca de $765,6 millones, según la información revelada mediante un derecho de petición realizada por Kamelia Zuluaga (@Zuluagakame/X)

Según la información divulgada, la nómina mensual del Fondo Milagro alcanzaba cerca de $765,6 millones. El gerente de la entidad, Jaime Andrés Uribe, tenía asignado un salario de $39,4 millones mensuales, mientras que el secretario privado, el director jurídico y el director de contratación recibían $36 millones cada uno.

Los cargos de coordinación en áreas como gestión administrativa, talento humano, contratación, atención al ciudadano, tecnología y prevención del daño antijurídico contaban con remuneraciones de $33 millones mensuales. En los niveles técnicos y operativos, los ingresos oscilaban entre $5,8 millones y $11,7 millones, según el cargo desempeñado.

El salario del gerente del Fondo Milagro superaba en aproximadamente $8,6 millones la remuneración mensual de un ministro, calculada en $30,7 millones, de acuerdo con la comparación incluida en el reporte. Esa diferencia generó cuestionamientos sobre la estructura de gastos de una entidad vinculada a la atención de las zonas afectadas por el sismo.

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A través de su cuenta en la red social X, De la Espriella afirmó que los pagos “no se compadecen con mi directiva de austeridad” y enfatizó: “No los autorizo. He ordenado reversar ese despropósito de inmediato”. También sostuvo que no permitirá que decisiones administrativas adoptadas sin su consentimiento interfieran con la recuperación de los territorios afectados.

Abelardo de la Espriella calificó como un despropósito las remuneraciones anunciadas para el personal del Fondo Milagro (@ABDELAESPRIELLA/X)

El mandatario advirtió, además, que todos los funcionarios de su administración están sujetos a una evaluación permanente. “Aquí nadie tiene patente de corso ni cargos asegurados”, escribió, antes de señalar que quienes incumplan sus instrucciones deberán responder por sus decisiones.

Aunque cuestionó la escala salarial, De la Espriella defendió los avances del Fondo Milagro en la entrega de viviendas y subsidios, así como en las demoliciones necesarias para iniciar la reconstrucción. “En la Patria Milagro se gobierna con el ejemplo, no con discursos”, concluyó.

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