El grupo terrorista Hamas confiscó refugios y bloqueó obras para proteger de las tormentas a las familias desplazadas en Gaza.

Guardar

La muerte de cuatro personas durante las inundaciones expuso la precariedad de los campamentos de desplazados en Gaza, donde los terroristas del grupo Hamas fue acusado de confiscar carpas y de obstaculizar medidas para reducir los daños causados por las lluvias. La información fue revelada por The Telegraph.

Las tormentas del fin de semana derribaron un terraplén de arena sobre varias carpas en Deir al Balah, en el centro de la Franja. Murieron una mujer, dos de sus hijos de ocho y seis años y otro niño de cuatro años.

PUBLICIDAD

La crisis se agravó porque cerca de 1,5 millones de gazatíes afrontan el invierno sin refugios adecuados. Según The Telegraph, unas 70.000 carpas quedaron anegadas y las imágenes difundidas desde el fin de semana mostraron aguas residuales dentro de los alojamientos inundados.

La Organización de las Naciones Unidas reportó que 150.000 carpas permanecen fuera de Gaza a la espera de la autorización israelí. (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Las acusaciones contra Hamas apuntan a que sus unidades de seguridad interna retuvieron carpas entregadas por organizaciones de ayuda y limitaron el trabajo de funcionarios palestinos que, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, buscaban reemplazar los refugios más frágiles. La restricción coincidió con el pronóstico de lluvias intensas.

Hamas habría frenado las obras para reforzar los refugios

El ingeniero Ahmed al Tallouli relató que trabajaba con urgencia para sustituir carpas deterioradas por otras con estructuras de fibra, cuando recibió una citación de los servicios de seguridad de Hamas.

PUBLICIDAD

“El sábado pasado realicé trabajo de campo durante una depresión atmosférica y lluvias intensas”, dijo al Tallouli a The Telegraph. Explicó que actuaba bajo instrucciones que exigían asistir a las familias desplazadas y reducir los riesgos.

El ingeniero señaló que, tras acudir a la sede de seguridad en Gaza, fue obligado a firmar un compromiso que le impedía realizar tareas para el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda en el enclave bajo amenaza de sanciones.

Hamas también confiscó parte de las carpas que los equipos distribuían en los campamentos, según la publicación británica. La medida habría impedido avanzar con un proyecto destinado a mejorar la resistencia de los refugios ante el mal tiempo.

PUBLICIDAD

Las inundaciones derriban un terraplén sobre carpas en Deir al Balah y matan a cuatro personas. (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Un portavoz de Fatah acusó al grupo islamista de obligar a trabajadores humanitarios a firmar documentos para no ingresar en las zonas de desplazados. “Las acusaciones de Hamas contra la Autoridad Palestina por negligencia en Gaza contradicen sus actos sobre el terreno”, afirmó ante el diario.

El vocero sostuvo que Hamas intenta responsabilizar a la Autoridad Palestina por la falta de ayuda, aunque al mismo tiempo impediría intervenciones para aliviar las condiciones de la población.

Las denuncias apuntan al control de la ayuda y las carpas

Varios palestinos consultados por The Telegraph asociaron la disputa por las carpas con el control de los recursos que ingresan en Gaza. Hamas ha sido señalado en el pasado por gravar o regular el comercio de productos esenciales, incluida la ayuda humanitaria.

PUBLICIDAD

Hamza al Masri, una figura con amplia presencia en las redes sociales de Gaza, cuestionó la falta de transparencia en la entrega de asistencia en Beit Hanoun. “¿Cuánto tiempo más seguirá la distribución de ayuda, carpas, dinero y patrocinios para huérfanos sin rendición de cuentas ni transparencia?”, preguntó.

Al Masri también planteó dudas sobre los criterios de reparto. “¿Quién distribuyó las carpas a los residentes de Beit Hanoun? ¿Qué criterios se utilizaron?”, escribió.

El activista afirmó que algunas familias no conseguían ni una carpa, mientras residentes denunciaban que funcionarios de alto rango llegaban en vehículos todoterreno a oficinas gubernamentales locales, retiraban tres refugios y se marchaban.

PUBLICIDAD

Unas 70.000 carpas quedaron anegadas por aguas residuales tras las tormentas en los campamentos de desplazados.

Las fuentes citadas por el medio británico señalaron que la rivalidad entre Hamas y Fatah también podría explicar el interés por controlar la asistencia. Los ingenieros y funcionarios involucrados dependen del ministerio que responde a la Autoridad Palestina, con sede en Ramala.

“Hamas considera que su primer enemigo es la Autoridad Palestina”, declaró un gazatí a la publicación. A su juicio, el movimiento islamista busca impedir que ese organismo recupere espacio político en Gaza y utiliza el manejo de las carpas para demostrar quién ejerce el control territorial.

Israel enfrenta críticas por el ingreso de suministros

La responsabilidad por el deterioro de los refugios también involucra a Israel, que ha recibido críticas de gobiernos y organismos internacionales por las restricciones al ingreso de materiales destinados a viviendas temporales.

PUBLICIDAD

La Organización de las Naciones Unidas informó que alrededor de 150.000 carpas permanecían fuera de Gaza a la espera de la autorización israelí para entrar en la Franja.

El martes, la Junta de Paz encabezada por Donald Trump, que supervisa el supuesto alto el fuego y la reconstrucción, definió las inundaciones y la llegada del invierno como una “emergencia humanitaria”. El organismo sostuvo que la situación podría haberse evitado.

Los servicios de seguridad de Hamas retuvieron carpas y frenaron los trabajos conjuntos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

“La respuesta sigue siendo insuficiente”, señaló la Junta en un comunicado. También pidió al gobierno israelí que autorizara y facilitara de inmediato el ingreso de suministros para el invierno y de ayuda humanitaria.

PUBLICIDAD

Israel sostiene que limita la entrada de determinados materiales porque podrían tener uso militar. Funcionarios israelíes afirman que Hamas aprovecha el sufrimiento civil para obtener recursos y aumentar la presión internacional sobre el país.

El Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios, conocido como Cogat, aseguró esta semana que ingresaron 91.000 carpas y más de 8.200 camiones con lonas, mantas y ropa de invierno en los últimos meses.

Un portavoz del organismo israelí afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel y Cogat trabajan para mejorar la respuesta humanitaria antes del invierno. Añadió que Hamas se niega a desarmarse y utiliza zonas civiles y ayuda humanitaria para actividades terroristas.

PUBLICIDAD