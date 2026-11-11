España

David Broncano pide disculpas en ‘La Revuelta’ tras entrevistar a Santiago Abascal: “La cagué tremendamente”

El presentador ha abierto el programa de este martes reconociendo que se equivocó al aceptar un público distinto del habitual y que no ha estado "a la altura de lo que merece la televisión pública"

David Broncano viste un traje oscuro de pie en un plató televisivo frente a un sofá y una estructura de pozo, con el logo de rtve
David Broncano pidió disculpas a la audiencia de La Revuelta tras la emisión de su entrevista a Santiago Abascal.
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David Broncano ha hecho autocrítica menos de 24 horas después de entrevistar al presidente de Vox, Santiago Abascal, en La Revuelta. El presentador ha comenzado este martes su programa con una disculpa dirigida a los espectadores habituales, que no ocuparon las butacas del teatro el lunes por la noche. La entrevista se emitió a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

“Bienvenidos a La Revuelta. El presentador soy yo. Lo siento mucho”, ha dicho al inicio. Entre las bromas y la confesión, ha añadido: “La única persona que ha decepcionado más a la izquierda después de Rufián soy yo”. Después, ha adoptado un tono más serio: “Quiero disculparme con el público del programa, que es el público de verdad. Cometimos un error. Hoy me siento muy decepcionado conmigo mismo por cómo llevé la entrevista de ayer. Hacía tiempo que no estaba tan triste con algo, en mi vida, la verdad”.

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El humorista ha insistido en su responsabilidad. “Me siento que he decepcionado a mucha gente. Soy consciente de que ayer no estuve a la altura de lo que merece la televisión pública y me disculpo ante todo el mundo”, ha afirmado. La cuenta oficial del programa ha difundido el fragmento en X con una síntesis de su mensaje: “La cagué tremendamente”.

Broncano reconoce que aceptó un cambio en el público

Santiago Abascal, líder de VOX, en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)
El presentador aceptó la petición de Vox para prescindir del público habitual en el teatro. (RTVE)

El eje de la disculpa ha sido la decisión de prescindir de los espectadores que suelen solicitar entradas para el programa. Ese público acostumbra a recibir con entusiasmo a Broncano y, cuando se anunció la visita de Abascal el 5 de noviembre, abucheó la noticia desde el plató.

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Según ha explicado el presentador, Vox pidió que no acudiera la audiencia habitual porque temía que impidiera hablar a su líder o le abucheara. “Yo dije que sí. No era un capricho, pero me he equivocado”, ha reconocido. Su intención, ha señalado, era evitar que el partido pudiera alegar después que RTVE había censurado a su candidato. “Me parecía que si yo quería mostrar lo que Abascal iba a decir a su electorado habitual, era mejor que lo hiciera sin excusas”, ha razonado.

El efecto, sin embargo, ha sido el contrario al que esperaba. Broncano ha admitido que no calculó el impacto de tener ante sí a unas 400 personas que aplaudían cada intervención del invitado. “Cada cosa que decía le aplaudían y a mí me ponía en un brete. Fallo mío porque yo inicié lo del público”, ha declarado. También ha precisado que los asistentes “fueron educados”, aunque eran “todos votantes de Vox”.

El presentador afirma que infravaloró a Abascal

El lider de VOX, Santiago Abascal (i) y el presentador David Broncano, durante la entrevista que ha ofrecido este lunes en el programa de La Revuelta en RTVE, en Madrid. (EFE/ RTVE)
Broncano afirmó que cometió un error y que infravaloró la estrategia política de Abascal. (EFE/ RTVE)

Broncano también ha revisado su actuación durante la conversación. Ha contado que, tras las críticas de quienes le reprochan un trato demasiado cercano con los políticos, eligió un registro más serio. A su juicio, esa fórmula no encaja con su manera de hacer televisión. “Intentar tener un tono periodístico sin lanzar un dato para contrastarlo es peligroso. Yo no me tenía todo preparado con datos porque no lo había hecho con otros políticos”, ha explicado.

Sobre Abascal, ha sido explícito: “Creo que él, a nivel político, como estrategia, lo hizo bien. Yo, posiblemente, le había infravalorado en muchas cosas y él lo aprovechó muy bien”. El presentador ha relatado además qué pensaba mientras avanzaba la entrevista: “Yo tenía que haber sido más rápido y rebatirle”, pero “en mi cabeza solo escuchaba: soy gilipollas, la he cagado, ¿para qué he hecho esto?”.

El programa ha mantenido parte de su tono habitual. Broncano ha salido al escenario entre insultos del público, dentro de un número preparado por el equipo, y el colaborador Marcos Grison ha bromeado sobre el futuro del espacio: “Después del programa de ayer, espérate que no nos eche el PSOE hoy”. El presentador ha cerrado el bloque asegurando que está orgulloso de hacer La Revuelta en TVE.

La entrevista se emitió con un público seleccionado por una agencia

La noche del lunes había comenzado con una explicación sobre el cambio de formato. Los asistentes fueron seleccionados por una agencia y la mayoría eran simpatizantes de Vox. El líder del partido fue recibido con una ovación y gritos de “presidente”, y le ha llevado una bandera de Ceuta como regalo.

Broncano había abierto la conversación con la violencia machista y Abascal ha afirmado que su partido no tiene “ningún problema en reconocer la discriminación de la mujer”, ha sostenido que las leyes actuales no reducen los asesinatos de mujeres y ha vinculado el problema con la inmigración. “El mayor machismo que hay en España es el importado de países que no respetan a las mujeres”, ha dicho.

En materia de vivienda, el dirigente ha asegurado estar “a favor de la intervención del Estado” y ha atribuido la subida de precios a la presión fiscal y a la política migratoria. “El principal fondo buitre es el Gobierno”, ha afirmado. También ha defendido que el ingreso mínimo vital no se conceda a extranjeros, ha justificado haber llamado “dictador” a Pedro Sánchez porque, según ha dicho, “asaltó todas las instituciones” y, al hablar de Gaza, ha responsabilizado a Hamas y ha rechazado “criminalizar” a Israel.

A medida que avanzaba la conversación, el presentador se ha mostrado más nervioso, con preguntas largas y entrecortadas. En el bloque dedicado al cambio climático, Abascal le ha dicho: “Te veo un poco desesperado”. El cierre ha concentrado parte de los comentarios posteriores. “No te voy a desear suerte”, ha dicho Broncano. “Pues yo sí, porque vas a necesitarla”, ha respondido el líder de Vox, que ha aclarado después que se trataba de una broma: “A veces me sale un punto de cómico también, que es el que tú has perdido en esta entrevista”.

A la salida, Abascal ha resumido su valoración: “Ha sido un debate muy serio. No ha sido exactamente una entrevista”. Al día siguiente, RTVE ha difundido en sus plataformas las preguntas tradicionales sobre sexo y dinero que el programa hizo al dirigente, pero que no se emitieron.

La emisión ha alcanzado 4,815 millones de espectadores

Pese a las críticas, la entrevista ha sido la emisión más vista en la historia de La Revuelta. Según datos de Barlovento Comunicación, ha reunido una media de 4,815 millones de espectadores y un 33,6 % de cuota de pantalla. Además, 8,67 millones de personas la han visto al menos durante un minuto.

La emisión ha superado en número de espectadores a la entrevista a Sánchez del 22 de octubre, que congregó a 4,387 millones de personas. No ha rebasado, sin embargo, la cuota de pantalla de aquella entrega, que alcanzó el 33,9 %.

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