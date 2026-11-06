Un ataque contra un mercado de Taiz deja al menos 30 muertos y ocho heridos

Un bombardeo en el mercado de Al Hadara en la provincia de Taiz provocó al menos 30 muertos y ocho heridos. (HOUTHI MILITARY MEDIA/Handout via REUTERS)

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Un ataque contra un mercado del suroeste de Yemen dejó al menos 30 muertos y ocho heridos este viernes, en uno de los episodios más letales desde que se reanudaron los combates entre los rebeldes hutíes y las fuerzas del Gobierno yemení respaldado por Arabia Saudí. El bombardeo alcanzó el mercado de Al Hadara, en la localidad de Al Waziyah, en la provincia de Taiz, y desató de inmediato acusaciones cruzadas sobre su autoría.

Los rebeldes atribuyen el ataque a la aviación saudí, mientras que las autoridades yemeníes afiliadas al Gobierno acusan a los hutíes de haber disparado un misil balístico contra el lugar.

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El portavoz de Salud de los hutíes, Anis al Asbahi, informó a través de la agencia oficialista Saba que el ataque “con varios impactos” golpeó el mercado alrededor de las 07.10, hora local, según recogió la agencia France-Presse (AFP). Un comunicado del Ministerio de Salud hutí precisó que 30 personas murieron y ocho resultaron heridas, y agregó que los equipos de rescate seguían buscando cuerpos entre los escombros.

El portavoz militar de los insurgentes, el general de brigada Yahya Saree, sostuvo que tres bombardeos impactaron en el mercado y responsabilizó a Arabia Saudí, al afirmar que los aviones despegaron de la base saudí de Khamis Mushait y abandonaron la provincia de Taiz cerca de las 08.00, según detalló a Associated Press (AP). El portavoz no aportó evidencia de su acusación.

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La versión difundida en español por un medio local atribuida a Sari añadió que el avión de combate, un F-15, bombardeó la zona durante casi una hora antes de regresar a su base de origen.

El portavoz militar de los insurgentes hutíes atribuyó el ataque a aviones de combate saudíes procedentes de la base de Khamis Mushait.

Las fuerzas del Gobierno yemení ofrecieron una versión opuesta: acusaron a los hutíes de haber disparado un misil balístico contra el mercado y calificaron el hecho de “crimen de guerra”, según AFP. Las autoridades de Taiz, afines al Gobierno, también rechazaron haber realizado ataques aéreos en la zona y culparon al “fuego indiscriminado de misiles hutíes” del saldo de víctimas. La oficina de medios provincial reconoció en un comunicado en Facebook que hubo un ataque contra el concurrido mercado y que se registraron víctimas, aunque no precisó cifras. El ministerio de Información de Arabia Saudí no respondió de inmediato a los pedidos de comentario, y la coalición internacional liderada por el reino tampoco se había pronunciado al respecto.

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No estaba claro cuántas personas se encontraban en el mercado durante la mañana del ataque, aunque los mercados suelen estar concurridos los viernes, día de descanso en buena parte del mundo árabe. Imágenes difundidas por el canal Al-Masirah mostraron columnas de humo sobre el lugar, con un edificio dañado que contenía alimentos enlatados, vehículos destruidos, cajas de fruta esparcidas y escombros.

Las autoridades del Gobierno yemení calificaron el hecho de crimen de guerra y acusaron a los hutíes de lanzar un misil balístico. (HOUTHI MILITARY MEDIA/Handout via REUTERS)

El avance hutí sobre Taiz agrava la situación humanitaria

Taiz está mayormente bajo control de los hutíes, que mantienen sitiada la capital provincial, donde se encuentran instalados el Gobierno y las fuerzas aliadas de Arabia Saudí. Yemen volvió a sumirse en la guerra entre los hutíes, respaldados por Irán, y el Gobierno, apoyado por Arabia Saudí, en julio, tras años de calma relativa, lo que abrió un nuevo frente en el conflicto de Oriente Medio, según AFP.

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En septiembre, los hutíes intensificaron su avance sobre Taiz, una puerta estratégica hacia el sur del país, tras una captura relámpago del puerto de Mokha, una zona ubicada a unos 130 kilómetros de distancia y clave para el control del tráfico marítimo en el mar Rojo. Los rebeldes estrecharon el cerco sobre la ciudad de Taiz, controlada por el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, lo que agravó una situación humanitaria ya crítica: los residentes enfrentan dificultades para obtener agua potable y alimentos mientras los hutíes restringen el movimiento hacia la ciudad.

En las colinas que rodean Taiz, las fuerzas gubernamentales intentan repeler a los hutíes, aunque enfrentan una resistencia fuerte, especialmente al este de la ciudad. Según analistas citados por AP, controlar la ciudad de Taiz resulta clave para los hutíes si buscan avanzar hacia el sur, en dirección a Adén y Lahj, aunque advierten que ese objetivo no será sencillo de alcanzar.

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El ataque de este viernes se suma a una serie de episodios con alto número de víctimas civiles y militares desde que se reanudaron los combates en julio. El mes pasado, los hutíes atacaron con misiles balísticos a fuerzas del Gobierno yemení, matando al menos a 75 soldados en un campamento militar y dejando alrededor de 200 reclutas heridos en la provincia sureña de Shabwa. Los rebeldes reconocieron en ese momento haber apuntado contra ese campamento.

En septiembre, los hutíes acusaron a Arabia Saudí de bombardear una prisión en el norte del país. La cárcel, ubicada en Hazm, capital de la provincia de Jawf, se derrumbó tras los bombardeos de la coalición en la zona, dejando al menos 23 muertos.

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Intercepciones cerca de las ciudades santas de Arabia Saudí

Horas antes del ataque al mercado, la coalición liderada por Arabia Saudí contra los hutíes informó que interceptó un dron en la región de La Meca, ciudad santa del islam, sin precisar su procedencia, según AFP. Los hutíes han reivindicado numerosos ataques contra aeropuertos, instalaciones petroleras y objetivos militares saudíes, aunque suelen negar que apunten contra las ciudades sagradas.

El jueves, la coalición había informado que interceptó un misil hutí en torno a Medina, otra ciudad sagrada, una acusación que el grupo rebelde calificó de “slander” (“calumnia”).